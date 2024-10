Immobilier : Des signaux encourageants mais encore insuffisants

Les trois derniers mois ont donné le ton : le marché de la transaction immobilière dans l’ancien montre des signes de reprise, grâce à la baisse continue des taux d’emprunt depuis l’été et à la stabilisation des prix. Mais le marché locatif demeure sous tension, avec une offre insuffisante pour répondre à la forte demande, et des loyers en hausse. Décryptage avec l’Observatoire Guy Hoquet Transaction et Location sur la période janvier-septembre 2024.

La transaction : une offre de biens en hausse et des prix en hausse

Depuis mi-2024, le marché de la transaction a repris légèrement grâce, notamment, à la baisse de l’inflation et des taux d’emprunt, qui ont redonné un peu de pouvoir d’achat immobilier aux Français. Dans le même temps, le nombre de mises en vente de biens n’a cessé d’augmenter (+8,3% par rapport à la période janvier-septembre 2023) et les prix/m² affichés se sont maintenus à +2,5%. Selon les villes et les marges de négociations appliquées, cela indique que les prix de vente finaux restent orientés à la baisse pour le moment.

Cependant, toutes les régions n’ont pas suivi les mêmes tendances, notamment en fonction de leurs particularités économiques et/ou géographiques :

L’Ile de France, qui concentre à elle seule 1/5ème de la population du pays, s’est démarquée en étant l’unique région à afficher des prix/m² en baisse, à -0,4%, versus +2,5% pour l’ensemble du territoire,

Les régions intérieures ont continué de montrer des signes de stabilité,

Les régions avec une large façade maritime ont vu leur offre le plus souvent augmenter au-delà de la moyenne, de +9,6% en Occitanie à +21,5% en Bretagne, avec pour autant des prix/m² à la hausse.

Parmi les villes du Top 20, Villeurbanne, Nantes et Bordeaux sont celles qui affichent les plus fortes baisses de prix/m² en 1 an.

“Après une année 2023 très difficile pour les Français souhaitant acheter, les perspectives semblent plus favorables en 2024, notamment depuis la rentrée de septembre. Pour soutenir ce retour des acquéreurs, les professionnels de l’immobilier ont plus que jamais un rôle clé à jouer en rassurant les clients à chaque étape de leurs projets. Cependant, cela doit aussi s’accompagner de mesures politiques fortes. Madame Létard, Ministre du Logement, devra mettre en place des réformes ambitieuses pour faciliter l’accès à la propriété, répondre aux besoins croissants des Français en matière de logement et soutenir cette dynamique essentielle pour le pays », analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

La location : Une offre en baisse et des loyers en baisse

Parallèlement, le marché locatif montre toujours un fort déséquilibre entre offre et demande, notamment en raison du report de certains projets immobiliers à l’achat. Le nombre de mises en location s’est fortement contracté sur la période à -5,2%, entraînant mécaniquement une hausse des loyer/m² qui atteignent désormais 14,6 €/m² en moyenne, à +4.0% en 1 an. Les locataires doivent désormais débourser 786 €/mois charges comprises pour occuper un logement de 54 m² en moyenne sur l’ensemble du territoire.

À l’exception de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les régions de bord de mer ont vu l’offre locative augmenter ou se contracter moins que la moyenne nationale à -5,2% : de +1,3% en Bretagne à -4,6% en Occitanie.

Les plus fortes contractions d’offre sont enregistrées dans les Hauts-de-France à -9,5% en 1 an et en Ile de France à -8,6%.

En revanche, le loyer/m² moyen, augmente dans toutes les régions sans exception, avec l’Ile de France qui se distingue encore avec la valeur la plus élevée (25,6 €/m2 sur la période janvier-septembre 2024) et la plus forte hausse, à +5,0%, en 1 an.

Paris illustre particulièrement cette tendance, avec des loyers en hausse de +7,7% en 1 an (malgré le dispositif d’encadrement), mais un recul de -9,1% du nombre de biens à louer.

Paris, Nice et Marseille sont les 3 villes du Top 20 dans lesquelles le loyer/m² a le plus augmenté en 1 an.

Offre et prix/m² des 20 + grandes villes de France

Transaction

Location

MÉTHODOLOGIE DE L’OBSERVATOIRE GH TRANSACTION ET LOCATION

Périmètre étudié́ : annonces de biens dans l’ancien (appartements et maisons) publiées entre le 25/12/2022 et le 24/09/2024 / Source : données Yanport retraitées (Transaction : suppression des biens pour lesquels ne sont pas mentionnés de prix et/ou de surface et des annonces concernant des programmes neufs, des viagers, des ventes aux enchères ou présentant des erreurs de saisie … / Location : suppression des biens pour lesquels ne sont pas mentionnés de prix et/ou de surface, des annonces concernant des locations saisonnières, de courte durée, les colocations, présentant des erreurs de saisie … ) / Portails immobiliers étudiés : SeLoger, Leboncoin, PAP, Bien’ici, MeilleursAgents, AVendre ALouer, Logic-immo, Belles Demeures, Propriétés Le Figaro, Lux- Résidence, Paru Vendu, Figaro Immo, Immonot, Surface privée, Ouestfrance- immo / Calculs et analyses : réalisés par la société́ GUY HOQUET L’IMMOBILIER.

