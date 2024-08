Immobilier Grasse : Fonte Colombo, magnifique propriété rénovée par Norman Foster

Immobilier Grasse : magnifique bastide de 600m² rénovée par l’architecte mondialement reconnu, Norman Foster, et équipée d’une maison d’amis et une salle de jeux , cherche preneur.

Nichée au cœur du paysage provençal, cette propriété de charme authentique et raffinée se distingue par son caractère exceptionnel.

Norman Foster, un architecte de renommée mondiale

Cette prestigieuse bastide du 17ème siècle a été magnifiquement rénovée par le célèbre architecte anglais Norman Foster, qui en a fait sa résidence personnelle. Avec un respect profond pour l’essence de la villa et son âme provençale, Foster a su ajouter de l’espace et des équipements modernes sans compromettre le charme historique de la demeure.

Norman Foster est un architecte britannique de renommée mondiale. Diplômé de la Manchester School of Architecture et de l’Université Yale, il a co-fondé Foster + Partners, l’un des cabinets d’architecture les plus influents au monde. Connu pour ses designs innovants et durables, Foster a réalisé des œuvres emblématiques telles que le siège de la HSBC à Hong Kong, la Tour de la Commerzbank à Francfort, et le Viaduc de Millau en France. En 1999, il a été anobli pour ses contributions à l’architecture.

Maison d’amis, salle de jeux, jardins…

Le mas provençal s’étend sur environ 600 m2 d’espace habitable répartis sur trois niveaux, offrant six chambres en suite somptueusement aménagées. Une maison d’amis de 100 m2, un immense studio équipé d’un cinéma et d’une salle de jeux, ainsi qu’un garage et un pool-house complètent cette propriété.

S’étendant sur environ 36 000 m2 de terrain, la propriété est parsemée de 600 oliviers centenaires, 300 noyers et divers arbres fruitiers, disposés en restanques et entourés de murs de pierre sèche. Deux grands jardins potagers ajoutent à l’abondance de ce domaine.

Les vues au sud et à l’ouest offrent des panoramas à couper le souffle sur les collines environnantes et s’étendent jusqu’à la mer, faisant de cette propriété un véritable havre de paix et de beauté.

Le prix de ce bien : 8 500 000 Euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur John Taylor.