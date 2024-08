Crédit immobilier : La baisse des taux en pause estivale !

L’Observatoire Crédit Logement / CSA dévoile les chiffres de juillet 2024 avec des taux moyen qui continuent à baisser et s’établissent à 3.62 % : 3.71 % pour l’accession dans le neuf et 3.62 % pour l’ancien. Certes, les taux continuent de baisser mais plus modérément en été.