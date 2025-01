Immobilier de prestige 2024 : Une année plus stable qu’attendue pour Sotheby’s Int. Realty France

Malgré des circonstances économiques et géopolitiques extrêmement difficiles, avec les guerres en Ukraine et à Gaza mais aussi les élections françaises et américaines, Sotheby’s International Realty France-Monaco dresse un bilan étonnamment stable pour l’année 2024 et annonce des perspectives encourageantes pour 2025.

« Nous avons réalisé une année étonnamment stable avec une baisse de seulement 7% par rapport à 2023 grâce à un prix moyen élevé de 1,8 millions d’euros, et ceci malgré des défis extrêmement forts sur tous les fronts. L’année a été volatile avec un début d’activité très long à se mettre en place, suivi par un pic au printemps, un important ralentissement avant l’été à cause des élections françaises, puis les Jeux Olympiques durant l’été, une rentrée mitigée et finalement un énorme rebond à la fin de l’année » précise Alexander Kraft, Président – Directeur Général de Sotheby’s International Realty France-Monaco.

Plus de 750 ventes, avec un volume de ventes de près de 1,4 milliard d’euros

Sur l’année 2024, les 80 agences du réseau de Sotheby’s International Realty France-Monaco ont réalisé plus de 750 ventes de prestige, soit une baisse du nombre de transactions de seulement 7% par rapport à 2023 (800 ventes) qui se reflète dans le volume de ventes également en baisse de 7% par rapport à l’année précédente. Le prix moyen de 1,8 million d’euros sur l’ensemble du territoire français démontre que les acheteurs se sont concentrés sur les biens haut de gamme en 2024.

En plus de plusieurs centaines de ventes à plus de 1 million d’euros, on observe un regain d’activité remarquable dans les gammes de prix plus élevées :

Plus de 50 ventes entre 2 et 3 millions d’euros, plus de 40 ventes entre 3 et 5 millions d’euros, plus de 30 ventes entre 5 et 10 millions d’euros, plus de 15 ventes entre 10 et 20 millions d’euros et 6 ventes entre 20 et 50 millions d’euros.

Bien que les transactions les plus élevées soient réalisées sur les marchés traditionnellement les plus performants tels que Paris, le Sud et la montagne, on observe également une montée en gamme dans quasiment toutes les autres régions françaises comme la Normandie, la Bretagne et le grand Sud-Ouest.

4ème trimestre 2024, le trimestre le plus fort depuis 2022 avec un volume de ventes proche de 500 millions d’euros

L’année 2024 a été extrêmement volatile avec des phases très calmes suivies par des pics d’activité. Cependant, le 4ème trimestre 2024 s’est avéré être un des trimestres les plus forts depuis 2022 avec un volume de ventes proche de 500 millions d’euros.

« Ce boost énorme à la fin de l’année s’explique par l’accumulation de trois facteurs : la baisse continue des taux d’intérêts, les ajustements de prix partout en France et le retour des acheteurs étrangers notamment suite aux élections américaines. D’ailleurs, il est probable que, suite au changement du gouvernement américain effectif cette semaine, les Américains les plus aisés seront encore plus présents sur les marchés français et internationaux qu’auparavant » , commente Alexander Kraft.

Le retour des acheteurs étrangers

« En ce moment les acquéreurs étrangers les plus représentés sont les Américains, puis les Moyen-Orientaux bénéficiant du dollar fort ainsi que certaines nationalités européennes, notamment les Scandinaves, les Allemands et les Suisses. Ils disposent de budgets plus élevés par rapport aux acheteurs français des années précédentes, souvent entre 3 et plus de 20 millions d’euros. A cela s’ajoute la quasi-parité du dollar avec l’euro qui confère un pouvoir d’achat supplémentaire d’environ 10 à 15% par rapport aux années précédentes », ajoute Alexander Kraft.

Un marché d’acheteurs

Le marché a évolué, passant d’un marché de vendeurs pendant le confinement puis la normalisation en 2023 et 2024 à un marché d’acheteurs. Ce nouvel équilibre en faveur des acheteurs tend à perdurer sur 2025.

Le marché des biens d’exception continue d’être porteur partout en France

Le réseau Sotheby’s International Realty France-Monaco a encore réalisé des ventes records dans toutes les régions. A Paris avec plusieurs ventes entre 10 et 50 millions d’euros, sur d’autres marchés recherchés comme la Côte d’Azur avec plusieurs ventes entre 3 et plus de 20 millions d’euros, ou à la montagne avec des ventes entre 5 et 15 millions.

« Nous avons réalisé en 2024 un nombre important de ventes records grâce à une concentration des acheteurs français et étrangers sur les biens de qualité », explique Alexander Kraft.

