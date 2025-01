Nomination : Camille Gehin, nouvelle directrice générale de La Poste Immobilier

Camille Gehin est nommée directrice générale de La Poste Immobilier. Elle remplacera Rémi Feredj à compter du 25 février 2025 et reportera désormais directement à Philippe Bajou, président de La Poste Immobilier et secrétaire général du groupe La Poste.

Camille Gehin, 49 ans, directrice générale adjointe en charge de la stratégie et du développement de La Poste Immobilier, sera nommée directrice générale de la foncière immobilière du groupe La Poste à compter du 25 février 2025. Elle remplacera à ce titre Rémi Feredj dont le mandat arrive à échéance et qui fait valoir ses droits à la retraite.

« La nomination de Camille Gehin est l’aboutissement de sept années de travail, d’engagement, d’innovations et de réussites sur les différents projets qu’elle a menés sous la responsabilité de Rémi Feredj. J’ai toute confiance en elle pour garantir, assurer et poursuivre le développement de La Poste Immobilier, dans le respect de la politique RSE de l’entreprise et en lien avec la stratégie de décarbonation et de sobriété énergétique du groupe La Poste », précise Philippe Bajou, président de La Poste Immobilier et secrétaire général du groupe La Poste.

Son parcours

Camille Gehin, a suivi une formation d’ingénieur et d’architecte. Elle est titulaire d’un MBA en management des entreprises de l’Essec. Elle a occupé plusieurs postes dans l’administration déconcentrée et les établissements publics de l’Etat, en lien avec l’immobilier et l’aménagement territorial, notamment au sein de l’ANRU pour la transformation des quartiers sensibles et au sein de l’EPAURIF pour la mise en œuvre du Plan Campus et la maitrise d’ouvrage de grands projets de construction et réhabilitation.

Camille Gehin a rejoint La Poste Immobilier en 2018, en qualité de directrice du développement et des projets. En avril 2024, elle devient directrice générale adjointe en charge de la stratégie de développement. Elle pilote la stratégie de développement et de diversification de la filiale, construite autour des 4 axes majeurs : la production de logements par restructuration du patrimoine ; la transformation d’hôtels des Postes historiques en Résidences Service Seniors ; la constitution d’un maillage immobilier de logistique urbaine et le développement de l’activité coworking via MitWit.

