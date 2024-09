Immobilier & Cambriolages : Les Français en appartement se sentent moins bien protégés

KIVALA, le spécialiste des systèmes de gestion des accès nouvelle génération, a mené une enquête sur l’angoissante question des cambriolages. Toutes les personnes interrogées témoignent d’un sentiment d’insécurité grandissant.

« Selon les dernières statistiques du Ministère de l’Intérieur, le taux de cambriolage en France a augmenté de 3% en 2023 par rapport à 2022. Ainsi, plus de 217 000 vols ont été recensés sur l’ensemble de l’année, avec des pics plus importants en été et en décembre. Il semble que les appartements soient de plus en plus visés même si les chiffres officiels manquent encore sur les cambriolages commis dans les immeubles. Une chose est cependant avérée : les vols sont beaucoup plus importants en milieu urbain, car les accès aux logements sont beaucoup plus simples mais pourtant ne bénéficient pas de systèmes de sécurité fiables et modernes, comme le réclament les Français », commente Jonathan Lascar, fondateur de KIVALA.

Appartement VS maison

En analysant différentes études, les maisons et les appartements sont globalement autant touchés par les cambriolages ou les tentatives d’effraction. Les écarts ne jouent que sur quelques unités, parfois en faveur des maisons et parfois des immeubles. Tout dépend du contexte, de la situation du logement et de son potentiel pour un voleur.

Ainsi, seulement 18 % des Français sont dans le vrai en déclarant qu’une maison ou un appartement sont aussi faciles à cambrioler l’une que l’autre.

Un manque de sécurité flagrant

En France, difficile de savoir combien de foyers sont équipés d’un système contre les cambriolages. Néanmoins, il semble que près d’un foyer sur deux dispose d’un système d’alarme contre les intrusions, selon plusieurs études compilées.

Cela étant, les Français ne se sentent pas pour autant en sécurité. En effet, plus de 53 % des personnes vivant dans une maison et plus de 65 % dans un appartement pensent ne pas être suffisamment protégés contre les cambriolages.

À lire aussi Logement étudiant : Une tension locative qui explose dans de nombreuses villes

Des immeubles passoires

Pour les personnes qui vivent en appartement, le besoin de sécurité est encore plus fort. Ainsi, près de 92 % déclarent qu’ils aimeraient bénéficier de dispositifs plus modernes pour sécuriser l’accès de leur immeuble.

« Les appartements sont beaucoup plus exposés que les maisons, du fait de la fréquentation. En effet, un immeuble enregistre plus de 3 visiteurs par semaine. Des livreurs, facteurs, artisans, etc. Chaque mois, cela représente plus de 240 visiteurs. Pour un immeuble de 20 foyers, c’est donc 2 880 personnes extérieures qui connaissent le code d’accès du digicode. Si on comptabilise également les amis, les membres de la famille, ce chiffre dépasse certainement plus de 3 000 personnes. Il est donc normal que les habitants d’immeuble souhaitent disposer d’outils plus modernes pour sécuriser les entrées et ainsi pouvoir tracer les allers et venues et faire baisser les risques de cambriolages, de vols ou de dégradations », précise Jonathan Lascar.

Un manque d’implication des syndics de copropriété… et de la Police !

Pour les personnes qui habitent en appartement, le verdict est sans appel : plus de 73 % considèrent que les syndics de copropriété n’agissent pas suffisamment pour protéger les accès des immeubles.

Pour les forces de l’ordre, même constat : 75 % estiment que la Police ou la Gendarmerie ne mettent pas en place suffisamment de services pour la protection et la surveillance des immeubles.

Etude KIVALA Système réalisée en août et septembre 2024 auprès de 3 416 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus Par MySweetImmo

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements