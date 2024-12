Immobilier : Janssens immobilier, une histoire de famille de la Belgique à la Provence

Depuis plus de deux décennies, Rudi et Carine Janssens, originaires de Belgique, font partie du paysage de l’immobilier de prestige en Provence. Aujourd’hui, leur fille Julie est à leur côté pour relever les défis auxquels le groupe est confronté dans un marché en constante évolution.

Rudi Janssens et son épouse Carine se sont rencontrés sur les bancs de l’université en Belgique où ils étudiaient le droit pénal et la criminologie. Passionnés par le patrimoine provençal, ils quittent leur pays en 1998 avec leurs quatre enfants pour développer leur entreprise familiale. Ils ouvrent en 1999 leur première agence à Bonnieux, au cœur du Luberon.

Plus de deux décennies plus tard, Janssens Immobilier Knight Frank est aujourd’hui un acteur majeur de l’immobilier de luxe. Installé au cœur de la Provence, du Mont Ventoux à Saint-Tropez, le groupe s’est développé grâce à une expertise pointue et à un réseau international solide, notamment grâce à son partenariat stratégique avec Knight Frank, leader mondial de l’immobilier de prestige.

« Notre partenariat avec Knight Frank nous permet de diffuser cette vision auprès d’une clientèle exigeante, tout en organisant des événements exclusifs et des campagnes digitales ciblées », commente Rudi Janssens.

Julie Janssens poursuit l’aventure familiale

Au fil du temps, Rudi et Carine Janssens ont su insuffler à l’entreprise une culture de l’excellence. Cette approche a permis à Janssens Immobilier Knight Frank de se démarquer par une offre unique, associant propriétés d’exception et service sur mesure.

Aujourd’hui, leur, Julie Janssens, poursuit avec brio l’aventure familiale. Forte d’une expertise en communication-marketing et d’une vision moderne, elle manage le service sales & marketing. « Nous valorisons l’art de vivre provençal à travers une communication authentique et élégante : collaborations avec des marques locales, contenus visuels immersifs (photos, vidéos) et storytelling qui reflètent le charme unique de la région. La Provence, ou même Saint-Tropez, sont considérées comme deux marques reconnues mondialement qui alimentent les rêves et incarnent l’évasion », explique-t-elle.

Mettre en avant l’art de vivre provençal

Chez Janssens Immobilier Knight Frank, chaque propriété répertoriée raconte une histoire. Qu’il s’agisse de mas authentiques, de bastides rénovées ou de villas contemporaines, l’objectif reste le même : mettre en avant l’art de vivre provençal, entre charme, authenticité et élégance. « Nous axons notre communication sur ce que ces lieux évoquent : soleil, gastronomie, qualité de vie, détente, déconnexion et vacances, en proposant des propriétés qui stimulent cette envie d’ailleurs », ajoute Rudi Janssens.

Malgré son succès, Janssens Immobilier doit relever des défis constants, comme l’explique Julie Janssens : « L’un des grands défis est d’assurer la montée en compétences de nos équipes grâce à des formations adaptées et à l’intégration de nouveaux outils, comme notre CRM, qui nécessitent un accompagnement minutieux pour garantir leur adoption. Nous faisons également face à un marché actuellement moins dynamique qu’espéré, ce qui renforce la nécessité de recruter des profils qualifiés et agiles pour rester compétitifs. Enfin, la montée de la concurrence sur le digital nous pousse à innover constamment pour maintenir notre position tout en conciliant performance, cohésion et excellence au sein de nos équipes. »

L’équipe, répartie dans ses agences en Provence et Riviera, accompagne chaque client (18 nationalités différentes et 80% de clients étrangers en 2024) avec une attention personnalisée, reflétant les valeurs familiales de confiance et d’engagement. Des services de locations saisonnières de prestige et de gestion & vente de domaines viticoles sont également proposés.

Un quart de siècle de réussite

Janssens Immobilier Knight Frank s’apprête à célébrer ses 25 ans. Il vise une expansion internationale renforcée et un engagement toujours plus fort pour le patrimoine local. « La célébration des 25 ans symbolise notre engagement envers l’excellence, l’authenticité et l’humain. Cet anniversaire est une occasion de remercier nos clients et partenaires pour leur confiance, tout en mettant en avant notre ancrage en Provence et notre vision tournée vers l’avenir. Cela reflète nos valeurs de proximité, de passion pour la région, et de recherche constante de qualité», conclut Rudi Janssens.

L’équipe est à la recherche de nouveaux talents pour enrichir ses rangs, avec des opportunités pour des assistant(e)s et des commercial(e)s sur ses différents secteurs (principalement Aix-en-Provence, Marseille et Uzès).

