Immobilier : Espaces Atypiques s’ouvre à la vente aux enchères immobilières avec Drouot.immo

La collaboration avec Drouot.immo, plateforme dédiée aux ventes aux enchères immobilières, s’inscrit dans la stratégie du réseau Espaces Atypiques de s’adresser à une clientèle affinitaire, internationale et haut de gamme, dans une recherche continue d’excellence. Dans cet objectif, le réseau souhaite s’entourer des meilleurs.

Ce partenariat, fondé sur des valeurs et un ADN communs autour de l’art, associe l’expertise reconnue du réseau dans l’immobilier atypique à celle historique de Drouot, spécialiste international des ventes publiques d’œuvres d’art depuis 1852.

« Depuis notre création en 2008, nous avons toujours eu à cœur de proposer à nos clients une approche singulière de l’immobilier et une expérience d’achat ou de vente inédite associées à des services 5*. Nous avons en commun avec le groupe Drouot une clientèle souvent férue d’art, de design et d’architecture, ce partenariat nous a donc semblé évident. Grâce à ce partenariat privilégié, nos clients découvrent une autre façon d’acquérir des propriétés hors du commun. Cela nous permet de repousser les frontières traditionnelles de la vente immobilière en accordant une visibilité nouvelle à nos biens atypiques», souligne Julien Haussy, Président fondateur d’Espaces Atypiques.

La vente aux enchères immobilière : un service complémentaire et une vitrine inédite pour les biens atypiques du réseau

Grâce à ce partenariat inédit, Espaces Atypiques propose à ses clients un service innovant et inédit sur le secteur pour la vente et l’achat de biens immobiliers. Cette nouvelle prestation, accessible au niveau national, propose une sélection exclusive de biens exceptionnels et de caractère, choisis avec soin par les experts du réseau. Cette collaboration offre ainsi un nouveau canal aux biens du réseau, comme une nouvelle manière de découvrir et d’aborder l’immobilier atypique.

Une sélection pointue de propriétés est dès à présent disponible sur la plateforme Drouot.immo tels qu’un domaine avec vue panoramique et ses dépendances situé entre Aix-en-Provence et Arles, un loft en duplex et sa terrasse à Paris mais aussi un corps de ferme rénové avec soin en Bretagne… Du plus haut de gamme au plus accessible, le réseau propose une riche variété de biens à travers la France, pour répondre à tous les projets et tous les budgets. En 2025, le réseau a l’ambition de proposer près d’une centaine de biens à la vente aux enchères dans le cadre de ce partenariat.

« Les enchères en ligne sont un format dynamique et accessible qui résonne avec l’ADN de notre marque de pouvoir rendre accessible les biens hors normes au plus grand nombre. Ce partenariat s’inscrit ainsi en total adéquation avec notre stratégie de montée en gamme et de toucher une clientèle internationale tout en continuant de proposer des biens pour tous», précise Julien Haussy.

Un processus de vente et d’achat facilité et un accompagnement sur-mesure

Grâce à la plateforme Drouot.immo, les acheteurs et vendeurs bénéficient du savoir-faire et de l’expertise historique de la maison de ventes aux enchères Drouot.

Drouot.immo s’appuie sur trois piliers fondamentaux qui font de cette plateforme une solution de confiance pour les transactions immobilières aux enchères interactives. Les enchères en ligne, visibles en temps réel, permettent aux participants d’observer en toute transparence le déroulement de la vente et d’obtenir le prix au plus juste du marché. Un accompagnement sur-mesure est proposé tout au long du projet, jusqu’à la signature de l’acte définitif.

Ce modèle de vente alternatif est la promesse d’une expérience inédite et inégalée proposée aux clients d’Espaces Atypiques, tout en conservant ce pas de coté qui fait la signature du réseau.

