Immobilier Hauts-de-Seine : « Réajustement du marché avec le retour des primo-accédants et une accélération des ventes », Alice Schmitt (Junot)

Après quatre années de turbulences, le marché immobilier de l’Ouest parisien retrouve son équilibre, avec des délais de vente raccourcis, un afflux de primo-accédants et une forte demande pour les biens en excellent état.

Focus sur le marché de l’immobilier haut de gamme dans le département de Hauts-de-Seine en Ile-de-France. Interview exclusive d’Alice Schmitt, directrice associée d’agences chez Junot Hauts-de-Seine Ouest/Yvelines.

Stabilisation du marché

Dans l’Ouest parisien, le marché se stabilise et redevient plus lisible après quatre années mouvementées. A la sortie du confinement, nous avons vu les prix augmenter fortement tant en raison de l’afflux de la clientèle parisienne à la recherche de verdure que par le contexte de taux d’intérêt historiquement bas. Ces prix ont ensuite subi une baisse importante ces deux dernières années, avec une pléthore de biens remis en vente sur ce marché, un climat géopolitique anxiogène et la subite remontée des taux.

Les prix des biens vendus en cette fin de printemps correspondent désormais peu ou prou à ceux d’avant le premier confinement. Cet ultime réajustement a aidé à fluidifier le marché, comme en témoignent nos 19 offres acceptées en ce seul mois de juin.

Délais de vente raccourcis, retour des primo-accédants

Nous notons également un raccourcissement des délais de vente et une augmentation du nombre de clients acquéreurs intéressés pour chaque bien que nous commercialisons (réajustement du déséquilibre offre / demande).

Nous voyons également revenir les primo-accédants qui avaient déserté le marché, car leur pouvoir d’achat immobilier avait été significativement amputé par la subite hausse des taux.

L’inflation s’est tassée, mais le coût des travaux reste bien supérieur à ce qu’il était il y a 4 ans, ainsi les biens en excellent état restent plus demandé et se vendent très rapidement.

Les quartiers les plus recherchés

Les maisons situées dans les quartiers recherchés (domaines privés, adresses de premier ordre) continuent de trouver preneurs avec peu ou pas de négociation sur le prix. Les délais de vente pour ces biens sont très raisonnables :

Comme pour cette maison de 170 m² dans le Triangle d’or du Rueil-Malmaison à 1.420.000€ qui a trouvé preneur en quelques jours sans négociation sur le prix.

Cet appartement de 222m² dans le secteur de Montretout avec terrasses et vue dégagée, rénové par architecte, vendu au prix du mandat (1 995 000€).

A Saint-Cloud cette maison contemporaine de 140m² en parfait état à Chatou vendue au prix du mandant (995.000€) en une semaine.