Les agences du réseau ont encore noté une activité soutenue sur la plupart des marchés français : « Dans le Sud (Provence, Luberon, Côte d’Azur, Languedoc), à la montagne (Megève, Méribel, Courchevel, Chamonix), dans les stations balnéaires (Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Pyla-sur-Mer, Cap-Ferret, La Rochelle, Ré, Royan, Oléron, La Baule, Vannes, Le Touquet), quelques métropoles (Paris, Marseille, Bordeaux) ou dans les terres (Bretagne, Normandie, Sud-Ouest), nous avons constaté une activité plus sélective mais néanmoins importante », détaille Alexander Kraft. « Le marché parisien et francilien a continué de bien fonctionner avec nos 10 agences dans les 3ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 11ème, 16ème Victor Hugo, 16ème Auteuil, 17ème arrondissements et Neuilly-sur-Seine. Elles ont réalisé de très belles ventes, à la fois dans l’enceinte de la capitale et dans sa région. »

Quelques exemples de biens vendus en 2024

Paris 16 ème : 23 millions d’euros pour l’ancien hôtel particulier (1 226 m²) de Valéry Giscard d’Estaing quartier Victor Hugo/OCDE.

23 millions d’euros pour l’ancien hôtel particulier (1 226 m²) de Valéry Giscard d’Estaing quartier Victor Hugo/OCDE. Paris rive droite : 8,5 millions d’euros pour un immeuble.

8,5 millions d’euros pour un immeuble. P aris 8 ème : 6,9 millions d’euros pour un appartement de 216 m² près de l’Arc de Triomphe.

6,9 millions d’euros pour un appartement de 216 m² près de l’Arc de Triomphe. Paris 7ème : 6,5 millions d’euros pour un appartement de 348 m² près du Champs de Mars.

Ancien hôtel particulier de Valéry Giscard d’Estaing

Côte d’Azur : environ 30 millions d’euros pour une maison contemporaine de grand standing face mer à l’Est de Monaco

environ 30 millions d’euros pour une maison contemporaine de grand standing face mer à l’Est de Monaco Côte d’Azur : environ 25 millions d’euros pour le Chateau Lérins, une demeure historique d’exception à Mougins qui a notamment accueilli la famille Kennedy

environ 25 millions d’euros pour le Chateau Lérins, une demeure historique d’exception à Mougins qui a notamment accueilli la famille Kennedy Côte d’Azur : environ 15 millions d’euros pour la prestigieuse villa Belle Epoque « La Favorite » à Cannes

environ 15 millions d’euros pour la prestigieuse villa Belle Epoque « La Favorite » à Cannes Côte d’Azur : plus de 11 millions d’euros pour une maison contemporaine à la vue panoramique à Saint-Jean-Cap-Ferrat

plus de 11 millions d’euros pour une maison contemporaine à la vue panoramique à Saint-Jean-Cap-Ferrat Megève : entre 10 et 12 millions d’euros pour un chalet neuf proche du centre historique

entre 10 et 12 millions d’euros pour un chalet neuf proche du centre historique Courchevel : entre 10 et 12 millions d’euros pour un terrain constructible avec emplacement premium qui accueillera un des plus beaux chalets de Courchevel

: entre 10 et 12 millions d’euros pour un terrain constructible avec emplacement premium qui accueillera un des plus beaux chalets de Courchevel Chamonix : plus de 10 millions d’euros pour un bien à Chamonix

: plus de 10 millions d’euros pour un bien à Chamonix Méribel : entre 7 et 8 millions d’euros pour un chalet emblématique de Méribel, « La Sapinière », un des premiers sur la prestigieuse route des chalets, une des adresses les plus exclusives de Méribel aujourd’hui, et qui aura été le refuge de Brigitte Bardot dans les années 60 et 70

entre 7 et 8 millions d’euros pour un chalet emblématique de Méribel, « La Sapinière », un des premiers sur la prestigieuse route des chalets, une des adresses les plus exclusives de Méribel aujourd’hui, et qui aura été le refuge de Brigitte Bardot dans les années 60 et 70 Lac Léman : 7,1 millions d’euros pour une propriété exceptionnelle « pieds dans l’eau » à Sciez-sur-Léman, près de Genève. Un montant rare aussi pour le secteur

7,1 millions d’euros pour une propriété exceptionnelle « pieds dans l’eau » à Sciez-sur-Léman, près de Genève. Un montant rare aussi pour le secteur Lac Léman : 4 millions d’euros pour une propriété située à Saint-Paul-en-Chablais, à proximité d’Evian-Les-Bains sur la rive française du lac Léman avec vue sur le lac. Un montant rare pour le secteur

4 millions d’euros pour une propriété située à Saint-Paul-en-Chablais, à proximité d’Evian-Les-Bains sur la rive française du lac Léman avec vue sur le lac. Un montant rare pour le secteur Annecy : 3,75 millions d’euros pour une maison pieds dans l’eau à Veyrier-du-Lac sur les rives du lac d’Annecy, une opportunité rare

3,75 millions d’euros pour une maison pieds dans l’eau à Veyrier-du-Lac sur les rives du lac d’Annecy, une opportunité rare Bourgogne : 2,32 millions d’euros (vendu au prix) pour un château du 17 ème siècle de 800 m² à Treffort en bord de lac

2,32 millions d’euros (vendu au prix) pour un château du 17 siècle de 800 m² à Treffort en bord de lac Bourgogne : 1,98 million d’euros (vendue au prix) pour une magnifique propriété hôtelière entièrement rénovée à Gevrey-Chambertin, ancien domaine viticole entouré de grands crus à 2 heures de Lyon en voiture

1,98 million d’euros (vendue au prix) pour une magnifique propriété hôtelière entièrement rénovée à Gevrey-Chambertin, ancien domaine viticole entouré de grands crus à 2 heures de Lyon en voiture Normandie : 26 millions d’euros pour le célèbre haras de Fresnay Le Buffard, vendu de la famille Niarchos à Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

26 millions d’euros pour le célèbre haras de Fresnay Le Buffard, vendu de la famille Niarchos à Son Altesse Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Ile de Ré : 2,415 millions d’euros pour une maison de maître à Saint-Martin-de-Ré offrant une vue sur le port, l’océan et les remparts

2,415 millions d’euros pour une maison de maître à Saint-Martin-de-Ré offrant une vue sur le port, l’océan et les remparts Bassin d’Arcachon : entre 8 et 9 millions d’euros pour une villa traditionnelle en première ligne au Pyla-sur-Mer au bord de la plage

entre 8 et 9 millions d’euros pour une villa traditionnelle en première ligne au Pyla-sur-Mer au bord de la plage Région bordelaise : environ 4 millions d’euros pour une propriété d’exception

: environ 4 millions d’euros pour une propriété d’exception Hossegor : 4,6 millions d’euros pour une maison d’architecte sur la plage signée Pierre Audat et Dom Palatchi

4,6 millions d’euros pour une maison d’architecte sur la plage signée Pierre Audat et Dom Palatchi Dordogne : autour de 3,5 millions d’euros pour un château du 17 ème siècle à proximité de Sarlat

autour de 3,5 millions d’euros pour un château du 17 siècle à proximité de Sarlat Corse : plus de 15 millions d’euros pour une propriété exceptionnelle de 500 m² pieds dans l’eau dans le sud de la Corse, une vente record

plus de 15 millions d’euros pour une propriété exceptionnelle de 500 m² pieds dans l’eau dans le sud de la Corse, une vente record Corse : 5 millions d’euros pour une maison contemporaine avec une situation extraordinaire dotée d’une très grande piscine face à la mer, au sein d’un domaine privé ultra confidentiel à Porto Vecchio, une vente réalisée en 2 mois.

Les ventes des célébrités en France

En France, le réseau Sotheby’s International Realty France-Monaco a eu le privilège de vendre en 2024 des biens mythiques de célébrités et personnalités comme :

Le château Lérins à Mougins, ancien monastère offrant une vue panoramique imprenable sur la Méditerranée transformé en 1912 somptueuse demeure de maître pour devenir une résidence emblématique de la Riviera française grâce à la vision du célèbre architecte britannique Sir Edwin Lutyens. Outre les prestations luxueuses qu’il offre et son emplacement exceptionnel, le château Lérins est aussi connu pour avoir accueilli la famille Kennedy en 1939 ou encore des grands noms de l’art et du cinéma séjournant à Mougins en marge du tapis rouge du Festival de Cannes dans les années 1980 et 1990 (Catherine Deneuve, Elizabeth Taylor, Sharon Stone, Sean Connery…).

à Mougins, ancien monastère offrant une vue panoramique imprenable sur la Méditerranée transformé en 1912 somptueuse demeure de maître pour devenir une résidence emblématique de la Riviera française grâce à la vision du célèbre architecte britannique Sir Edwin Lutyens. Outre les prestations luxueuses qu’il offre et son emplacement exceptionnel, le château Lérins est aussi connu pour avoir accueilli la famille Kennedy en 1939 ou encore des grands noms de l’art et du cinéma séjournant à Mougins en marge du tapis rouge du Festival de Cannes dans les années 1980 et 1990 (Catherine Deneuve, Elizabeth Taylor, Sharon Stone, Sean Connery…). La Bastide d’Andon à Grasse, qui a appartenu à la famille Fragonard qui en a fait un joyau de la région au caractère authentique,

à Grasse, qui a appartenu à la famille Fragonard qui en a fait un joyau de la région au caractère authentique, La villa La Favorite à Cannes, un exemple d’architecture Belle-Epoque qui a notamment été louée par Mrs. Anna Thompson Dodge, la riche épouse du célèbre fabricant d’automobiles américain, a également appartenu au Maharadja de Pudikopta dans les années 1920 ou encore au général Weygand en 1942…

à Cannes, un exemple d’architecture Belle-Epoque qui a notamment été louée par Mrs. Anna Thompson Dodge, la riche épouse du célèbre fabricant d’automobiles américain, a également appartenu au Maharadja de Pudikopta dans les années 1920 ou encore au général Weygand en 1942… Le chalet La Sapinière à Méribel, un des premiers chalets sur la prestigieuse route des chalets et une des adresses les plus exclusives de la station aujourd’hui qui a été le refuge de Brigitte Bardot dans les années 1960 et 1970.

La villa La Favorite à Cannes vendue 15 M€

