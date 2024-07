Thibaud Elzière et Robin Michel, co-fondateurs d’Iconic House, annoncent l’ouverture officielle de leur 5ème propriété au Cap Ferret : Le Coeur du Ferret.

Ils avaient marqué les esprits en juillet 2022 avec l’ouverture de leur villa sur les bords du Lac marin d’Hossegor. Thibaud Elzière et Robin Michel remettent le Cap sur l’Atlantique. C’est cette fois-ci sur la pointe du Cap-Ferret, où Thibaud passe en famille une partie de ses vacances chaque été depuis de nombreuses années, que les deux frères ont décidé d’implanter leur cinquième propriété.

Le refuge par excellence

Le Cap Ferret, ses huitres, son phare, son bassin, ses pinasses, ses pinèdes… et une atmosphère de vacances unique qui, au fil des années, ont fait de ce petit paradis campé sur la côte Atlantique un lieu de villégiature iconique et adulé en France, comme à l’étranger.

La propriété Le Cœur du Ferret, nichée dans le quartier de La Pointe, l’un des plus prisés du Ferret, est située sous les pins, au cœur d’un eden luxuriant, loin des foules et des regards. A deux pas de Chez Hortense, le restaurant le plus mythique de la région, plébiscité par les ferretcapiens d’un jour (ou de toujours).

“Le Ferret est un lieu riche en expériences entre le Bassin, l’Océan, les pinèdes… et notre Maison se trouve exactement au milieu de cela. Un camp de base idéal pour vivre le meilleur de la Région.” précise Thibaud Elzière.

La Cabane, version Iconic House

Le projet dévoile une propriété pensée dans l’esprit d’une cabane ferretcapienne, construite dans les règles de l’Art par Frédéric Thet, architecte local dont l’agence Tdesign Architecture est basée à Bordeaux, Paris et au Cap Ferret. Imaginée comme un refuge de luxe, presque secret, plongé dans un écrin naturel unique.

La bâtisse, qui se distingue par ses matériaux nobles est largement inspirée des cabanes ostréicoles de la Presqu’île : on y retrouve leurs toitures en tuiles Canal aux tons clairs, un bardage bois en Pin des Landes lasuré noir et une charpente traditionnelle conçue par l’un des meilleurs charpentiers de la région. Aussi, une aile de la villa posée sur pilotis n’est pas sans rappeler les cabanes tchanquées du bassin d’Arcachon.

“Nous nous sommes inspirés de l’imaginaire autour des cabanes en bois du Cap-Ferret et de la région pour en dévoiler notre propre version. Contrer l’austérité et l’épure de la cabane de pêcheurs pour développer une esthétique audacieuse en y apportant des partis-pris forts sur les matériaux et les couleurs a été le point de départ de notre réflexion.” affirme Thibaud Elzière.

©Mr Tripper

La cote d’argent Mexicaine

La décoration explore une connivence franco-mexicaine, cultivant une singularité affirmée. Une conversation entre deux cultures, mêlant esthétique contemporaine et éléments traditionnels, vibrance et légèreté. Un cocon à l’éclectisme assumé et aux influences diverses, comme celles de Frida Kahlo ou de l’architecte mexicain Luis Barragán.

Pour l’architecture d’intérieur, les frères cofondateurs d’Iconic House ont fait appel au tandem Jaune Architecture. Marine Delaloy et Paula Alvarez de Toledo ont forgé leur expérience, pour l’une chez Studio KO et pour l’autre chez Joseph Dirand. Faisant partie des cent meilleurs designers et architectes du monde sélectionnés en 2023 par le célèbre magazine AD (AD 100), le duo a d’ailleurs déjà fait ses preuves par-delà l’Atlantique avec une superbe réalisation à La Paz, au Mexique avec l’hôtel Baja Club – nouant alors des liens forts avec le pays.

“En réfléchissant au projet, nous avons rapidement fait des ponts entre la propriété et le Mexique. Déjà parce que c’est une maison qui se vit autant à l’intérieur qu’à l’extérieur avec ses nombreuses terrasses, son jardin foisonnant, ses coins et recoins aménagés, ses douches extérieures… Aussi parce que le lieu et les premières idées de Frédéric Thet nous projetaient assez naturellement, autant sur l’imaginaire des haciendas avec leurs bâtisses organisées autour de la piscine, que celui des cabañas lovées dans la jungle ou des villas de plage de Basse-Californie.” déclare Robin Michel.

