Immobilier Paris 9ème et 18ème : « Les acquéreurs à la recherche des petits appartements et les biens familiaux »

Le marché immobilier des 9ème et 18ème arrondissements de Paris se traduit par une demande soutenue pour les petits appartements et les biens familiaux, tandis que les biens de prestige peinent à trouver preneur en dehors des quartiers les plus prisés. Analyse de Antoine Lavisse, directeur commercial chez Engel & Völkers.

Dans les 9ème et 18ème arrondissements, le marché immobilier est marqué par deux tendances distinctes. Les acquéreurs recherchent principalement deux types de biens : les petits appartements (pour les primo-accédants ou les investisseurs, avec un budget maximum de 350 000€) et les appartements familiaux (entre 80 et 130 m², avec 2 à 3 chambres), pour des budgets allant de 900 000€ à 2 millions d’euros.

Les ventes sont difficiles au dessus de 2,5 millions

Le marché perd de son dynamisme pour les biens proposés à plus de 2,5 millions d’euros. À l’exception de quartiers privilégiés comme Saint-Georges, Frochot, ou la cité Malesherbes dans le 9ème, et la butte Montmartre dans le 18ème, les transactions sont beaucoup plus lentes, voire bloquées.

Les acheteurs potentiels font des offres basses, tandis que les vendeurs ne se résolvent pas à baisser leurs prix de vente.

Des acquéreurs Italiens et Américains

En ce qui concerne l’origine des acheteurs, deux tendances notables se dessinent : dans ces arrondissements, de nombreux acquéreurs italiens recherchent des pieds-à-terre de 50 m².

Dans le 18ème, beaucoup d’Américains cherchent des appartements de plus de 80 m² proches de la butte Montmartre.

Cette note de conjoncture a été rédigée par Antoine Lavisse, directeur commercial E&V Saint-Georges (Paris 9ème et 18ème)