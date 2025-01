Immobilier et solidarité : Foncia mobilise ses agences et le rugby pour l’opération Pièces Jaunes 2025

Foncia s’investit pour la 5ème année consécutive auprès de la Fondation des Hôpitaux dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, qui se déroulera du 8 janvier au 8 février 2025. Depuis 3 ans, Foncia s’appuie sur son partenariat avec le Racing 92 et les clubs de rugby amateur pour amplifier son engagement aux côtés des Pièces Jaunes, et mobiliser la communauté rugby. Comme chaque année, toutes les collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise sont mobilisés pour faire de cette campagne de collecte un succès collectif, grâce aux tirelires accessibles dans les 600 agences du réseau et aux activations menées auprès des milliers de clients Foncia.

Une campagne au service de la solidarité, un des 3 piliers d’engagement de Foncia

Pendant un mois et pour la 5ème année consécutive, Foncia soutient l’opération Pièces Jaunes en déployant de nombreuses initiatives visant à encourager la générosité du public en faveur de la Fondation des Hôpitaux.

En tant qu’acteur engagé sur le terrain, Foncia mettra en œuvre une campagne de communication d’ampleur (affiches, flyers, supports publicitaires…) dans ses 600 agences immobilières où des tirelires seront mises à disposition ainsi que sur Foncia.com (bandeau, page d’accueil…).

Cette opération de collecte de dons a pour objectif d’améliorer le quotidien des enfants et adolescents malades autour de trois axes : le rapprochement des familles avec notamment la création et/ou la rénovation de maisons des familles ainsi que des lieux de répit, l’aménagement matériel de services pédiatriques et/ou pédopsychiatriques et le financement d’activités culturelles, sportives et artistiques.

L’an passé, grâce à la mobilisation de Foncia, de ses 600 agences en France autour des activités proposées pour la collecte de dons, la Fondation des Hôpitaux a pu financer en partie le projet de l’association Les Cahutes de Louise, une organisation tourangelle s’adressant aux familles avec un enfant atteint de maladies chroniques. Ces cahutes permettent l’accueil de plusieurs familles dans des lieux d’exception, tels que les bords de Loire, le Château de Chambord, le Château de Chenonceau et le Château de Versailles pour partager une expérience en famille et s’évader du quotidien hospitalier. Grâce à la participation cumulée du mécénat et de tous les donateurs, des “Cahutes de Louise” ont pu être installées dans le parc du château de Fontainebleau offrant aux familles, le temps d’un week-end, un moment hors du temps : celui de se retrouver en dehors du monde hospitalier en famille dans un décor naturel extraordinaire.

La communauté rugby au cœur du dispositif

Dans toute la France, Foncia anime l’opération Pièces Jaunes grâce à ses partenariats avec les clubs de rugby amateur pour mobiliser le plus grand nombre autour de cette cause. Concrètement :

– Chaque club recevra 12 tirelires et un kit de communication pour encourager les dons.

– Cette opération sera amplifiée via les réseaux sociaux et une stratégie de communication dédiée.

Dans le cadre de son partenariat historique avec le Racing 92, Foncia mettra en avant l’opération Pièces Jaunes lors du match de coupe d’Europe Racing 92 – Stormers, qui se tiendra le 18 janvier à 21h. A cette occasion, Foncia unira ses forces avec les Ciels et Blancs pour transformer Paris La Défense Arena en un véritable terrain de générosité.

Ainsi, en apportant leurs pièces jaunes, les spectateurs seront invités à participer à des animations ludiques dans les coursives et à la mi-temps, avec, en récompense, la possibilité de remporter un ballon exclusif Foncia x Pièces Jaunes, symbole de l’opération. Des temps forts viendront également marquer cette soirée de match sous le signe de la solidarité avec une haie d’honneur pleine d’énergie, composée de jeunes joueuses et joueurs issus des clubs partenaires de Foncia.

Cette initiative porte les valeurs de solidarité, d’inclusion et de responsabilité que Foncia et le Racing 92 cultivent ensemble depuis plus de dix ans. Avec cette opération, Foncia réaffirme son engagement pour un « sponsoring à impact », où le rugby devient un véritable moteur de générosité et de partage.

Des témoignages au cœur de l’engagement solidaire

« L’opération Pièces Jaunes est un pilier de notre engagement solidaire chez Foncia. Au-delà de cette campagne de collecte de dons d’un mois, c’est une véritable démonstration de l’engagement du collectif pour soutenir La Fondation des Hôpitaux mais aussi d’autres associations qui œuvrent sur le terrain pour améliorer le quotidien des malades. Chaque année, nos collaborateurs se mobilisent avec une énergie renouvelée pour soutenir ces causes essentielles. Grâce à notre partenariat avec le Racing 92 et les clubs de rugby amateur, nous sommes en mesure d’amplifier notre impact et de toucher encore plus de personnes. Je suis profondément reconnaissant envers tous ceux qui participent à cette initiative, et contribuent à améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. », explique Zahir Keenoo, président de Foncia ADB

« Le Racing 92 a le plaisir de s’associer une nouvelle fois à Foncia pour cette belle initiative qu’est l’opération Pièces Jaunes. Ce partenariat nous permet de transformer Paris La Défense Arena en un lieu où sport et générosité se rencontrent, pour soutenir une cause essentielle : améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. Le rugby, au-delà de la compétition, porte des valeurs de solidarité, de partage et d’entraide qui résonnent pleinement avec cet engagement. Nous remercions tous nos supporters, les clubs partenaires et les collaborateurs de Foncia pour leur mobilisation. Ensemble, nous prouvons que le rugby, bien plus qu’un sport, est un vecteur de changement et de générosité. » , ajoute de son coté Laurent Travers, Président du directoire du Racing 92

« Depuis 5 ans, Foncia est un partenaire engagé et fidèle de l’opération Pièces Jaunes. Grâce à leur mobilisation et à celle de leur communauté, nous parvenons à étendre notre action et à sensibiliser un public toujours plus large à notre cause. Leur soutien fidèle joue un rôle essentiel pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés dans toute la France. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur eux pour cette 36ème édition des Pièces Jaunes, qui, nous en sommes convaincus, sera à nouveau un véritable succès. », déclare Marion Cinalli, Directrice générale de la Fondation des Hôpitaux.

