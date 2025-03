Vous envisagez de vendre ou de louer votre bien immobilier à Lille et souhaitez faire appel à une agence immobilière ? Qu’il s’agisse d’une maison, d’un appartement ou d’un terrain, il est essentiel de contacter des experts aptes à vous accompagner dans votre projet. Tout est expliqué ci-dessous.

Évaluez la notoriété de l’agence immobilière

La réputation d’une agence immobilière est un facteur essentiel dans votre choix. