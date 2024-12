Immobilier à la montagne : L’Alpe d’Huez et les 2 Alpes, deux marchés porteurs

Les marchés de l’Alpe d’Huez et des 2 Alpes n’ont rien à envier aux grandes stations de Savoie et Haute-Savoie et offrent de nombreuses garanties aux investisseurs pour des prix souvent plus abordables.

Avec l’arrivée de l’hiver, les projets de séjour dans les Alpes pour profiter de la neige approchent à grands pas. La diversité des stations permet à toutes de tirer leur épingle du jeu mais, si l’on sort des habituelles en Savoie et Haute-Savoie, l’Isère présente aussi de très belles opportunités en haute altitude. Parmi elles, Athena Advisers revient sur les marchés de l’Alpe d’Huez et des 2 Alpes.

L’Alpe d’Huez, une station renommée au marché immobilier attractif

Les remontées mécaniques de l’Alpe d’Huez viennent d’ouvrir, ce 30 novembre, et le seront jusqu’au 21 avril 2025. A la fois sportive, familiale et festive, l’Alpe d’Huez est une station de ski à la renommée internationale. Son domaine skiable est exceptionnel avec 250 kilomètres de pistes – 111 pistes pour tous les niveaux – jusqu’à 3 300 mètres d’altitude. A moins d’une heure de Grenoble en voiture ou via des navettes quotidiennes, la station est facile d’accès. Située dans le massif des Grandes Rousses à 1 860 mètres d’altitude, l’Alpe d’Huez bénéficie de 300 jours d’ensoleillement par an compte tenu de son exposition sud ; elle est d’ailleurs surnommée « l’île au soleil ».

La station propose aussi une offre culturelle variée avec par exemple l’organisation en janvier du 28ème Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez ou encore la tenue en mars de la 4ème édition du Tomorrowland winter, le plus grand des festivals de musique électronique. De nombreux restaurants et établissements permettent de se restaurer et s’amuser, comme la célèbre La Folie Douce.

« Il faut compter entre 7 000 € et 17 000 € le m² pour un bien à l’Alpe d’Huez, dans la même gamme de prix qu’aux Gets ou à Morzine en Haute-Savoie. Et pour ce prix, cette station authentique offre aussi de nombreuses garanties aux investisseurs : domaine skiable réputé, accès facile, bel ensoleillement, programme culturel riche, offre large de restauration et services… », explique Charles-Antoine Sialelli, Directeur Alpes chez Athena Advisers.

Les 2 Alpes, un domaine skiable unique pour un investissement pérenne

Moins sous les feux des projecteurs bien qu’elle possède un des plus grands glaciers skiables d’Europe, les 2 Alpes est une station d’altitude qui fonctionne toute l’année et permet de skier même l’été. Le domaine skiable des 2 Alpes est le plus haut domaine skiable de France (depuis 3 600 mètres d’altitude) et garantit un enneigement naturel en toute saison pour un ski de grande qualité et pour tous les niveaux. Des équipements facilitent la pratique du ski comme la nouvelle télécabine fraîchement terminée, le Jandri 3S, mise en service le 30 novembre. Dans le massif des Ecrins, à 64 km au sud-est de Grenoble, il faut 1h15 de voiture entre Grenoble et les 2 Alpes ou 1h45 en navette. Nichée à 1 650 mètres d’altitude, la station propose tout au long de l’année une programmation culturelle variée et une offre de restauration pour tous les goûts avec même un restaurant étoilé au Guide Michelin, Le P’tit Polyte.

« Pour un bien aux 2 Alpes, il faut compter entre 8 000 € et 12 000 € le m². C’est la dernière station d’altitude dans les Alpes où l’on peut encore trouver des biens à moins de 10 000 € le m². Vivante toute l’année en haute altitude avec des prix autour de 11-12 000 € le m² pour les plus belles propriétés, les 2 Alpes est vraiment une destination à considérer en matière d’investissement immobilier », précise Charles-Antoine Sialelli.

Les Alpes françaises continuent d’attirer acquéreurs et investisseurs avec différents projets à la clé : un lieu de vacances que l’on met en location le reste du temps, un achat plaisir où l’on se rend de temps en temps, un lieu de vie à l’année.

« La plupart de nos clients vont plutôt acheter dans le neuf et mettre leur bien en location avec services para-hôteliers, ce qui leur permet de bénéficier d’une fiscalité plus intéressante (2% versus 7% de frais de notaires et récupération de 20% de TVA) tout en ayant un bien aux espaces optimisés et doté d’une belle performance énergétique », rapporte Charles-Antoine Sialelli.

Des prix souvent plus abordables à l’Alpe d’Huez et les 2 Alpes

Les Alpes séduisent particulièrement car elles permettent en peu de temps de profiter d’un dépaysement et d’un sentiment de liberté. La tenue des Jeux Olympiques d’hiver en 2030 dans une partie des stations des Alpes renforce cet attrait.

« Nos clients en recherche de bien sont attentifs à différents critères : domaine skiable assez grand, accès facile, architecture préservée, station vivante toute l’année, superficie du bien, accès aux pistes et commerces, vue depuis le bien, extérieur… En Isère, l’Alpe d’Huez et les 2 Alpes n’ont rien à envier aux grandes stations de Savoie et Haute-Savoie et offrent de nombreuses garanties aux investisseurs pour des prix souvent plus abordables », conclut Charles-Antoine Sialelli.

