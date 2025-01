Immobilier de prestige Provence : 2025, un cru qui promet d’être dynamique

Avec une demande toujours soutenue, des villages emblématiques et une clientèle internationale à la recherche d’un patrimoine unique, la Provence et la Riviera demeurent un épicentre de l’immobilier haut de gamme. Quelles tendances, évolutions des prix et opportunités attendent ce secteur d’exception en 2025 ?

Un marché toujours dynamique malgré les incertitudes

L’immobilier de prestige en Provence, du Mont Ventoux jusqu’à Saint-Tropez, a montré une résilience exceptionnelle face aux crises économiques récentes et aux fluctuations des marchés financiers mondiaux.

Malgré une activité en apesanteur, provoquée par un manque de visibilité à court terme, Rudi Janssens, fondateur de Janssens immobilier Knight Frank, reste optimiste. Il estime que le socle d’un marché attractif reste intact grâce à plusieurs facteurs.

Une forte attractivité internationale

La qualité du secteur en Provence et sur sa Riviera continue d’assurer leur désirabilité et leur attractivité internationale. Par ailleurs, le contexte macro-économique mondial, marqué par une croissance positive, joue également un rôle déterminant. Une baisse des taux est attendue, avec des prévisions allant jusqu’à 2 à 2,5 %, ce qui renforce la dynamique.

De plus, un euro plus faible par rapport au dollar, à la livre sterling et au franc suisse crée un pouvoir d’achat toujours élevé pour les investisseurs internationaux. Enfin, le marché offre désormais un choix de biens de plus en plus large, répondant aux attentes des acheteurs. En 2025, cette résilience devrait se confirmer, soutenue par des facteurs structurels solides.

La région bénéficie également d’un regain d’intérêt, renforcé par des événements majeurs tels que les Jeux Olympiques de 2024, qui ont mis en lumière la France et la beauté de ses paysages. Selon Rudi Janssens, « le luxe aujourd’hui ne se limite plus à la localisation ou à la superficie d’un bien, mais englobe des notions clés comme la durabilité, le confort moderne et un retour à l’authenticité. »

5 300 000 €- Eygalières

Des biens qui répondent aux critères de performance énergétique

La durabilité et l’efficacité énergétique s’affirment comme des enjeux majeurs, répondant aux impératifs environnementaux et aux attentes croissantes des acquéreurs. Ces derniers recherchent des biens équipés de solutions écoresponsables, comme des systèmes de chauffage et de refroidissement durables.

Les propriétés haut de gamme se distinguent par l’intégration d’infrastructures innovantes. Parmi elles, on trouve des systèmes domotiques avancés, qui permettent une gestion énergétique optimisée, renforcent la sécurité et offrent la possibilité de préparer la maison avant l’arrivée de ses occupants.

Cependant, cette modernité reste compatible avec le désir de conserver l’âme des demeures et la présence de matériaux nobles et naturels tels que le bois ou la pierre. Ainsi, les propriétés allient harmonieusement des éléments contemporains et traditionnels pour préserver leur caractère unique.

Comme le souligne Rudi Janssens, « la couleur fait son retour», marquant une transition vers des intérieurs plus chaleureux et personnalisés, en harmonie avec leur environnement naturel. Il en est fini des intérieurs froids et aseptisés.

Les propriétés de caractère, telles que les bastides ou les mas provençaux, continuent de séduire une clientèle exigeante. Ces biens authentiques s’adaptent aux standards contemporains en offrant des prestations modernes comme des cuisines semi-professionnelles, des systèmes de climatisation invisibles et des espaces de vie pensés pour un confort optimal. Ce mariage entre charme historique et fonctionnalité actuelle reflète l’évolution des attentes dans l’immobilier de luxe.

Le acquéreurs à la recherche d’un art de vivre

Les acquéreurs recherchent de plus en plus des propriétés liées à un certain art de vivre, ou à des expériences immersives. Comme, par exemple, des domaines viticoles dits “jardins” afin de s’offrir la jouissance de sa propre production de vin ou d’huile grâce à des parcs possédant des milliers de pieds d’oliviers. L’offre se développe également avec des services personnalisés, notamment la conciergerie de luxe, offrant les avantages d’une propriété sans les inconvénients.

Une nouvelle catégorie émerge : des villas dites “signatures”, désignées par des créateurs ou réalisées par des marchands de biens réputés. Ces propriétés uniques deviennent de véritables œuvres d’art, prisées par les clients en quête d’exception.

La Provence et la Riviera attirent des profils variés, mais avec des besoins bien distincts. « La Provence touche une clientèle en quête de calme, de nature et d’authenticité, tandis que le bord de mer attire des profils plus axés sur le dynamisme et les activités balnéaires, » précise Boris Auger, directeur de l’agence Janssens immobilier Knight Frank à Saint-Tropez. Le marché provençal, bien que limité en termes d’offre, reste une niche prisée par une clientèle internationale exigeante.

Des prix qui se stabilisent

Après deux années de baisse moyenne des prix de l’ordre de 5 %, le marché semble se stabiliser, préparant ainsi une relance potentielle en 2025. Les enchères en ligne, organisées par les notaires, s’imposent également comme une nouvelle manière de dynamiser les transactions immobilières.

Avec ses paysages envoûtants, ses villages et son atmosphère authentique, la Provence reste une destination de choix pour ceux qui souhaitent allier retour aux sources et confort moderne. Que ce soit dans une villa de campagne ou une propriété en bord de mer, l’immobilier de prestige pour 2025 reflète l’art de vivre à la française, où simplicité, authenticité et luxe s’entremêlent harmonieusement. Comme le résume Rudi Janssens, « Acheter une maison ici, c’est acheter un style de vie ».

