Immobilier : iad se lance sur le segment Prestige annonce Olivier Descamps

iad veut s’imposer sur le segment de l’immobilier de prestige

iad franchit une nouvelle étape de son développement avec iad Prestige : un service sur mesure sur le segment de l’immobilier haut de gamme, « une valeur sûre et durable », selon Olivier Descamps, son directeur général en France.

Avec cette nouvelle étape, iad espère répondre aux attentes des vendeurs et acquéreurs grâce à l’expertise de conseillers formés et aguerris aux biens d’exception et haut de gamme.

« Notre réseau généraliste repousse chaque jour les frontières de l’immobilier traditionnel pour bâtir des relations solides avec ses clients en France et dans le monde. Avec iad Prestige, nous comptons capitaliser sur notre succès et les 6,6% de parts de marché du groupe en France et dans le monde pour s’imposer durablement sur le segment Prestige : une valeur sûre et durable », précise Olivier Descamps, Directeur Général d’iad France.

L’immobilier de prestige, un marché stratégique et résilient

L’immobilier de prestige est une niche solide et attractive, résistante aux fluctuations économiques qui représente 10 à 15 % du marché français.

En effet, ces dernières années malgré un contexte économique et géopolitique incertain, le marché de l’immobilier de prestige a continué en 2024 d’afficher une stabilité notable avec un quatrième trimestre particulièrement dynamique et un volume de ventes approchant les 500 millions d’euros marquant ainsi l’un des trimestres les plus performants depuis 2022.

Avec un chiffre d’affaires dépassant 1,6 milliard d’euros en 2022 et pas moins de 9 000 transactions de plus de 1,2 million d’euros en 2023, le marché de l’immobilier de prestige en France connaît une croissance solide de +2,3% pour les maisons et +1,1% pour les appartements en moyenne sur un an. Certes, le secteur bénéficie de transactions moins fréquentes, mais basées sur des montants significativement plus élevés.

Certaines régions comme la Côte d’Azur, Paris, les Alpes ou la Normandie concentrent une part importante de cette activité, attirant autant une clientèle locale fortunée que des investisseurs internationaux séduits par l’élégance et la qualité de vie française. S’agissant des performances régionales notamment à Paris, les biens situés dans des arrondissements prestigieux tels que le 7ᵉ, le 8ᵉ ou le Triangle d’Or ont atteint ou dépassé les 30 000 €/m².

Des perspectives optimistes pour 2025

« Le marché immobilier de prestige en France a démontré une incroyable résilience en 2024 et les perspectives 2025 sont optimistes. Porté par une demande soutenue et des conditions de financement favorables, ce segment est moins sensible aux fluctuations économiques et aux caprices du marché. iad Prestige cible cette clientèle moins dépendante du financement bancaire ou des taux d’emprunt. C’est un segment qui se porte bien et continue d’attirer une clientèle internationale, séduite par notre art de vivre, notre patrimoine culturel et des régions prisées », poursuit Olivier Descamps.

