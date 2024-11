Immobilier Villejuif : La résidence étudiante Ecla Paris-Villejuif obtient la certification WELL Performance Rating

La résidence étudiante et de coliving, Ecla Paris-Villejuif, obtient la certification WELL Performance Rating. Une première mondiale pour une résidence étudiante et une première en France tous secteurs immobiliers confondus.

Aujourd’hui, 56 % de la population mondiale vit en ville. Nous passons près de 90 % de nos journées en intérieur, dans un espace clos, avec un apport limité en air extérieur et lumière naturelle.

C’est en partant de ce constat que s’est construit, il y a dix ans, la certification WELL : si nous passons autant de temps au sein de bâtiments, il est essentiel que ceux-ci soient pensés pour ses occupants et construits dans la perspective de garantir leur bonne santé et leur bien-être.

Un label internationalement reconnu

Développé par l’International WELL Building Institute (IWBI), cette certification s’appuie sur des recherches scientifiques qui démontrent l’impact de l’environnement bâti sur la santé, le confort et la productivité des utilisateurs. Dans la continuité, l’IWBI a sorti une version spécifique du WELL : le WELL Performance Rating qui offre des garanties sûres car les critères de qualité d’air intérieur, qualité d’eau, confort thermique, lumineux et acoustique sont vérifiés sur site à l’aide d’un matériel de mesure certifié, et selon un protocole précis respecté par les WELL Performance Testing Providers (PTP).

À l’échelle mondiale, plus de 20 000 bâtiments ont déjà été récompensés par la certification WELL et les ratings associés, dans plus de 126 pays. En France, plusieurs bâtiments tertiaires ont été certifiés WELL mais la certification WELL Performance Rating d’Ecla Paris-Villejuif marque une première historique en France dans le secteur résidentiel et du logement étudiant.

Ecla Paris-Villejuif, une résidence construite autour du bien-être

La certification de la résidence Ecla Paris-Villejuif, première résidence étudiante à être certifiée WELL Performance Rating, témoigne d’une intuition que UXCO Group, groupe intégré d’investissement, promotion et opération d’immobilier de coliving et de résidences étudiantes en France, mûrit depuis plusieurs années déjà : les logements doivent être de véritables lieux de vie qui catalysent les énergies et contribuent à la réussite de résidents.

Cette démarche prend tout son sens dans la résidence d’Ecla Paris-Villejuif. En effet, deux ambiances de logements ont été imaginées par le Studio Chantal Peyrat, cabinet d’architecte designer. L’ambiance “Active design” repose sur le bien-être du corps. Les ballons remplacent les chaises, les bureaux permettent de travailler en position assise ou debout, et des aménagements permettent de pratiquer une activité sportive. Et l’ambiance “Ma”, art japonais repose, elle, sur le bien-être de l’esprit. Ces logements proposent de grands espaces de rangement et du mobilier modulaire, permettant l’optimisation des espaces.

Au sein des espaces communs, les atmosphères visuelles varient pour s’adapter aux moments de la journée. Des espaces de fitness, de yoga et un sauna sont mis à la disposition des résidents et d’importants espaces de végétation ont été créés, près de 100 arbres ont été plantés, la façade de la résidence est végétalisée et est complétée d’un patio planté et des terrasses végétalisées.

À lire aussi Immobilier neuf à la montagne : Le marché des Alpes, une valeur sûre qui attirent des profils variés

UXCO Group affirme son ambition de promouvoir un immobilier durable et performant

« L’obtention de la certification WELL Performance Rating pour notre résidence Ecla Paris-Villejuif est une étape importante pour le Groupe et vient soutenir notre vision du logement étudiant et du coliving. Nous sommes fiers de placer la santé et le bien-être de nos résidents au cœur de nos priorités », précise Maël Aoustin, CEO et Président du Directoire UXCO Group. « Nous croyons fermement que l’avenir du logement passe par l’intégration de critères de bien-être et de performance environnementale, pour répondre aux attentes des nouvelles générations, tout en relevant les défis sociétaux et écologiques actuels.»

Pour mener à bien ce projet, UXCO Group a été accompagné par G-ON, une société de conseil et d’ingénierie dans le développement durable qui les a guidés tout au long de l’audit de certification WELL Performance Rating.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements