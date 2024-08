Immobilier au bord de l’eau : Cap sur 5 domaines d’exception

Que ce soit pour prendre le large, habiter au rythme du trafic fluvial au bord d’une authentique péniche avec terrasse, suivre le va et vient des vagues depuis une villa avec un accès direct à la plage ou admirer un panorama improbable sur l’océan, vivre les pieds dans l’eau est toujours une expérience inoubliable.

Cap sur 5 biens sélectionnés par le réseau Espaces Atypiques pour profiter d’un cadre idyllique au bord de l’eau.

Villa contemporaine avec accès direct et privatif à la mer

© Espaces Atypiques Charente Maritimes – La Rochelle (17000) – 2 790 M2 de terrain – 423 M2 – 2 392 000 €



Cette majestueuse villa contemporaine profite d’un panorama imprenable sur la mer et d’un accès direct à la plage depuis le jardin. La demeure, offrant 287 m² habitables, est tournée vers l’horizon. Nichée dans un cocon de verdure, elle s’ouvre sur une vaste terrasse aménagée d’une piscine et prolongée par un jardin arboré de 1 700 m² avec une vue dégagée sur la mer et l’ile d’Aix.

Entièrement vitrée sur la hauteur, la villa profite de vastes pièces de vie avec un poêle à bois. Conçue pour un style de vie dedans-dehors, elle est éclairée de baies vitrées ouvertes sur la terrasse et la cuisine d’été. En plus de beaux volumes, elle offre des prestations haut de gamme avec un spa et un sauna, une salle de sport et de musique ainsi qu’un terrain de pétanque. La vaste suite parentale occupe l’ensemble du premier étage de la maison, avec une terrasse et sa vue mer. Six studios, d’une surface totale de 136 m2, situés à l’arrière du domaine, complètent ce bien.

De plus, des panneaux solaires installés sur la propriété permettent de compenser la consommation électrique de la propriété.

Appartement contemporain avec une vue imprenable sur la mer

© Espaces Atypiques Saint Tropez – Sainte Maxime (83120) – 135 M2 – 1 470 000 €

Dans un immeuble de standing, labellisé patrimoine du XXe siècle, cet appartement traversant de près de 135 m² a été entièrement repensé et rénové. Situé au cœur de Sainte-Maxime, il profite d’un panorama à perte de vue sur la mer Méditerranée et la ville de Saint-Tropez depuis sa terrasse exposée plein Sud. La vaste pièce de vie éclairée par de grandes baies vitrées, est composée d’une cuisine ouverte haut de gamme avec un ilot central et d’un séjour lumineux donnant sur la terrasse. Trois chambres spacieuses dont une avec dressing comptent également parmi les aménagements de ce bien d’exception.

Grand studio aménagé sur le côte basque et son balcon sur l’Atlantique

© AKHA Production – Biarritz (64200) – 32 M2 – 440 000 €





Surplombant la célèbre villa Belza, ce grand studio de 32m² bénéficie d’une vue à 180° sur l’océan l’Atlantique. En plus d’un panorama exceptionnel, ce lieu est idéalement situé, à deux pas du Vieux-Port. L’aménagement intérieur a été ingénieusement pensé pour optimiser les espaces.

La pièce de vie, dotée d’un lit escamotable, permet de transformer facilement l’espace en chambre pour la nuit. Elle s’ouvre sur un balcon aménagé qui permet de profiter pleinement de la vue. Orienté Ouest, ce studio est baigné de lumière tout au long de la journée.

Chaumière bucolique avec dépendances et son étang privé

© Antoine Denis – Anneville-Ambourville (76480) – 3 4280 M2 de terrain – 95 M2 – 370 000 €





Cette charmante chaumière, récemment rénovée, promet un moment hors du temps dans une nature luxuriante. Nichée dans le parc naturel des Boucles de la Seine, elle est comme posée sur l’eau. Située au bord d’un étang privé, c’est un havre de paix qui s’offre à ses habitants qui profitent d’une immense étendue d’eau au calme olympien reflétant les rives verdoyantes. Depuis la maison, il est possible de contempler ce miroir d’eau grâce à de grandes baies vitrées pour un moment cocon, au près du poêle à bois installé dans la pièce de vie. Un escalier en bois mène à deux chambres avec vue sur l’étang.

La terrasse extérieure permet de profiter de ce cadre d’exception. En complément, une annexe d’environ 80m² peut être aménagée selon les envies en un second lieu de vie, un gîte ou un atelier d’artiste. Ce lieu unique offre un moment suspendu, en harmonie avec la nature.

Péniche hollandaise rénovée et son rooftop aménagé

© David Van Den Berghe – Villeneuve-lès-Maguelone (34750) – 165 M2 – 439 000 €

Amarrée aux portes de Montpellier, cette authentique péniche hollandaise de 1913 a été entièrement rénovée en 2022 dans le respect des traditions et apporte tout le confort moderne. Elle prend place le long de l’eau, au cœur de la nature. D’une surface de 165m², pour une longueur totale de 33m, la péniche offre une vaste pièce de vie de 28 m². Cinq chambres avec salles d’eau et WC privatifs sont proposés, dont l’une, dans l’ancien poste de pilotage.

Clou de ce lieu inédit : une terrasse de 150m2, dont 90m2 d’espaces couverts, a été aménagée sur le toit de la péniche avec une petite piscine pour se rafraichir en été. Un lieu inédit pour vivre au rythme de l’eau.