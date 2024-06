Immobilier & Syndic : La proptech Matera annonce sa rentabilité avant la fin de l’année 2024

Après avoir levé plus de 38 millions d’euros auprès de fonds européens tels que Bpifrance, Matera annonce atteindre la rentabilité au niveau du groupe en décembre 2024.

Plusieurs levées de fonds successives

Ce plan de rentabilité a été rendu possible grâce notamment à une extension de série B réalisée en juin 2023 avec 7 millions provenant des fonds historiques et plus de 2 millions investis par des particuliers. La campagne de crowdfunding a été une telle réussite que Matera a signé la 2e plus grosse levée de fonds via la plateforme Crowdcube.

« Cette extension de série B nous a permis de continuer à croître et à investir dans de nouveaux projets tout en menant notre stratégie de rentabilité. Nous avons fait le choix de continuer les investissements dans nos nouveaux produits, quitte à attendre un peu plus avant d’être rentable au niveau du groupe. Notre ambition n’est pas d’être rentable à tout prix mais de répondre aux besoins de tous les propriétaires partout en Europe », commente Raphaël Di Meglio, Président de Matera.

Et pour cause, Matera affiche des chiffres prometteurs avec 10 millions d’euros de trésorerie, une croissance de 70% du chiffre d’affaires entre 2022 et 2023 et des projections similaires pour l’année à venir avec 20 millions de revenus récurrents annuels prévus pour la fin d’année 2024.

À lire aussi Immobilier Paris : Mon Chasseur Immo lance un service dédié aux biens de prestige

Une nouvelle offre de syndic local 100% déléguée

La société est par ailleurs d’ores et déjà rentable sur son offre cœur de syndic coopératif en France et sur son produit d’assurance multirisque immeuble, qui a déjà conquis plus de 2 000 de ses 10 000 copropriétés clientes.

Au niveau du groupe, Matera sera rentable d’ici à la fin de l’année 2024 tout en continuant à investir fortement dans la gestion locative, le développement en Allemagne ou encore la nouvelle offre de syndic local 100% déléguée. A peine lancée en février 2024, cette nouvelle offre de syndic professionnel a déjà suscité plus de 1500 demandes et a donné lieu à l’ouverture de nouvelles zones qui n’étaient pas prévues au départ, comme la Haute-Savoie !

« Nous sommes déjà une entreprise stable, nous le serons encore plus à la fin de l’année 2024 et nous mettrons un point d’honneur à lancer nos prochaines initiatives sans avoir besoin de lever des fonds », déclare Raphaël Di Meglio.

À lire aussi Immobilier : Guy Hoquet renouvelle son engagement pour la reconversion des joueurs et joueuses de rugby

Un objectif : fidéliser les clients

L’entreprise a par ailleurs mené un gros travail au sein de l’équipe RH pour fidéliser les talents. Aujourd’hui, l’entreprise affiche un taux de rétention de 90% sur l’année dernière et continue d’innover pour rester une entreprise attractive :

« Les salariés de Matera détiennent 15% du capital de l’entreprise et c’est quelque chose que nous voulons conserver et améliorer. Désormais, en plus d’offrir à chaque nouvelle recrue, comme auparavant, la possibilité de devenir actionnaire de Matera en nous rejoignant, nous attribuons maintenant à nos employés une allocation bonus à l’occasion des anniversaires de contrat et des évaluations bi-annuelles », commente Raphaël Di Meglio.

Source :