Immobilier Hauts-de-Seine et Yvelines : Entre stabilité et baisse d’activité, un retour à la normale prévu

Si l’activité est en hausse dans les Yvelines, ce n’est pas le cas pour certaines villes des Hauts-de-Seine. Zoom sur le marché de l’immobilier haut de gamme des Hauts-de-Seine et des Yvelines avec Barnes.

Comment se porte l’immobilier dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines ? Bilan du premier semestre avec les agents immobiliers Barnes.

La commune de Neuilly, considérée comme le XXIe arrondissement parisien et appréciée pour ses

artères aérées, son centre-ville animé, ses établissements scolaires réputés et sa parfaite connexion avec Paris, maintient ses prix à un niveau élevé, juste au-dessus de la barre des 13 000 €/m².

Boulogne-Billancourt poursuit sa hausse tout comme Versailles et Saint-Germain-en-Laye dont les Parisiens ont (re)découvert la remarquable qualité de vie, le cadre historique unique et les

excellents établissements scolaires.

L’arc Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, Ville-d’Avray et Marnes-la-Coquette voit son activité

baisser à cause d’un effet Covid qui s’estompe et, en face, de vendeurs peu désireux de réviser

leurs prétentions tarifaires à la baisse