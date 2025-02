Alors que le marché immobilier évolue et que de nombreux professionnels repensent leur carrière, SAFTI confirme en 2024 sa position d’acteur incontournable grâce à une croissance de 20% de ses compromis. Avec plus de 6 500 mandataires en France et à l’international, un chiffre d’affaires de

près de 200 millions d’euros, et une notoriété grandissante (près d’un Français sur deux connaît le réseau), l’enseigne entend accélérer son développement en 2025 avec le recrutement de nouveaux talents. « Nous sommes confiants pour 2025, avec une croissance attendue d’au moins 15 % et un démarrage en force avec +40 % sur le mois de janvier», indique Gabriel Pacheco, président et cofondateur de SAFTI.

Convaincre les professionnels de l’immobilier de rejoindre le réseau de mandataire

Pour attirer de nouveaux conseillers et renforcer son réseau, SAFTI lance une campagne publicitaire d’envergure, conçue avec l’agence Buzzman. Au programme : une présence massive en affichage et digital, un ton impactant et un message assumé pour convaincre les professionnels de l’immobilier de

rejoindre le réseau.

Cette première phase comprend le déploiement de plus de 6000 panneaux publicitaires à travers la France, un dispositif digital puissant et un jeu concours exclusif. Début mars, un second volet viendra amplifier la prise de parole, en mettant en lumière la réussite des mandataires et en déconstruisant certaines idées reçues sur ce modèle d’indépendance.



« SAFTI est venu nous voir avec une volonté évidente de trancher avec une concurrence déjà bien en place, explique Julien Levilain, CEO de l’agence Buzzman. Dans cette campagne tactique, nous avons donc misé sur un ton impactant et différenciant pour bousculer les codes traditionnels de l’immobilier et imposer SAFTI comme une évidence pour les professionnels en quête de réussite et de liberté. »

Vendez-la maison des autres depuis la vôtre !

La campagne SAFTI intitulée « ‘Vendez la maison des autres depuis la vôtre ! « , met l’accent sur la liberté dont disposent les conseillers immobiliers dans un réseau de mandataires sans agence physique où chacun opère depuis son domicile.

Outre la liberté d’organisation, SAFTI promet aux mandataires de maximiser leurs revenus en reversant 70% de commission dès la première vente (100% au delà de 150 000 € de chiffre d’affaires)et en leur offrant un accompagnement structuré via des formations et des outils digitaux. À noter également, l’absence de frais fixes.

« Passer de conseiller immobilier en agence traditionnelle à conseiller SAFTI, c’est passer de 40 % de commissions en moyenne à plus de 70 %. La différence est significative et rend notre modèle très attractif. Nous accompagnons la réussite de nos conseillers avec nos 250 salariés qui dispensent notamment 150 000 heures de formation chaque année », précise Gabriel Pacheco, président et cofondateur de SAFTI.

Ancien agent immobilier Orpi, Thomas Fescourt a franchi le cap en 2022 et est devenu conseiller SAFTI à Reims . Ce qui a changé pour lui ? » J‘ai une vraie liberté d’action, une rémunération nettement plus avantageuse et surtout, une marque puissante qui m’apporte une visibilité locale immédiate, s’enthousiasme t-il. J’ai multiplié mon chiffre d’affaires dès la première année, sans les contraintes d’une agence physique. Aujourd’hui, je ne reviendrais en arrière pour rien au monde ».

Des outils numériques pour booster l’activité des mandataires

Dans un marché où la concurrence entre indépendants et agences traditionnelles s’intensifie, SAFTI qui fait partie du French 40 – sélection des start-ups français les plus prometteuses, revendique une politique d’innovation ambitieuse. Les solutions digitales à disposition des conseillers pour maximiser leurs performances en alliant expertise locale et visibilité nationale ?

Diffusion massive et illimitée des annonces sur plus de cent portails internet

L’application SAFTI Connect dédiée aux apporteurs d’affaires qui génère plus de 25% des ventes

+10 000 leads qualifiés générés chaque mois

Outils de gestion et de suivi ultra-performant

Des honoraires ajustés pour les professionnels, les acquéreurs et le vendeurs

Avec cette prise de parole ambitieuse, SAFTI affirme ainsi haut et fort son positionnement et ses ambitions pour 2025. » Notre modèle a prouvé son efficacité au cours de ces 15 dernières années, affirme Gabriel Pacheco. Il permet aux conseillers de maximiser leur rémunération tout en offrant, aux acheteurs et aux vendeurs de biens immobiliers, un service de proximité et des honoraires ajustés, en moyenne 20% moins cher que les agences traditionnelles. In fine, tout le monde y gagne : plus de transactions, plus de satisfaction et de réussite. D’où la signature de SAFTI : “la vie vous réussit”. »

La campagne publicitaire en cours devrait permettre au réseau de tester sa capacité à séduire de nouveaux mandataires, à un moment où les professionnels de l’immobilier s’interrogent sur l’évolution de leur métier.

