Immobilier Cannes : Edgar Suites investit l’ancien l’ancien Hôtel de France avec 10 appartements 5 étoiles

Edgar Suites investit la French Riviera et l’ancien Hôtel de France. Il ouvrira sa première résidence le 1er décembre à Cannes et proposera 10 appartements entièrement équipés de 40 à 90 m², avec un service digne d’un hôtel 5 étoiles.

Après Bordeaux et Lille, c’est sous le soleil de la côte d’Azur qu’’Edgar Suites pose ses bagages. Le créateur d’apparthôtels haut de gamme ouvre sa première résidence à Cannes, à quelques pas seulement de la Croisette et du Palais des Festivals le 1er décembre prochain.

Pensée comme un véritable chez-soi, cette résidence est dotée du confort signature d’Edgar Suites en offrant des commodités et services dignes d’un hôtel 5 étoiles : équipements haut de gamme, literie d’exception, réception digitale et multicanale accessible 24 heures sur 24…

L’Hôtel de France : une adresse emblématique

Idéalement située, cette nouvelle résidence prendra vie dans l’ancien Hôtel de France de la rue d’Antibes. Cette adresse emblématique se verra complétement transformée en appartements entièrement équipés, offrant à ses hôtes une expérience de premier ordre.

L’ex-Hôtel de France laisse donc place à 10 appartements entièrement équipés de 40 à 90 m², répartis sur les six étages du bâtiment et équivalent à 34 chambres d’hôtel. Ces appartements haut de gamme permettront d’accueillir confortablement couples, familles et groupes d’amis ou de collègues – jusqu’à 8 personnes. Parmi ces lieux de vie chaleureux et de caractère, se dévoile un superbe duplex style Penthouse avec son sauna, son jacuzzi et son rooftop de 150 m² avec vue panoramique sur la ville et la mer.

Une déco méditerranéenne qui capture l’esprit de la French Riviera

La Résidence Cannes – Antibes est le fruit d’une collaboration artistique menée entre l’agence d’architecture d’intérieur Batiik Studio, dirigée par Rebecca Benichou, et Maxime Benoit, cofondateur et Directeur Artistique d’Edgar Suites.

Batiik Studio a été soigneusement sélectionné pour repenser entièrement l’aménagement intérieur et la décoration de la résidence et du rooftop, ainsi que pour concevoir les stores en façade et la nouvelle entrée de la résidence. La décoration se distingue par un style méditerranéen raffiné, caractérisé par des motifs évocateurs tels que des vagues ou des coquillages, que l’on distingue notamment sur les appliques, créant ainsi une atmosphère qui capture l’esprit de la French Riviera. Un travail soigné sur les formes, les textures et les couleurs crée ainsi des espaces uniques et chaleureux.

« La Résidence Cannes a été pensée et agencée pour une clientèle bleisure exigeante, à la fois nationale et internationale. Avec son dynamisme touristique ainsi que ses événements culturels et professionnels renommés, Cannes est une destination qui représente parfaitement notre concept. Nous sommes ravis d’ouvrir les portes de notre nouvelle résidence au cœur de cette ville phare de la Côte d’Azur », explique Xavier O’Quin, co-fondateur et président d’Edgar Suites.

