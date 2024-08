Immobilier & Epargne : En société, les Français mentent sur leurs revenus mais sont plus loquaces sur leur patrimoine

En société, plus de 56 % des Français ne parlent jamais de leur salaire mais 85 % parlent ouvertement de leur patrimoine immobilier. Côté placements financiers et épargne, 42 % des Français gardent leurs bons plans pour eux.

Encore un paradoxe français. Si le salaire reste encore un sujet tabou en France, le patrimoine immobilier semble échapper à la règle. Mais les Français disent-ils toute la vérité sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs placements financiers ? Yomoni, spécialiste de la gestion d’épargne en ligne, lève le voile sur ce sujet épineux.

Mentir ou se taire ?

Soit les Français préfèrent ne pas parler de leur salaire, soit ils préfèrent mentir. En effet, plus de 55 % des Français ne parlent jamais de leurs revenus. Que ce soit avec des inconnus (67 %), de nouvelles connaissances (61 %) ou même des amis (56 %) et des membres de leur famille (52 %). Il n’y a qu’avec les collègues que les Français exposent plus librement le montant de leur salaire avec une représentativité de 62 %.

Mais lorsqu’ils en parlent, les Français ont tendance à mentir… Ainsi, plus de 21 % ont peur de donner le montant exact et préfèrent le diminuer. C’est davantage le cas avec la famille (29 %), les amis (25 %), les collègues (21 %) et des nouvelles connaissances (18 %).

Il n’y a qu’avec les collègues et les inconnus que les Français sont capables de gonfler le montant de leurs revenus respectivement à plus de 19 % et 15 %. En conclusion, seulement 13 % des Français disent la vérité et communiquent ouvertement sur le montant exact de leur salaire.

Quand vous parlez salaire, vous avez tendance à : Réponses Augmenter le montant de votre salaire Donner le montant exact de votre salaire Diminuer le montant de votre salaire Je ne parle jamais de mon salaire Avec des ami(es) 11% 8% 25% 56% Avec des proches, la famille 2% 17% 29% 52% Avec des collègues 19% 22% 21% 38% Avec des inconnu(es) 15% 5% 13% 67% De nouvelles connaissances 10% 11% 18% 61% Moyennes 11% 13% 21% 55%

Plus ouverts sur l’immobilier

En ce qui concerne leur patrimoine immobilier, les Français sont réellement plus loquaces avec 85 % d’entre eux qui en parlent ouvertement. Dans le détail, plus de 52 % avouent communiquer sur la valeur exacte de leurs biens alors que seulement 15 % restent muets sur le sujet.

En revanche, ils sont également plus nombreux à mentir et à augmenter la valeur de leur patrimoine (31 %) et notamment avec leurs amis à plus de 38 %.

Concernant vos biens immobiliers, vous avez tendance à : Réponses Augmenter la valeur de votre patrimoine Donner la valeur exacte de votre patrimoine Diminuer la valeur de votre patrimoine Je ne parle jamais de mon patrimoine Avec des ami(es) 38% 47% 4% 11% Avec des proches, la famille 29% 61% 2% 8% Avec des collègues 26% 51% 1% 22% Avec des inconnu(es) 37% 44% 2% 17% De nouvelles connaissances 28% 55% 2% 15% Moyennes 31% 52% 2% 15%

Peu de mélanges

Les Français aiment rester entre gens de condition équivalente. Ainsi, plus de 59 % déclarent préférer côtoyer des personnes ayant les mêmes revenus qu’eux. Cependant, la condition sociale et financière n’a aucune importance pour plus de 33 % des Français.

En général, vous préférez sociabiliser avec des personnes : Réponses Pourcentages Plus riches que vous 3% Avec les mêmes revenus que vous 59% Moins riches que vous 5% Cela m’importe peu 33%

Des bons plans secrets

Pour ce qui est de leurs placements financiers et de leur épargne, près de 42 % des Français préfèrent garder leurs bons plans pour eux. Pour celles et ceux qui communiquent, ils sont 32 % à rester évasifs et ne parlent que des principaux placements, sans entrer dans le détail, surtout avec leurs amis à plus de 37 %.

Enfin, si 27 % des Français aiment partager leurs astuces financières, 39 % d’entre eux sont plus nombreux à communiquer avec leur famille que leurs collègues, à seulement 18 %.

Pour vos placements financiers, votre épargne, vous avez tendance à : Réponses Partager tous vos bons plans et vos placements Rester vague et ne parler que des principaux placements Ne rien partager du tout et garder vos bons plans pour vous Avec des ami(es) 35% 37% 28% Avec des proches, la famille 39% 35% 26% Avec des collègues 18% 26% 56% Avec des inconnu(es) 22% 31% 47% De nouvelles connaissances 21% 28% 51% Moyennes 27% 31% 42%

Un sujet encore difficile

Globalement, les Français ont toujours beaucoup de difficultés avec les sujets financiers. En effet, plus de 58 % avouent ne pas pouvoir du tout parler d’argent facilement et 25 % difficilement. Pour seulement 17 %, l’argent n’est pas du tout un sujet tabou.

Vous diriez que d’un point de vue général, vous parlez d’argent : Réponses Pourcentages Très facilement 17% Moyennement facilement 25% Pas du tout facilement 58%

Enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 2 114 personnes résidant en France, âgées de 18 ans et plus. Par MySweetImmo

