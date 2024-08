Immobilier PACA : Un marché dynamique au 1er semestre 2024

Les atouts de la Provence-Alpes-Côte d’Azur ne se démentent pas et nombreux sont toujours ceux qui souhaitent profiter de sa qualité de vie. Par conséquent, la région doit faire face à des tensions sur le marché immobilier, particulièrement dans les zones touristiques et les grandes agglomérations.

Conséquence : la pression sur les prix de vente et les loyers peut rendre l’accès au logement de plus en plus difficile pour les résidents locaux.

Un dynamisme des transactions

Au 1er semestre 2024, le volume des transactions en PACA a connu un certain dynamisme, se démarquant de la plupart des régions françaises. Cette hausse peut s’expliquer, entre autres, par un regain d’intérêt pour les résidences secondaires et les propriétés de luxe dans des villes prisées comme Cannes ou Nice, auprès d’acquéreurs qui ne connaissent pas la crise.

Cette tendance s’est accompagnée de nombreuses mises en vente sur la période, à +19,2% pour l’ensemble de la région. Pour autant, la valeur au mètre carré a continué d’augmenter (+4,7%), pour atteindre 5 425 €/m² : la région la plus chère, juste après l’Ile de France !

Un phénomène particulièrement visible à Cannes, avec une offre de biens à vendre à +30,2% et des prix/m2 à +5,7%, pour frôler la barre des 12 000 € ! À Nice, les mises sur le marché augmentent de +23,2% avec des prix en hausse de +7,9%, à 6 646 €/m². À Marseille : +11,4% sur les mises en vente et +4,2% pour les prix (soit une moyenne de 4 289 € /m²). Marseille est d’ailleurs la seule grande métropole française à afficher des prix en hausse.

En revanche, lorsqu’on s’éloigne de la côte ou des villes les plus recherchées, on constate des prix plutôt stables, voire en légère baisse. C’est le cas par exemple à Avignon, où l’offre augmente, et les prix/m² marquent le pas à -2,9% (2 783 € en moyenne au 1er semestre 2024).

« La Provence-Alpes-Côte d’Azur attire de nombreux nouveaux venus désireux d’y résider ou de profiter d’un pied-à-terre, notamment depuis l’essor du télétravail. Par conséquent, le marché immobilier reste dynamique, avec une hausse des transactions et des prix de l’immobilier. Des villes comme Cannes, Nice et Marseille reflètent bien ces tendances. Au même titre que certaines autres régions côtières, l’attractivité de la région PACA lui a permis de résister à la baisse des prix constatée ailleurs sur le territoire. Mais cela pose un réel problème sociétal en termes d’accessibilité au logement, pour les populations locales et les plus modestes.», analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Une offre en baisse sur le marché locatif

Conséquence directe : sur le marché locatif, la tension s’est renforcée avec une offre en baisse sensible, à -6,0%, qui ne permet pas de satisfaire la demande croissante. Ainsi, les loyers ont continué d’augmenter ( +3,1%), pour atteindre 16,7 €/m². La grande majorité des villes illustrent cette loi de l’offre et de la demande.

À titre d’exception et parmi les villes-phares de la région, Avignon montre une offre stable au 1er semestre 2024 (-0,2%) avec un loyer/m² en recul, à -4,3% : une tendance en ligne avec la majeure partie des villes moyennes du pays, situées à l’intérieur des territoires.

Les professionnels : une aide précieuse sur un marché complexe

« L’enjeu majeur pour les professionnels de l’immobilier consiste donc à s’adapter aux conditions de marché et à suivre les spécificités locales. Il devient crucial d’apporter une attention encore plus forte à l’évaluation des biens et des valeurs locatives, ainsi qu’à la qualité du conseil dans son ensemble, pour sécuriser vendeurs et acheteurs dans un contexte économique, social et politique particulièrement mouvant » , conclut Stéphane Fritz.

MÉTHODOLOGIE DE L’OBSERVATOIRE GH Périmètre étudié : annonces de biens dans l’ancien (appartements et maisons) publiées entre le 25/12/2022 et le 24/06/2024

Source : données Yanport retraitées (Transaction : suppression des biens pour lesquels ne sont pas mentionnés de prix et/ou de surface et des annonces concernant des programmes neufs, des viagers, des ventes aux enchères ou présentant des erreurs de saisie … Location : suppression des biens pour lesquels ne sont pas mentionnés de prix et/ou de surface, des annonces concernant des locations saisonnières, de courte durée, les colocations, présentant des erreurs de saisie … )

Portails immobiliers étudiés : SeLoger, Leboncoin, PAP, Bien’ici, MeilleursAgents, AVendre ALouer, Logic-immo, Belles Demeures, Propriétés Le Figaro, Lux- Résidence, Paru Vendu, Figaro Immo, Immonot, Surface privée, Ouestfrance- immo

Calculs et analyses : réalisés par la société GUY HOQUET L’IMMOBILIER