Immobilier Grand-Ouest : La vente marque le pas et la location reste en tension

Si le premier trimestre avait été plutôt prometteur, force est de constater deuxième trimestre est plus contrasté selon Ouestfrance-immo.com avec un recul de 1,8% des visites mais une hausse de 17,1 % des contacts, majoritairement portée par la location.

Vente : Les mises en relation à la hausse

Malgré un contexte plus favorable en apparence au premier semestre 2024, porté par une baisse des taux d’intérêts, une baisse des prix et une hausse de l’offre et de la production de crédits, il n’y a pourtant pas eu de boom de la vente au second trimestre.

En effet, les visites sur Ouestfranceimmo.com au second trimestre 2024 sont en légère baisse par rapport au deuxième trimestre de l’année précédente.

Le mois d’avril s’inscrivait pourtant dans la lignée du T1, mais les ponts du mois de mai et le contexte électoral inédit du mois de juin ont quelque peu rebattu les cartes.

L’envie de reprendre ses projets immobiliers se fait sentir malgré tout. On constate une hausse de 4% de contacts au T2 2024 vs T2 2023.

De plus, la baisse des prix fortement attendue s’est fait ressentir. Quand, au second trimestre 2023, la majorité des recherches s’effectuait avec un budget max de 300 000 euros, un an plus tard, ce sont les biens à moins de 200 000 euros qui sont majoritairement plébiscités. En outre, le volume de recherche concernant ces derniers a presque doublé !

La tendance émergente au T1 de la recherche par département semble se confirmer au T2. Si la recherche par ville stagne ou baisse selon les locales, on enregistre + 3% de recherches dans le Morbihan par rapport au T1, + 8% dans les Côtes-d’Armor et carrément +18% en Ille-et-Vilaine. La recherche en Loire Atlantique a augmenté de 7% quand en Vendée, elle dépasse les 6,5%. Côté Normandie, la tendance se confirme avec 5,5% dans la Manche et +13,5% dans le

Calvados.

Le neuf : Contraction persistante du marché

La contraction de l’immobilier neuf se poursuit. La timide éclaircie observée sur Ouestfrance-immo.com au premier trimestre aura été de courte durée. En effet, les visites ont baissé de 6% entre le T1 2024 et le T2, et de 14% par rapport à T2 de l’année précédente.

Si la recherche de biens classés en DPE A a doublé en un an, elle est en baisse de 16,5 % entre le T1 et le T2 2024.

Location : Une reprise lente mais certaine

De son côté, la location a mis plus de temps à démarrer qu’au T2 2023. En effet, le deuxième trimestre marque traditionnellement le début de la saison de la location. Pourtant, en 2024, la recherche en location au T2 sur Ouestfrance-immo.com est en baisse de 15% par rapport à l’année précédente.

En effet, le contexte de tension immobilière actuel aura eu pour effet de ralentir la reprise de la location au T2.

Nous observons tout de même une hausse de 2% des recherches par rapport au T1. La reprise de la recherche en location se veut donc plus lente que prévu, mais se maintient tout de même, portée par les étudiants et jeunes actifs.

Alors que la recherche de location de maison baisse de 10,2%, la recherche en colocation grimpe de 35,9% et les recherches en colocation meublée explosent de 43,5%.

De plus, la tendance de la recherche de petites surfaces amorcées au T1 2024 se confirme au T2 avec une explosion de 86% de la recherche de studio, T1 et T2.

En outre, nous constatons un pic de recherche dans les villes étudiantes à la fin mai/début juin, date des résultats des admissions Parcoursup.

La fin du trimestre est marquée par une hausse de 31% à Rennes et à Angers, de 11% à Nantes, ou encore de 29% à Caen.

En corrélation avec toutes ces hausses saisonnières, les contacts en location ont logiquement augmenté de 3% en ce deuxième trimestre.

Les perspectives 2024 ? Vers 800 000 transactions

Le contexte plus favorable aura déjà permis aux Français de gagner du pouvoir d’achat immobilier entre décembre 2023 et juin 2024. En moyenne, et selon le cabinet de courtage Meilleurstaux.com, les Havrais.e.s ont gagné 4 m², les Nantais.e.s et les Manceaux 3 m², les Angevin.e.s et les Rennais.e.s quant à eux ont gagné 2 m².

De plus, la baisse des prix et des taux déjà constatée en ce début d’année devrait se poursuivre. Ainsi, selon un rapport de la FNAIM publié en juin dernier, en fonction de l’évolution des taux d’intérêts (à 3,5% sur 20 ans en moyenne et en tendance baissière à ce jour) les Français pourraient voir leur pouvoir d’achat immobilier progresser de 5 à 7% d’ici à la fin de l’année.

Une perspective engageante qui permettrait aux français de renouer concrètement avec leurs projets immobiliers. L’année 2024 devrait s’achever sur environ 800 000 transactions, soit près d’un tiers de moins que 2022 et ses 1,13 million de transactions. Bien que cette baisse soit notable par rapport à l’année record de 2022, elle représente simplement un retour à la normale.

Les tendances de recherche dans l’Ouest au deuxième trimestre 2024

Les chiffres de l’immo dans l’Ouest de Ouestfrance-immo.com sont directement issus du site et analysés l’aide de l’algorithme développé par Ouest France Immo. Cet algorithme se base sur un contexte de série temporelle avec imputation des données manquantes afin d’être plus précis sur les petites locales. Couplé à une analyse du comportement des internautes sur son site, Ouest France Immo peut ainsi détecter les signaux faibles et anticiper le marché et ses évolutions. Par MySweetImmo