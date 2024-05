Crédit immobilier : Pretto lance la « Garantie zéro conditions suspensives » pour faciliter le parcours des emprunteurs

Pretto lance la garantie « zéro conditions suspensives ». Cette initiative vise à offrir aux acquéreurs une sécurité et une tranquillité d’esprit lors de l’achat de leur bien immobilier. Elle constitue aussi un gage de solidité et de réassurance attractif pour les vendeurs.

Traditionnellement, la condition suspensive d’obtention de prêt est une clause de protection pour les acheteurs. L’objet principal de cette clause étant de leur permettre de se rétracter sans pénalité en cas de non-obtention du financement.

Cependant, perçue comme un risque par les vendeurs, cette clause peut être contre-productive dans les négociations entre vendeur et acquéreurs, ce dernier donnant la priorité à un dossier « plus solide » à ses yeux (qui n’aurait pas recours à cette clause).

Un contexte qui nécessite d’innover

Dans le contexte actuel du marché immobilier, marqué par l’attentisme des acheteurs et la fébrilité des vendeurs, Pretto décide de mettre à profit sa plateforme technologique et son expertise, pour proposer une solution permettant de sécuriser acquéreurs et vendeurs.

La garantie zéro conditions suspensives

La « Garantie zéro conditions suspensives » (0CS) de Pretto permet à l’acquéreur qui en bénéficie de faire une offre d’achat sans inclure de conditions suspensives liées à l’obtention de leur prêt immobilier. En cas d’échec dans la recherche de financement, Pretto s’engage à rembourser l’acheteur du montant de l’indemnité d’immobilisation versée au vendeur, couvrant ainsi le risque financier pour l’acheteur.

« Nous sommes très heureux de lancer cette solution inédite sur le marché qui confirme notre volonté de faciliter le parcours des emprunteurs et de leur donner les meilleurs outils pour réaliser leur projet immobilier, indique Pierre Chapon, Président de Pretto. Nous sommes un solide partenaire de confiance pour les acheteurs et les vendeurs, et au-delà des constats de marché, nous leur offrons concrètement une sécurité et une assurance supplémentaire lors de transactions immobilières.»

Un outil de sécurisation de la transaction

Cette garantie qui élimine les risques perçus par le vendeur représente donc un puissant levier de conviction, permettant à l’acquéreur non seulement de bénéficier de la préférence du vendeur mais aussi de mieux négocier une baisse de prix. Elle leur apporte également une tranquillité d’esprit puisque Pretto s’engage, en cas de non-obtention du financement, à indemniser l’acheteur.

Pour les vendeurs, la garantie 0CS, portée par un tiers de confiance, représente une sécurité relative à la qualité et solidité du dossier, et une garantie, en cas de non obtention de financement, d’une indemnisation sûre et rapide.

Un processus garantissant une décision en moins de 24H

Avant l’offre d’achat, après avoir réalisé une simulation de crédit immobilier sur la plateforme, Pretto valide l’éligibilité de l’acheteur à la garantie 0CS en soumettant son dossier à l’ensemble de la chaîne de validation : validation par un expert crédit Pretto, étude de la conformité des pièces et de la véracité des informations renseignées, validation par un comité risque dédié sur l’éligibilité du dossier à la garantie avant de pouvoir enfin délivrer une attestation de faisabilité.

A la signature de la promesse de vente : Pretto et l’acheteur signent le contrat de garantie et ce dernier s’acquitte du paiement de la garantie. Les notaires sont informés des termes du contrat. L’acheteur verse le séquestre classique au notaire. Après la signature de la promesse de vente : Pretto prend en charge la finalisation du dossier de financement. En cas d’échec du financement : Pretto rembourse l’acheteur sur justificatif du versement du séquestre au vendeur.

Une offre accessible au plus grand nombre

La garantie 0CS est accessible à tous les clients Pretto ayant bien dimensionné leur projet, sans distinction de revenus, et sous réserve de l’étude de leurs dossiers. Le coût pour l’acheteur est de 1% du prix de vente du bien et Pretto s’engage à couvrir l’indemnité d’immobilisation du bien à hauteur de 5%.

Une phase de test concluante

Pretto estime à environ 75% le nombre de ses clients éligibles à ce dispositif et plusieurs en ont d’ores et déjà bénéficié. En voici deux exemples :

Exemple avec un client 1

M. est un travailleur indépendant de 38 ans ;

Mme, 33 ans est cadre en CDI dans une agence de communication ;

Leurs revenus cumulés sont à hauteur de 78k€ annuels net ;

Ils achètent un appartement dans le 18ème pour 425k€ + 60k€ de travaux avec un apport de 150k€ et sont endettés, après-opération de 32%.

La garantie zéro conditions suspensives lui a permis d’obtenir une décote de 30 000€

Exemple avec un client 2

M, 58 ans, est sous contrat d’expatriation en Asie dans une grande entreprise française ;

Mme, ans est sans profession ;

Leurs revenus cumulés sont à hauteur de 163k€ annuels nets ;

Ils achètent une résidence secondaire au Cap Ferret pour 1.1M€ avec un apport de 490k€ et sont endettés, après-opération de 34%.

Le couple s’intéressant à un bien très concurrentiel, la garantie a permis à leur dossier d’être priorisé par le vendeur.

Frédéric Fortier, Etude Fortier Notaires, conclut : « La garantie zéro conditions suspensives proposée par Pretto est le fruit d’une observation minutieuse des défis actuels du marché immobilier. Elle apporte une solution qui sécurise les transactions immobilières, facilite les négociations et rassure toutes les parties impliquées, rendant le processus d’achat-vente plus fluide et sécurisé. »