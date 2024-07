Si les vendeurs ont du mal à accepter la baisse des prix, le marché est caractérisé par une disparité croissante et une clientèle diversifiée, cherchant à atteindre un nouvel équilibre. Analyse de Sandra Sabah, directrice commerciale chez Engel & Völkers Neuilly-sur-Seine.

Sandra Sabah, directrice commerciale chez Engel & Völkers Paris 17ème et Neuilly-sur-Seine, décrypte la situation du marché à Neuilly-sur-Seine.

La baisse des prix ralentit à Neuilly

À Neuilly, le prix moyen au mètre carré est de 10 082€, soit 37% de plus que dans le reste des Hauts-de-Seine. Après trois années très difficiles et une baisse de 12% sur les 12 derniers mois, la baisse des prix ralentit.

Je pense que la baisse des volumes de transactions devrait se poursuivre jusqu’à la fin du premier semestre, et même les biens de prestige sont réévalués. Les très beaux biens ont baissé de 7-8% en 2023, même ceux situés autour de la Mairie de Neuilly. À partir du boulevard Bineau, la disparité se creuse. Nous sommes aujourd’hui sur un marché à deux vitesses. Les acquéreurs multiplient les visites et font des offres à la baisse. Les vendeurs ont encore du mal à accepter cette réalité.

Les propriétaires doivent accepter les offres actuelles

Nous conseillons à nos vendeurs d’accepter les offres actuelles, car nous anticipons encore quelques mois de baisse du marché. Nous pensons toutefois qu’un équilibre entre l’offre et la demande devrait être atteint avant la fin de l’année. Neuilly reste une ville très attractive.

Une clientèle diversifiée

Nos acquéreurs sont principalement français. Les étrangers ciblent essentiellement des biens d’exception proches du bois et du boulevard Maurice Barrès : appartements de prestige avec vue et hôtels particuliers. Cette clientèle vient souvent du Moyen-Orient.

Si nous comptons toujours parmi notre clientèle bon nombre de personnalités et grandes fortunes françaises, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur notre réseau pour toucher des acquéreurs internationaux.

Par exemple, nous avons obtenu en exclusivité un appartement avenue de Bellechasse grâce à un mail envoyé à l’agence Engel & Völkers de New York, et l’avons vendu à un autre New Yorkais par notre intermédiaire à Paris !

Cette note de conjoncture a été rédigée par Sandra Sabah, directrice commerciale chez Engel & Völkers Paris 17ème et Neuilly-sur-Seine Par MySweetImmo