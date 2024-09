Immobilier Paris 6e : La maison-atelier de Jean Dubuffet à vendre 12 500 000 euros

Au bout de l’allée Maintenon, une discrète impasse du 6e arrondissement de Paris, une maison-atelier se dresse comme un témoin silencieux d’une époque révolue, marquée par l’art et l’innovation. Conçue par les architectes renommés Auguste et Gustave Perret, cette résidence, autrefois occupée par Jean Dubuffet, incarne un patrimoine architectural exceptionnel, où l’histoire et la modernité coexistent harmonieusement. Aujourd’hui, ce bien rare et chargé d’histoire est proposé à la vente par Varenne au prix de 12 500 000 euros, offrant une opportunité unique d’acquérir une part du riche héritage artistique parisien.

La sérénité qui se dégage du lieu est accentuée par la proximité de l’ancien monastère de la Visitation. Le cadre laisse place à la réflexion et à la créativité. La terrasse sur le toit, véritable havre de paix, invite à se détendre tout en profitant d’une vue imprenable sur les toits parisiens, offrant ainsi un contraste saisissant avec l’animation culturelle de Saint-Germain-des-Prés.

Jean Dubuffet vécut jusqu’à sa disparition en 1985

Jean Dubuffet, l’un des artistes les plus influents du XXe siècle, a choisi de s’installer dans cette demeure en 1945. Il y vécut jusqu’à sa disparition en 1985, y trouvant une source d’inspiration inépuisable. Dans une lettre adressée à Auguste Perret, il souligne le plaisir qu’il ressent à y vivre.

« Monsieur, Je suis depuis plus de deux ans locataire du pavillon que vous avez construit pour madame Méla Mutter [sic]. À l’usage, je veux dire à habiter cette maison (très constamment, car je ne sors guère), j’éprouve un plaisir, donné par les proportions et arrangements architecturaux de ces locaux, qui ne s’émousse pas (qui s’accroit au contraire) et ma pensée va très souvent à l’architecte qui l’a conçue, avec un vif sentiment d’admiration et de reconnaissance dont je veux vous faire part. […] », [Lettre de Jean Dubuffet adressée à Auguste Perret, 2 août 1946, Centre d’archives d’architecture du XXe siècle de l’Institut français d’architecture / Cité de l’architecture et du patrimoine, Fonds Perret, 535 AP 417/8].

Man Ray, Raymond Queneau et Robert Doisneau fréquentaient l’atelier

Ce lieu n’était pas seulement son atelier, mais aussi un centre de rencontres artistiques, où se côtoyaient des figures majeures telles que Man Ray et Raymond Queneau. Des photographes de renom, dont Denise Colomb et Robert Doisneau, y ont capturé des moments intimes de la vie de l’artiste, faisant de cette maison un témoin visuel précieux de son époque prolifique.

Une maison qui a appartenu à l’artiste-peintre polonaise Mela Muter

L’histoire de cette maison remonte à 1926, lorsque l’artiste-peintre polonaise Mela Muter acquiert le terrain au numéro 6 de l’allée Maintenon et confie la construction de son atelier-résidence aux frères Perret, maîtres du béton armé et figures emblématiques de l’architecture moderniste (palais d’Iéna, théâtre des Champs Élysées, tour éponyme à Amiens, ville du Havre…). Le défi était de taille : concevoir une maison adaptée aux besoins d’une artiste, tout en respectant les contraintes d’une parcelle étroite au fond d’une impasse. Les frères Perret ont relevé ce défi en créant une façade élégante, caractérisée par une ossature en béton bouchardé et un damier de briques, reflétant leur rigueur architecturale.

L’architecture intérieure, articulée autour d’un patio central, permet d’optimiser la lumière naturelle dans toutes les pièces, notamment dans l’atelier au premier étage. Ce plan en L, typique des réalisations des frères Perret, offre une luminosité apaisante à l’ensemble de la maison, avec de larges baies vitrées qui illuminent l’espace de travail.

Cette réalisation s’inscrit dans le corpus des résidences-ateliers construites par les architectes à cette époque et notamment celle de Dora Gordine à Boulogne-Billancourt et Marc Chagall à Meudon. Elle témoigne de leur capacité à créer des espaces où l’architecture et l’art se rencontrent, formant une alliance subtile entre fonction et esthétique.

280 m² habitables, répartis sur trois niveaux, et une terrasse paysagée de plus de 100 m²

Aujourd’hui, cette maison-atelier, récemment rénovée, offre une fusion parfaite entre l’héritage historique et le confort moderne. Avec ses 280 m² habitables, répartis sur trois niveaux, elle constitue un espace idéal, que ce soit pour une résidence privée ou un atelier d’artiste. Le rez-de-chaussée, autrefois salle d’exposition, abrite désormais un salon lumineux ouvrant sur une terrasse intime. L’ancien atelier de dessin a été transformé en une cuisine spacieuse, prolongée par une salle à manger baignée de lumière.

À l’étage supérieur, l’ancien atelier de peinture de Dubuffet est devenu une vaste suite parentale avec un bureau. Le véritable joyau de cette demeure est sans doute la terrasse paysagée de plus de 100 m², un espace extérieur rare en plein cœur de Paris, offrant à ses occupants un cadre de vie exceptionnel et chargé d’histoire.

« Cet espace unique, ayant abrité l’un des artistes les plus emblématiques du XXe siècle, est imprégné de l’histoire de l’art moderne. La rénovation du lieu, ainsi que la création du toit-terrasse, ont été soigneusement pensées dans l’esprit des frères Perret et réalisées en accord avec la direction de l’urbanisme, préservant ainsi l’authenticité architecturale du bâtiment. La combinaison de l’héritage architectural des frères Perret, maîtres du béton armé, et de l’empreinte artistique de Dubuffet confère à ce lieu un caractère exceptionnel. Rare opportunité d’acquérir un morceau d’histoire, ce bien constitue une véritable perle pour les collectionneurs et amateurs d’art », raconte Ludovic Brabant, chargée de la vente.

