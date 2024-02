Immobilier Hauts-de-Seine : Le Groupe Verrecchia implante 5 programmes axés sur la durabilité

Déjà présent avec 340 logements à Rueil-Malmaison, Colombes et Issy-les-Moulineaux, le Groupe Verrecchia met au service de cinq nouvelles communes emblématiques du 92 son savoir-faire en matière d’architecture, de cohabitation vertueuse et d’aménagement intérieur.



Les programmes de Saint-Cloud, Gennevilliers, Puteaux, Clamart et Nanterre permettront de créer 800 nouveaux logements, pour renforcer le dialogue entre urbanisme et architecture.

Remettre la pierre de taille au cœur du bâti des Hauts-de-Seine

Le 92 est un territoire dynamique qui s’est imposé comme le nouvel arrondissement de la Capitale avec une population en hausse. Département le plus petit d’Ile-de-France, il est pourtant le deuxième plus peuplé après Paris et la demande de logements est en constante augmentation.



Verrecchia est devenu l’expert incontournable dans la construction de logements neufs en pierre de taille. Les résidences haut-de-gamme sur-mesure, se définissent à la fois par un design harmonieux, un retour aux sources grâce aux espaces verts et une ré-humanisation des parties communes.



Pour Verrecchia, les enjeux sociétaux et environnementaux des bâtiments de demain, se construisent dès aujourd’hui grâce à un savoir-faire d’antan : la pierre de taille, un matériau bio et géo-sourcé allie esthétisme et pérennité, tout en bénéficiant d’une grande inertie thermique.

“On observe depuis quelques années une prise de conscience des collectivités sur les qualités indiscutables de la pierre de taille dans ses aspects esthétique et écologique. C’est le cas des communes des Hauts-de-Seine qui nous ont fait confiance et chez qui nous construisons ou revisitons avec noblesse des bâtiments d’exception depuis 2021. Dans cet esprit, les résidences de Saint-Cloud, Gennevilliers, Puteaux, Clamart et Nanterre conjuguent des éléments d’architecture classique avec une créativité propre à Verrecchia et permettront de loger près de 800 familles”, explique Marc Verrecchia, Président du Groupe Verrecchia

A Saint-Cloud, Verrecchia dévoile SEINE’ART

Situé dans le quartier Coteaux-Bords de Seine de Saint-Cloud, SEINE’ART sera la nouvelle vision de la ville par sa structure unique, à découvrir en 2026. Accueillant une collection de 31 appartements du 2 au 5 pièces, avec des superficies généreuses, SEINE’ART incarne tout le savoir-faire de Verrecchia en matière d’architecture et d’aménagement intérieur. La résidence conçue par l’agence d’architecture ADUA propose des espaces ouverts et lumineux, de grandes pièces à vivre et des ouvertures sur l’extérieur sous la forme de balcon, de terrasse ou même de jardin.

A Gennevilliers, Verrecchia écrit une nouvelle page de l’Histoire de son hyper centre

Le 23 octobre dernier, le groupement porté par Verrecchia a remporté le contrat de la ZAC Centre-Ville Lot A de Gennevilliers. Un projet de programmation résidentielle qui s’insère dans un territoire singulier, le long de l’avenue Gabriel Péri. Une création originale de part sa façade aux surfaces vitrées continue, qui s’inscrit dans la notion d’économie d’énergie, de performance énergétique et de durabilité, comprenant 7 commerces, pour un total de 799 m². Le bâtiment accueillera des logements conçus de façon modulable et des espaces partagés pour faire éclore une vie de quartier conviviale. Le cœur d’îlot accueille 420.8 m2 d’espace paysagé en pleine terre, représentant 15% de la parcelle, les toitures seront végétalisées et accessibles, avec des transats, des espaces de biodiversité et des bacs à permaculture. Des locaux vélo viendront compléter 88 places de stationnement.

A Puteaux, la Villa Sorrento sera livrée au second trimestre 2024

Au sein du quartier central République, à deux pas de la mairie et à proximité des bords de Seine, Verrecchia a revisité le site historique de l’ancienne Bourse du travail de Puteaux avec une attention particulière portée à la qualité des façades en pierre de taille. Dans un esprit d’hôtel particulier, la VILLA SORRENTO compte 13 appartements familiaux de prestige répartis sur 7 étages avec de généreuses surfaces allant du 3 au 6 pièces. Gage d’équilibre et d’intimité, la résidence conçue par l’agence A2BH architecture ne compte que deux appartements par palier et propose une vue dégagée sur La Défense. Certains privilégiés auront quant à eux une vue dégagée sur la tour Eiffel. Véritable création signature de Verrecchia, la VILLA SORRENTO propose des espaces privatifs extérieurs : balcon, loggia, terrasse ou jardin. Avec un agrément supplémentaire pour chacun, la présence d’une courette aux aménagements paysagers soignés, située sur l’arrière de la copropriété. Un logement témoin est d’ores et déjà visitable pour témoigner de la qualité des matériaux et du confort de vivre dans les logements.

A Clamart, le chantier du Panorama Beaurivage bat son plein

Au cœur du quartier Panorama à Clamart, Beaurivage est en pleine construction depuis 2022, pour une livraison progressive prévue à partir du troisième trimestre de 2024. Réalisé en co-promotion avec BNP Paribas Immobilier et conçu par les agences d’architecture A26BLM et U-URB’ARCGU, Beaurivage est composé de 6 résidences qui accueilleront 600 logements. Des appartements de grand standing proposeront des espaces allant du studio au 6 pièces triplex, au cœur de la ville.

Avec des points de vue uniques sur le lac depuis les balcons et les terrasses, l’alignement des façades célèbre la culture architecturale traditionnelle du 19e siècle.

A Nanterre, le chantier Scénario va bientôt démarrer

Verrecchia développe à Nanterre un programme de construction neuve d’une surface totale de 4 785 m², composé de 66 logements locatifs libres ainsi qu’un parking sur deux niveaux. Au terme d’un appel d’offres lancé par Foncière Logement, maître d’ouvrage du projet, Verrecchia a été désigné lauréat en avril 2022, en tant que promoteur constructeur. Conçu par le Cabinet Bauchet & de la Bouvrie, le projet qui sera livré en 2025 se décompose en une résidence de 3 bâtiments localisés aux abords de la gare du RER A Nanterre Université.

Source : Verrecchia