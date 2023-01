Lille : Edgar Suites réhabilite l’ancien Hôtel Faidherbe en 10 « Suites Urbaines »

Situé en face de la gare de Lille-Flandres dans le quartier d’affaires Euralille, à quelques pas de la Vieille Bourse et du centre historique, cet ancien hôtel classé 1 étoile d’une quarantaine de chambres fait l’objet d’une prise à bail de 12 ans par Edgar Suites. L’objectif est de redonner vie à un établissement en fin de cycle en le rénovant entièrement pour le rendre plus attractif et ainsi améliorer sa rentabilité.

« En donnant une nouvelle vie à des bâtiments commerciaux, nous évitons ainsi de dévoyer des surfaces d’habitation et proposons des locations de courte durée totalement adaptées aux nouveaux besoins des voyageurs », précise Xavier O’Quin, président d’Edgar Suites.

Des apparthôtels en adéquation avec les nouvelles habitudes de consommation

Le concept de « Suites Urbaines » d’Edgar Suites répond parfaitement aux objectifs de renouveau et de regain de rentabilité pour les propriétaires des immeubles mais aussi à ceux des voyageurs. Ces apparthôtels nouvelle génération, plus spacieux et entièrement équipés, sont en adéquation avec les nouvelles habitudes de consommation des touristes ou voyageurs d’affaires, qui privilégient les séjours en cœur de ville et qui apprécient l’autonomie procurée par des appartements aux cuisines entièrement équipées. Les tarifs peuvent ainsi être rehaussés et permettre à l’opération d’être rentable malgré la réduction du nombre de couchage. Ici par exemple, les 39 chambres seront transformées en seulement 10 « Suites Urbaines » (9 T4 et 1 T3 pour accueillir entre 4 et 8 personnes).

10 « Suites Urbaines confortables

Plus qu’un simple rafraîchissement des lieux, Edgar Suites entreprend, pour cette opération dans le quartier Centre de Lille, une véritable rénovation lourde qui donnera in fine un statut de bien quasi neuf à l’ancien hôtel. Démarrés fin 2022, les travaux sont dédiés à l’amélioration du confort et à la réorganisation des espaces pour la création des 10 « Suites Urbaines ».

Ces dernières devant répondre aux exigences des futurs clients en matière d’équipements, d’accès aux nouvelles technologies, mais aussi de décoration intérieure. En parallèle, Edgar Suites illustre une nouvelle fois son ambition d’offrir « des séjours urbains, heureux et engagés ». Ainsi les travaux doivent également contribuer à l’amélioration de la performance énergétique du bâti existant (double vitrage, isolation, fondations et structures pérennes pour éviter tout risque d’effondrement…).

Du neuf avec le cachet de l’ancien

L’objectif est également de participer au renouveau du paysage urbain tout en conservant le cachet de l’ancien. « Pour cette opération, notre impératif était de conserver la façade emblématique de l’ancien Hôtel Faidherbe avec ses briques rouges typiquement lilloises et son style Art Déco afin de garder une cohérence entre l’esprit architectural du bâtiment et la décoration de nos futures suites », explique Maxime Benoit, co-fondateur et directeur artistique d’Edgar Suites. Edgar Suite sera accompagné par LAM Studio, fondé par l’architecte d’intérieur Léonie Alma Masson qui reprendra les codes de la façade années 20 pour penser la décoration intérieure des 10 suites.

La façade étant conservée, les ABF n’ont pas été sollicités. Une autorisation de travaux et une déclaration préalable ont été déposées pour la réhabilitation au titre de la modification de l’effectif des surfaces et de leur aménagement, le bâtiment restant classé en ERP de type 0. Le BEFA (bail commercial en l’état futur d’achèvement) a été signé en 2022 et la livraison est prévue pour juin 2023.

Edgar Suites implanté dans 8 villes françaises

A date, Edgar Suites représente 200 millions d’euros d’actifs immobiliers sous gestion et 18 000 m² sous exploitation à travers des résidences localisées dans 8 villes françaises, dont Paris, des communes de la région parisienne et Bordeaux. Désireux de poursuivre sa démarche engagée et urbaine et de participer au recyclage des hôtels et bureaux en fin de cycle, Edgar Suites poursuit son développement en région Hauts-de-France. L’opération de transformation de l’ancien Hôtel Faidherbe va permettre à l’entreprise de créer les premières synergies avec des artisans et sociétés locaux.

L’idée est de pouvoir faire profiter de ce modèle efficace, qui plaît autant aux clients qu’aux investisseurs, à d’autres établissements en reconversion dans la région ou la ville de Lille. Avec un taux d’occupation atteignant les 93% et une note moyenne de 9,2/10 sur booking.com, le succès des « Suites Urbaines » devrait faire des adeptes sur l’ensemble de l’Hexagone.