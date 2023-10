C’est au cœur du 18ème arrondissement de Paris, au 7 rue Paul Albert, qu’Edgar Suites ouvre les portes de cet ancien hôtel transformé en 11 nouvelles Suites Urbaines, la Résidence Montmartre – Paul Albert.

La Résidence Montmartre – Paul Albert propose un choix de 11 Suites Urbaines, offrant des superficies allant de 25 à 60 m2, idéales pour les couples, les familles et les groupes d’amis (pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes).

Toutes ces suites sont équipées du confort caractéristique d’Edgar Suites, incluant une literie de qualité 5 étoiles, machine à café, des espaces de vie accueillants, une cuisine entièrement équipée, un accès à Netflix, et accès laverie.

Un concept unique

La Résidence Montmartre – Paul Albert incarne un projet artistique soigneusement conçu, résultat de la collaboration entre HOCH STUDIO et Maxime Benoit, co-fondateur et directeur artistique d’Edgar Suites.

Les 11 Suites Urbaines sont un mariage harmonieux de mobilier sur mesure et de pièces dénichées auprès de partenaires brocanteurs.

Maxime Benoit s’entoure de partenaires locaux proposant des pièces uniques :

“Pour ce projet, nous avons voulu redonner une âme à cet ancien hôtel en travaillant essentiellement avec des artisans et artistes du quartier de Montmartre, reprend Maxime Benoit. Les tissus et tapisseries proviennent du marché Saint-Pierre, qui se trouve à quelques mètres, l’art mural provient de la galerie Little Big Galerie… Chez Edgar Suites, chaque résidence est unique, mais avec cette même volonté de nous adapter au quartier et à l’architecture de chaque bâtiment.”

Adresse : 7 rue Paul Albert 75018 Paris Surface totale : 467 m2 Architectes : HOCH STUDIO Programme : ERP type o 5ème catégorie, R+4, 11 suites de 25 à 60m2 Dates clés : début des travaux : octobre 2022 ; livraison : juin 2023

Source : Edgar Suites