Immobilier : Le Crédit Mutuel Arkéa lance Duoprimo, une solution à destination des primo-accédants

Dans un contexte immobilier où le coût moyen d’acquisition croît plus rapidement que la capacité moyenne de remboursement, le groupe bancaire coopératif Crédit Mutuel Arkéa a décidé de lancer Duoprimo, une nouvelle solution immobilière à destination des primo-accédants. Distribuée sur les territoires notamment via le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, l’objectif de Duoprimo est de proposer un complément sur l’apport personnel des primo-accédants éligibles via la participation du véhicule dédié Arkéa Foncière Résidentielle, leur permettant ainsi de répondre aux contraintes réglementaires liées au taux d’effort.

Les primo-accédants : les plus pénalisés par le contexte immobilier

Les primo-accédants, qui représentent près de 50% des projets reçus par le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, comptent actuellement parmi les clients les plus pénalisés par le contexte immobilier et par les réglementations bancaires fixées.

Face à ce constat, le groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui dispose de la qualité d’entreprise à mission depuis 2022, a décidé de lancer une solution de co-investissement dédiée afin d’accompagner les primo-accédants dans leurs projets et leur permettre de respecter le taux d’effort réglementaire sans que cela se traduise systématiquement par une dégradation majeure du montant du « reste à vivre ».

Un budget complété grâce au véhicule Arkéa Foncière Résidentielle

La solution Duoprimo, qui est actuellement expérimentée au sein de plusieurs caisses locales du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, propose aux clients primo-accédants de se voir compléter leur apport personnel par la banque. Concrètement, le particulier achète une part majoritaire de sa résidence principale et le Crédit Mutuel Arkéa co-investit dans la part restante via le véhicule Arkéa Foncière Résidentielle, à hauteur de 10% maximum du coût d’acquisition et sur une durée de dix ans maximum.

Cette solution permet ainsi aux primo-accédants de réaliser leurs plans de financements dans des situations où le recours à des crédits amortissables n’est pas suffisant. Duoprimo sera distribué plus largement par les caisses locales du CMB et du CMSO courant 2024 et se concentre sur les logements neufs achetés en VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement) et les logements anciens avec travaux, ou les biens dans l’ancien sans travaux dont la lettre du DPE est inférieure ou égale à E.

Agir pour un immobilier responsable et protecteur

L’innovation proposée via la solution de co-investissement immobilier Duoprimo constitue une nouvelle illustration de la capacité du groupe Crédit Mutuel Arkéa et de ses fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel du Sud-Ouest à proposer des solutions adaptées aux réalités du terrain et aux défis actuels rencontrés par ses client-sociétaires au quotidien.

Duoprimo s’inscrit en effet dans le prolongement de l’ambition portée par filière immobilière du Crédit Mutuel Arkéa. Lancée en septembre 2023, cette filière qui rassemble l’ensemble des expertises en immobilier du groupe bancaire coopératif vise à agir en faveur d’un immobilier responsable et protecteur autour de trois axes stratégiques prioritaires : le logement, les transitions et les territoires.

“Dans un contexte immobilier chahuté où l’accession à la propriété est devenue plus compliquée en raison de l’augmentation du prix des logements, le Crédit Mutuel Arkéa s’engage aux côtés de ses clients et sociétaires en proposant une offre innovante pour faciliter l’achat des primo-accédants. En tant que banque coopérative et en cohérence avec nos engagements d’entreprise à mission, nous sommes fiers de présenter ce dispositif Duoprimo qui favorise la réalisation des premiers projets immobiliers. Attentifs aux attentes de nos clients, nous avons à cœur de leur prouver notre capacité à les accompagner sur le long terme», précise Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa.