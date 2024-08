Climatisation : Comment les Français se préparent à un été 2024 historiquement chaud

Alors que l’été 2024 s’annonce parmi les plus chauds jamais enregistrés, les Français cherchent des solutions pour rafraîchir leurs intérieurs. Selon le baromètre d’Airton, 44% ferment les fenêtres dès le matin, mais cela est contre-productif. Les climatiseurs réversibles émergent comme une solution efficace et durable.

Alors que l’été 2024 s’annonce parmi les plus chauds jamais enregistrés, les Français cherchent des solutions pour rafraîchir leurs intérieurs. Voici ce qu’il faut retenir du baromètre Airton, sur le comportement des Français liés aux forte chaleurs.

44% des Français estiment que fermer les fenêtres dès le matin est la meilleure solution pour se rafraîchir en cas de fortes chaleurs

Il s’agit d’une idée reçue. Cette solution n’est pas idéale car cela emprisonne rapidement la chaleur à l’intérieur, il est préférable de profiter au maximum de la fraîcheur matinale en laissant les fenêtres ouvertes jusqu’à ce que la température extérieure dépasse celle de l’intérieur.

L’installation d’un climatiseur est une solution plus efficace et durable, permettant de réguler précisément la température intérieure et de déshumidifier l’air pour un confort optimal. L’idéal étant d’opter pour un climatiseur réversible qui permet également de chauffer l’hiver, supprimant ainsi l’utilisation des chauffages électriques, forts consommateurs d’énergie.

À lire aussi Jeux Olympiques de Paris 2024 : Explosion de l'offre de logements et stabilisation des prix

27% des Français estiment que les climatiseurs sont le système le plus économique

Pour 27% des Français, les climatiseurs sont le moyen de refroidissement le plus économique. Ce taux est plus élevé chez les propriétaires, s’élevant à 32%. Cette différence s’explique par le fait que les propriétaires ont un intérêt direct à investir dans des solutions de climatisation performantes et durables pour leurs logements. En effet, une installation de qualité permet de réaliser des économies sur le long terme, tant sur les factures d’électricité que sur l’entretien.

À lire aussi Immobilier : Ne laissez pas votre voisin dépasser ses limites de parcelle

54% des Français seraient prêts à investir jusqu’à 2 000 € pour l’achat d’un système de climatisation

En termes de montant envisagé, 36% des Français seraient prêts à investir moins de 1000 euros pour un climatiseur, et 19% entre 1001 et 2000 euros, soit 54% qui se situent dans ces budgets. Avec l’inflation, les Français font attention à leur budget pour réaliser des achats utiles.

Le coût est un des critères principaux pour 58% des Français

58% des Français considèrent que le coût est le principal critère d’achat pour un climatiseur, en offrant une gamme complète de solutions abordables et performantes. Ce taux pour le critère du coût est encore plus élevé chez les 45-54 ans, atteignant 65%.

Le deuxième critère d’achat le plus important pour les Français lorsqu’ils recherchent un climatiseur est l’efficacité énergétique. En effet 42% considèrent que les performances en termes d’économies d’énergie sont un facteur déterminant dans leur décision d’achat.

Les chiffres ci-dessus proviennent du baromètre Airton Par MySweetImmo