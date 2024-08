L’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a conclu avec GENERALI REAL ESTATE (pour le compte de ses clients investisseurs) en mai 2024 un bail commercial « vert » d’une durée de 9 ans (dont 6 ans fermes) sur l’immeuble de bureaux DAUM’N dans le 12e arrondissement parisien.

Le bâtiment DAUM’N, l’emplacement idéal

Historiquement située dans la tour Mirabeau du 15e arrondissement qui va faire l’objet de travaux de restructuration lourde, l’Arcom cherchait à déménager dans un bâtiment plus moderne, pour une meilleure mise en œuvre des objectifs économiques et environnementaux de la politique immobilière de l’État.

Afin de répondre à cette demande, le bâtiment DAUM’N a été sélectionné parmi d’autres propositions, avec l’accompagnement de la mission régionale de la politique immobilière de l’État, pour ses labels environnementaux et sociaux (BREEAM, WELL, NF HQE, Wiredscore), sa localisation, son offre de services, incluant notamment de nombreux espaces de travail communs à l’ensemble des occupants de l’immeuble et des espaces de vies et d’échanges agréables et enfin pour les conditions économiques correspondantes.

L’Arcom a loué environ 7 500 m², répartis sur quatre étages. Le bail prendra effet en octobre de cette année.

Pour la conclusion de ce bail, GENERALI REAL ESTATE était conseillé par JLL et l’ARCOM par SEGAT.