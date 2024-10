Crédit immobilier : « Comment nous avons levé 14 millions en pleine crise du marché », Pierre Chapon (Pretto)

Pierre Chapon, cofondateur du courtier en crédit immobilier Pretto, est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il revient sur la levée de fonds de 14 millions d’euros que vient de réaliser sa société de courtage en crédit immobilier, malgré un marché en crise.

Lever des fonds dans un marché en crise c’est possible

Depuis 2022, le marché immobilier est confronté à des turbulences sans précédent : la production de crédits a chuté de moitié, affectée par la hausse des taux et un environnement économique tendu. Pourtant, Pretto a su tirer son épingle du jeu. Comment ? En concentrant ses efforts sur l’amélioration de ses services et sur des segments de marché moins affectés, notamment les CSP+, capables de poursuivre leurs projets immobiliers. « On a doublé notre chiffre d’affaires entre 2022 et 2024, malgré la crise. On a su maintenir notre activité en améliorant nos services et en nous concentrant sur les segments les moins impactés par la crise, » explique Pierre Chapon. Cette capacité à résister à la tempête a convaincu les investisseurs, prêts à parier sur l’avenir de Pretto.

Avec Pretto Galaxie, les courtiers indépendants font la différence

Une autre clé du succès réside dans le développement de Pretto Galaxie, une plateforme qui permet aux courtiers indépendants de s’associer à Pretto pour profiter de ses outils technologiques et de ses conventions bancaires. « Aujourd’hui, ce modèle représente 40 % de notre activité. Nous avons déjà plus de 200 courtiers indépendants partout en France, et le potentiel de croissance est immense, » souligne Pierre Chapon. Ce nouveau modèle permet à des courtiers locaux de bénéficier d’un soutien technologique tout en restant indépendants, une formule gagnante dans un marché morose.

Pour rester compétitif, Pretto mise aussi sur l’intelligence artificielle de nouvelle génération. « L’IA générative nous permet de gagner du temps sur des tâches complexes et de mieux répondre aux besoins de nos clients, » explique Pierre Chapon. De l’automatisation des processus à la personnalisation des services, l’IA est devenue un levier clé pour augmenter l’efficacité des courtiers et optimiser l’expérience client. Ce développement technologique, couplé à un service hautement personnalisé, assure à Pretto une longueur d’avance.

L’intelligence artificielle, un atout stratégique

Un conseil aux entrepreneurs ? Visez la rentabilité !

Malgré les difficultés, Pierre Chapon reste optimiste pour l’avenir et offre quelques conseils aux entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds dans cette conjoncture délicate : « Dans ce marché difficile, l’impératif est de se rapprocher de la rentabilité. Nous y sommes parvenus en augmentant la qualité de nos services et en valorisant chaque client. »

