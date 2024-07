Immobilier : Les professionnels de la construction sous-estiment encore les avantages du numérique

PlanRadar, plateforme pour la documentation, la communication et le reporting numériques dans les domaines de la construction, du facility management et de l’immobilier livre les résultats de son analyse sur le rôle que jouent les plateformes numériques dans la conformité aux critères ESG.

Selon l’étude, seulement un tiers des professionnels du secteur de la construction pensent que les outils numériques sont utiles pour la gestion de la certification ESG. Pourtant, les utilisateurs de PlanRadar attestent de gains significatifs en utilisant les outils numériques à cet effet. Il reste donc une opportunité à saisir pour les acteurs du secteur.

Ce que pensent les professionnels de la construction

Pour obtenir une certification environnementale, les entreprises doivent mettre en œuvre une politique d’efficacité énergétique, réduire leurs émissions, optimiser l’usage des ressources naturelles, réduire la production de déchets, tout en préservant les habitats naturels. L’étude révèle l’écart de perception dans l’utilisation des outils numériques pour atteindre cette conformité environnementale :

Seulement 60 % des professionnels du secteur affirment que les outils numériques rendent possible la réduction de la consommation de papier. Toutefois, lorsque l’on interroge les utilisateurs de PlanRadar sur ce point, ce chiffre s’élève à 90 %.

De plus, seulement 34 % des professionnels du secteur estiment que les solutions numériques contribuent à réduire la production de déchets matériels. En revanche, les clients de PlanRadar sont plus optimistes puisque 60 % d’entre eux témoignent de gains substantiels consécutifs à la diminution des travaux de reprise et l’optimisation des ressources et des matériaux grâce à l’utilisation de plateformes numériques.

En France, la tendance est également au scepticisme, avec seulement 53% des professionnels qui perçoivent un impact positif des outils numériques sur la consommation de papier (en deçà de la moyenne globale). Notons toutefois que 44% des professionnels reconnaissent un impact modéré des plateformes numériques sur ce point.

Au sujet de la réduction des déchets, la France s’aligne une nouvelle fois sur la moyenne globale, avec 35% de répondants qui attribuent une influence positive des plateformes numériques.

Une étude récente dévoilée par PwC prévoit que les investissements ESG atteindront 33,9 billions de dollars d’ici à 2026 (environ 31 600 milliards d’euros). De plus, trois investisseurs institutionnels sur cinq indiquent que les performances sont supérieures pour les investissements conformes aux critères ESG, par rapport à leurs homologues non ESG. Pour les entreprises de construction, cela signifie que les projets répondant aux normes ESG sont en pleine croissance et ouvrent ainsi des perspectives significatives de croissance et de développement durable.

Simplifier la conformité aux critères ESG

Les plateformes numériques, comme PlanRadar, simplifient la conformité aux critères ESG grâce à une intégration transparente des pratiques ESG dans la documentation, la communication et le reporting pour les opérations de construction, d’immobilier et de facility management. Pour faire la différence, les principales fonctionnalités de ces plateformes doivent permettre d’assurer plusieurs éléments.

La collecte de données ESG : un journal de bord détaillé de chaque étape du chantier avec des preuves photographiques géolocalisées pour la conformité ESG et technique.

Des rapports automatisés : des données converties en rapports complets et lisibles pour les audits, la gestion des fournisseurs, la communication et la documentation clients.

Une réduction des déchets et des reprises : grâce à une documentation et un suivi optimisés pour minimiser les reprises, économisant ainsi du temps et des ressources.

Une réduction des risques : une évaluation rapide des risques et des coûts, facilitant une prise de décision éclairée pour des pratiques durables et économes en énergie.

Sécurité et contrôle qualité : une mise en œuvre d’inspections, de QR codes et d’étiquettes NFC pour améliorer la sécurité et la qualité des chantiers, rassurants pour les investisseurs.

« Contrairement aux perceptions du secteur, les plateformes numériques offrent de véritables atouts pour la conformité ESG, comme le montrent nos études marché et clients. Le chemin vers la conformité ne doit pas être complexe. Notre plateforme numérique, développée pour offrir une expérience agréable, donne la possibilité aux équipes de consigner et d’enregistrer chaque étape de la construction, avec des preuves que les critères ESG et que les vérifications techniques nécessaires ont été méticuleusement respectées. Avec une forte demande et un retour sur investissement important, l’opportunité pour les entreprises de construction est évidente : aligner les pratiques et les projets sur les critères ESG leur permettra d’obtenir un avantage concurrentiel », précise Álvaro Vega, Regional Manager France, Espagne, Italie et Amérique latine de PlanRadar.