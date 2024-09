Immobilier : Viager et nue-propriété, un marché encore croissance

Le marché du viager et de la nue-propriété, à contre-courant du secteur de l’immobilier actuellement en recul, continue de croitre de 5 % en 2024, avec plus de 6 000 opérations réalisées et 1,1 milliard d’euros de pouvoir d’achat supplémentaire redistribué aux retraités français. L’analyse de Renée Costes Viager.

26% des ventes en viager et nue-propriété en Ile-de-France

Contrairement aux idées reçues, les ventes en viager et en nue-propriété ne concernent pas uniquement l’Ile-de-France et la Côte d’Azur qui représentent respectivement 26 % et 14 % des opérations. Les autres régions connaissent une croissance soutenue depuis plusieurs années. La Nouvelle-Aquitaine (11 %) occupe la troisième marche du podium suivie de l’Occitanie à 10 % qui devance Auvergne-Rhône-Alpes (9 %).

La diversité des biens vendus en viager et en nue-propriété est représentative du parc immobilier français. Avec 57 % de maisons et 43 % d’appartements, la valeur moyenne des biens est de 287 952 €. A noter que 13 % ont une valeur supérieure à 500 000 €. De plus en plus d’opérations concernent même des biens d’exception à plusieurs millions d’euros.

La nue propriété représente 21% des ventes

Le marché puise son dynamisme dans l’élargissement des solutions proposées qui permettent de toujours mieux répondre aux besoins et projets de vie des retraités.

92 % des opérations concernent des biens occupés, ce qui démontre la volonté des retraités de continuer à profiter de leur logement, dans lequel ils ont leurs habitudes et se sentent bien, tout en monétisant leur capital immobilier accumulé au fil du temps.

Le viager occupé (capital et rente) reste la solution la plus retenue (68 %), suivi par la nue-propriété (capital unique immédiat), quasi inexistante il y a 5 ans encore, et qui représente désormais 21 % des ventes. De nouvelles solutions, telle la cession-bail-à-vie (vente totale assortie d’un contrat de location à vie) lancée fin 2023, connaissent également un fort engouement chez les potentiels vendeurs.

64% des vendeurs en viager ont des enfants

Contrairement aux préjugés, les ventes en viager et en nue-propriété ne concernent pas uniquement les retraités sans héritier, puisque plus de 64 % d’entre eux ont des enfants. Ces derniers sont d’ailleurs très souvent impliqués dans l’opération.

Pour 31 % des vendeurs en viager ou en nue-propriété, la motivation principale est de financer leur quotidien, et 22 % d’entre eux ont pour objectif de faire des donations. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter d’année en année, montrant la volonté des retraités d’aider leurs proches, au moment où ils en ont besoin. Les donations réalisées de son vivant étant souvent défiscalisées, les vendeurs peuvent ainsi anticiper leur succession en réduisant la friction fiscale.

La part des particuliers qui investissent en viager et nue-propriété est relativement stable à 93 %. Les acteurs institutionnels (caisses de retraite, mutuelles, assurances…) réalisent, pour leur part, 7 % des opérations du marché.

Les particuliers ont une approche très locale puisque 60 % d’entre eux vivent dans la région dans laquelle ils investissent. Bénéficiant d’une gestion simplifiée, l’investissement en viager et en nue-propriété attire au-delà des locaux puisque 21 % des investisseurs proviennent d’autres régions voire d’autres pays pour 11 % d’entre eux. Cette solution d’investissement est de plus en plus plébiscitée par les expatriés français. Ce dynamisme du marché s’explique également par le caractère socialement responsable des opérations en viager et nue-propriété. A noter également que 28 % des investisseurs sont des multi-acquéreurs, ce qui démontre l’intérêt de cet investissement alliant rentabilité et impact sociétal.

En 2024, les solutions de monétisation immobilières poursuivent leur croissance régulière. Cette croissance s’appuie sur leur accessibilité dans toutes les régions de France et sur le lancement de nouvelles solutions innovantes comme la nue-propriété ou, plus récemment, la cession-bail-à-vie. Mais surtout, elles correspondent plus que jamais aux attentes de la nouvelle génération de retraités qui souhaite vivre pleinement sa retraite, synonyme de nouvelle vie tout en préservant son autonomie financière.