La propriété associe le bois et la lave émaillée

©Mr Tripper

La propriété dont l’une des singularités les plus fortes est l’association du bois et de la lave émaillée colorée sur les sols est à louer dans son intégralité, comme tous les autres biens de la Collection Iconic House.

Elle dévoile sept chambres, chacune associée à une couleur. Une suite familiale accueille une chambre réservée aux enfants. Au fond du jardin, qui préserve et multiplie un maximum d’essences locales, se trouve le “cabanon”, une jolie suite isolée avec sa terrasse privative. Dans la maison, un grand salon et une cuisine ouverte s’imposent comme les pièces à vivre centrales. A l’extérieur, les hôtes peuvent profiter d’une piscine chauffée et de grandes terrasses, d’un cinéma extérieur et d’un espace bien-être (sauna extérieur, équipements de sport…)

“De l’héritage hispanique à la nouvelle garde du design mexicain en passant par l’artisanat d’exception, le Mexique nous offre un territoire d’expression formidable.” poursuit Robin Michel.

©Mr Tripper

En plongeant dans l’histoire et les archives, a été retrouvé le récit d’un séjour du grand peintre mexicain Diego Rivera sur la côte d’Argent à l’été 1918, invité par son ami André Lhote. Une découverte qui lui rappellera sa terre natale mexicaine et lui inspirera plusieurs toiles. Ce récit ne fera que conforter les envies de Thibaud et Robin. Ainsi, toute la curation d’art, menée en collaboration avec Joséphine Fossey Office, tirera le fil du dialogue entre les deux cultures.

Parmi les oeuvres imaginées spécialement pour le projet : une immense fresque signée Redfield & Dattner et Alexia Reveleau, imaginée comme un songe “mexicano-ferretcapien” ; une toile signée G-Kero (Marguerite Bartherotte, artiste qu’on ne présente plus au Cap-Ferret) ; une bibliothèque très architecturale hommage à Luis Barragan pensée par les étoiles montantes du design français Goons ; une table magistrale en bois qui révèle trois plateaux de jeux, conçue par les designers des Ateliers Laissez Passer, à partir de déchets matériels du port industriel de Marseille ; une sculpture minimaliste en bois de l’artiste mexicain Joel Escalona et la cheminée du salon, en pierre rose, dont le concept fait référence aux ex-votos par les designers mexicains Ohla Studio.

Constance, professionnelle de l’hospitalité cumulant plusieurs expériences dans différents établissements de luxe et originaire de la Région, accueillera les hôtes dans cette nouvelle propriété. Elle incarnera au Ferret cette culture de l’hospitalité vivante, chère à Iconic House.

“Le Ferret est un point de départ idéal pour explorer les alentours et vivre des expériences locales mémorables : s’échapper directement de la Maison à vélo sous les pins, visiter les parcs ostréicoles, s’initier au surf, découvrir les plus belles tables autour du Bassin… ” ajoute Robin Michel.

Ces activités et autres bonnes adresses seront aussi dévoilées dans ICONS, la collection de guides auto-édités par Iconic House, lancée en 2023 et dont les deux derniers numéros consacrés à Courchevel et à Gordes sont sortis à l’automne dernier.

Au Cœur du Ferret, comme dans ses autres propriétés d’exception, Iconic House invite à vivre chaque instant intensément, à habiter le temps dans toutes les dimensions du plaisir, ici et maintenant.

Le cœur du Ferret en pratique Capacité d’accueil : Le cœur du Ferret, 7 chambres, 7 salles de bain, 15 personnes, 350 mètres carrés

: Le cœur du Ferret, 7 chambres, 7 salles de bain, 15 personnes, 350 mètres carrés Services : House Manager, Services de Conciergerie, Ménage quotidien, Petit-déjeuner, Voiture électrique Kate à disposition, Chef (en haute saison)

: House Manager, Services de Conciergerie, Ménage quotidien, Petit-déjeuner, Voiture électrique Kate à disposition, Chef (en haute saison) Tarifs : à partir de 21 000 euros la semaine, offres Week-ends (du vendredi 10h au dimanche 19h) à partir de 4 000 euros.