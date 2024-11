Si vous avez besoin d’un soutien financier pour rénover votre logement, deux solutions peuvent être particulièrement intéressantes : le prêt rénovation et le prêt rénovation énergétique. Fonctionnement, avantages, durée, conditions, conseils : suivez notre guide pour en savoir plus !

Zoom sur le prêt rénovation et le prêt rénovation énergétique

Le prêt rénovation pour rafraîchir votre habitation

Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement afin de le rénover, vous pouvez souscrire un prêt rénovation pour financer votre projet (si vous êtes locataire, le prêt personnel sans motif est préférable). Que ce soit pour effectuer des travaux complets ou vous concentrer seulement sur une partie de votre appartement ou de votre maison, ce prêt à tempérament est idéal grâce à sa flexibilité. Voici quelques exemples pour lesquels vous pouvez en faire la demande :

une nouvelle cuisine ou une nouvelle salle de bain ;

l’aménagement du jardin ;

les travaux pour la piscine ou la terrasse ;

les travaux de toiture ;

les travaux de peinture ;

la transformation d’un grenier ;

l’installation de revêtements de sol ;

les travaux d’extension ;

etc.

Le prêt rénovation énergétique pour améliorer la performance énergétique de votre logement

Le prêt rénovation énergétique ou prêt vert est quant à lui destiné aux personnes souhaitant réaliser des travaux pour réduire leur consommation d’énergie. Il concerne donc généralement les appartements et les maisons qui ont une mauvaise performance énergétique. Vous devez encore une fois être propriétaire si vous souhaitez en bénéficier, ainsi que faire des travaux tels que :

l’installation de panneaux photovoltaïques ;

les travaux d’étanchéité ;

la pose d’un double ou triple vitrage ;

le remplacement d’une chaudière à condensation ;

l’achat d’appareils électroménagers qui consomment moins ;

l’isolation ;

etc.

Quels sont les avantages des prêts pour la rénovation ?

Le prêt rénovation et le prêt rénovation énergétique possèdent de nombreux avantages, notamment d’un point de vue financier, bien évidemment. En plus de faire augmenter la valeur de votre habitation et diminuer vos factures d’énergie pour l’un d’eux, vous pouvez généralement profiter d’un taux bas (que vous pouvez par ailleurs négocier selon votre profil) grâce à ces prêts à tempérament. Ces derniers vous permettent également d’embellir votre logement sans avoir à puiser dans vos économies, le tout en ayant une vision claire de votre budget grâce aux mensualités fixes. La nature de ces prêts signifie par ailleurs qu’ils sont sans hypothèque ! Pour tout ce qui concerne le côté administratif, il est facile d’effectuer une simulation en ligne et le traitement de votre dossier est rapide. Vous pouvez également bénéficier de conseils venant du spécialiste qui vous suit durant votre projet.

Bon à savoir : les prêts destinés à la rénovation ne donnent plus droit à un avantage fiscal en 2024.

Les conditions des prêts pour la rénovation

Les conditions d’obtention d’un prêt rénovation ou d’un prêt rénovation énergétique dépendent bien évidemment de l’organisme de crédit que vous plébiscitez. Certaines d’entre elles sont toutefois incontournables. Comme nous l’avons vu en début d’article, vous devez d’abord être propriétaire d’un bien situé en Belgique. D’un point de vue financier, vous devez disposer de revenus suffisants et réguliers (et ne pas avoir de fichage auprès de la Banque nationale de Belgique) pour prouver votre solvabilité, mais également pour justifier votre projet. Pour ce faire, certains documents peuvent être demandés, tels que des devis ou des factures, et une certaine part de vos travaux doit faire partie de la liste des rénovations finançables (le pourcentage varie encore une fois selon l’organisme prêteur). Concernant le prêt rénovation énergétique, vos travaux doivent généralement être consacrés aux améliorations énergétiques à hauteur de 50 % minimum pour pouvoir en bénéficier. Quant à la durée du prêt, elle peut être de 84 mois maximum !

Combien bien choisir votre prêt ?

La quasi-totalité des banques proposent le prêt rénovation et le prêt rénovation énergétique, il est donc important de bien réfléchir et de ne pas vous précipiter avant de faire votre choix parmi toutes les offres disponibles. Faites d’abord un point sur votre projet en le détaillant le plus précisément possible, de manière à visualiser le coût de vos travaux. Vous pourrez ensuite comparer les différentes offres en ligne en renseignant entre autres ce coût, la durée de prêt souhaitée et le type de bien à rénover. Il est par ailleurs intéressant de savoir que les prêts régionaux sont souvent les moins chers (parfois avec des taux à 0 %), mais qu’ils sont plus difficiles d’accès.

Le prêt rénovation et le prêt rénovation énergétique sont donc des solutions intéressantes pour financer vos différents travaux intérieurs ou extérieurs. De la construction d’une véranda à l’installation de panneaux solaires, en passant par les travaux de peinture, vous pouvez améliorer l’état et la performance énergétique de votre logement selon vos envies et vos besoins !

