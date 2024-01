Rénovation énergétique : La Caisse d’Epargne Ile-de-France facilite les modalités de prélèvement de l’éco-prêt à taux 0% Copropriété

la Caisse d’Epargne Ile-de-France fait évoluer son offre et devient le seul organisme à proposer le prélèvement des mensualités de l’Eco-prêt à taux zéro copropriété directement sur les comptes des copropriétaires.

Afin de faciliter l’accès des copropriétaires à l’éco-prêt à taux zéro copropriété et soulager les syndics de copropriétés, la Caisse d’Epargne Ile-de-France devient le premier organisme de financement à prendre directement en charge le prélèvement mensuel des échéances auprès des copropriétaires ayant adhéré au prêt.

En levant le frein du prélèvement, qui était à la charge des syndics de copropriété, la banque s’engage auprès des copropriétaires et permet à de nombreuses copropriétés de financer des travaux de rénovation énergétique jusqu’à 50 000 € par logement sur une durée de 20 ans.

Ainsi, en allégeant la charge qui pesait jusqu’alors sur les syndics de copropriétés, la Caisse d’Epargne Ile-de-France simplifie le recours à ce prêt, qui devient une véritable aubaine pour amplifier la rénovation énergétique dans l’habitat collectif privé.

Financer les travaux de rénovation énergétique des copropriétés

Proposé depuis près de 8 ans par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, « l’Eco-prêt à taux zéro copropriété » est un dispositif bonifié par l’Etat qui sert à financer les travaux de rénovation énergétique des copropriétés. La Caisse d’Epargne répond ainsi aux enjeux actuels de transition énergétique des copropriétés pour accélérer la réduction de l’empreinte carbone des immeubles.

Ce prêt collectif d’Etat, accordé à un syndicat de copropriétés et basé sur l’adhésion volontaire des copropriétaires éligibles, est cumulable avec la plupart des dispositifs d’aides et il est sans limite de nombre de copropriétaires.

Levier pour le financement de la rénovation énergétique, l’éco-prêt à taux zéro copropriété, distribué sur l’ensemble du territoire national par la Caisse d’Epargne Ile-de-France, présente l’avantage de n’avoir aucun frais de dossier ; les souscripteurs étant, par ailleurs, non soumis à une limite d’âge. Le prêt est garanti par un cautionnement qui évite toute solidarité entre les copropriétaires en cas d’impayé.

Soulager les syndics de copropriétés

« La transition énergétique est indéniablement l’enjeu actuel de notre société. La Caisse d’Epargne Ile-de-France s’engage depuis des années et est pionnière pour accompagner les copropriétés en matière de rénovation énergétique, notamment grâce à l’Eco-prêt à taux zéro, en adéquation avec les besoins des copropriétaires. En prenant en charge le prélèvement mensuel auprès de chaque copropriétaire, nous levons une contrainte qui représentait un véritable frein pour de nombreux syndics de copropriété à la souscription de ce prêt. En vulgarisant l’Eco-prêt à taux zéro copropriété, qui est un prêt réglementé, nous remplissons pleinement notre rôle de banquier en le rendant accessible au plus grand nombre » précise Christophe Berfini, Directeur des activités de Syndics et Administrateurs de biens chez la Caisse d’Epargne Ile-de-France.