Immobilier Lille : « Les biens au Juste prix se vendent facilement », Arthur Goerens (Junot)

Zoom sur les tendances de l’immobilier haut de gamme à Lille, un marché stable qui attire de nombreux parisiens. Interview exclusive avec Arthur Goerens, directeur d’agence chez Junot.

Arthur Goerens : Sur le marché lillois et de la métropole, les prix se sont stabilisés parallèlement aux taux d’intérêt. En janvier, certains ont cru à une reprise du marché, mais il s’agissait en réalité d’un rebond temporaire.

Aujourd’hui, les biens au-dessus du marché ne se vendent toujours pas. En revanche, nous réussissons à vendre rapidement les biens de nos clients qui suivent nos recommandations d’estimation. Cette stabilisation est un signe de maturité du marché, où les acheteurs et les vendeurs s’ajustent aux nouvelles réalités économiques. Les taux d’intérêt ayant cessé de fluctuer, cela a apporté une certaine prévisibilité qui permet aux acteurs du marché de prendre des décisions plus éclairées.

MySweetImmo : Quelles sont les rues, micro-quartiers qui résistent plus que les autres ?

Arthur Goerens : Sur la Métropole Européenne Lilloise, la situation est assez homogène puisque la plupart des vendeurs ont compris la nécessité de stabiliser les prix, rendant le marché plus raisonnable. Les secteurs prisés tels que le Vieux-Lille, Lambersart, Marcq-en-Barœul et La Madeleine restent très demandés, notamment par notre clientèle parisienne qui s’installe en nombre dans notre belle région lilloise. Ces quartiers offrent une combinaison unique de charme historique, de commodités modernes et de qualité de vie supérieure. Les infrastructures y sont bien développées, et ils disposent de nombreux espaces verts, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les familles et les jeunes professionnels.

Exemples de ventes

Splendide maison de maître individuelle située dans le quartier prisé de Saint-Maurice, à quelques minutes des gares lilloises. Cette propriété exceptionnelle se compose de quatre chambres spacieuses. À l’extérieur, un vaste jardin de plus de 615 m², agrémenté d’un bassin apaisant. Vendu à 1 250 000 €.

Dans le quartier historique et charmant du Vieux-Lille, à proximité immédiate des commerces et de la Citadelle, magnifique maison datant de la fin du XIXe siècle. Cette demeure a été vendue à une famille parisienne. À l’extérieur, on retrouve une cour avec terrasse. Vendu à 899 000 €.

MySweetImmo : Peut-on anticiper un effet post JO ? Élections législatives ?

Arthur Goerens : Les événements internationaux comme les JO peuvent influencer les marchés immobiliers dans les plus grandes métropoles, mais à Lille, l’effet est négligeable.

Il est vrai que les précédentes élections législatives et le contexte politique actuel inquiètent et peuvent ralentir les décisions d’investissement, mais elles n’ont pas encore d’effet sur les particuliers à la recherche d’une résidence principale, les motivations restent centrées sur la qualité de vie de l’acheteur.

MySweetImmo : Avez-vous observés des changements dans les demandes (recherche avec ou sans travaux, attention plus que marquée à la carte scolaire, demande d’extérieurs…)

Arthur Goerens : L’afflux de Parisiens nous montre qu’ils cherchent à éviter les contraintes liées de la Capitale, privilégiant les extérieurs, la proximité des commerces et une meilleure qualité de vie grâce au télétravail, tout en restant à une distance raisonnable de Paris. Et suite aux problèmes d’approvisionnement de matériaux, peu souhaitent des biens nécessitant des travaux. Nous constatons une forte demande pour des biens de qualité, voire de très haute qualité.

Les Nordistes tendent à se diriger vers la campagne proche comme Bondues, tandis que la clientèle parisienne préfère les zones urbaines animées, proches des commerces, écoles et divertissements. Cela témoigne d’un changement de paradigme où la qualité de vie et le bien-être deviennent prioritaires, poussant les acheteurs à investir dans des propriétés prêtes à l’emploi qui répondent immédiatement à leurs besoins.

MySweetImmo : Est-ce que des quartiers sont très concentrés sur des clientèles types ? (Etranger, famille, investisseurs…)

Arthur Goerens : Les quartiers proches des infrastructures de transport et des établissements éducatifs renommés attirent toujours une clientèle variée, allant des familles aux professionnels internationaux. Face à l’incertitude politique actuelle pour les investisseurs à obtenir des prêts, ils privilégient des investissements sans risque ou à très haute rentabilité, plutôt que de se concentrer sur un quartier spécifique. C’est pourquoi, ils cherchent des opportunités sûres et rentables, accentuant la demande dans ces zones stratégiques.

Exemples de biens vendus

Coquette maison familiale des années 70 composée de 4 chambres, un bel espace de vie, un splendide jardin de 400 m² à Marcq-en-Baroeul vendu à 695 000 €.

Magnifique et rare demeure familiale d’une généreuse superficie sur 1 839 m² de terrain, au calme, en plein cœur du Bois d’Achelles à Bondues avec un jardin sud-ouest vendu à 1 500 000 €.