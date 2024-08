Crédit immobilier : Une trêve olympique avant une rentrée pleine d’opportunités

Dans un contexte politique et économique incertain et un momentum orienté vers les Jeux Olympiques, les banques donnent rendez-vous aux emprunteurs à la rentrée. Avec des taux qui reprendront probablement leur baisse, l’automne pourrait constituer une vraie période de reprise du marché immobilière.

Pretto, spécialiste du courtage immobilier 100% digital, met en lumière les tendances récentes des taux de crédit immobilier pour le mois d’août.

Comme attendu, les taux se stabilisent en cet été 2024 rempli d’incertitudes. La trajectoire budgétaire de la France reste incertaine à la suite des élections législatives, même si les perspectives d’un programme économique en rupture forte semblent écartées. Cela a contribué à soulager la pression sur les taux souverains depuis les résultats du second tour.

Après une première baisse de taux directeurs décidée le 6 juin, la BCE reste dans le flou quant au calendrier de poursuite de la baisse, un prochain assouplissement pouvant avoir lieu dès le 12 septembre.

Les banques donnent rendez-vous aux emprunteurs à la rentrée

D’ordinaire attentistes pendant les mois d’été, les banques le sont plus encore cette année. Dans un contexte politique et économique incertain et un momentum assez fortement orienté vers les Jeux Olympiques, elles donnent rendez-vous aux emprunteurs à la rentrée.

Les taux affichent donc une stabilité quasi-parfaite en ce mois d’août, mais ils devraient selon toute vraisemblance reprendre leur baisse dès septembre. L’été peut donc représenter une excellente occasion de finaliser la préparation de son dossier pour la rentrée.

Evolution de la capacité d’emprunt pour un salaire de 4000€ brut mensuel (48 000€/an)

« Avec des taux qui reprendront probablement leur baisse, l’automne pourrait constituer une vraie période de reprise du marché immobilier après deux ans de ralenti. Les prix des biens se stabilisent désormais presque partout et pourraient rapidement reprendre leur hausse, les bonnes affaires se feront dans les prochains mois”, souligne Pierre Chapon, président de Pretto.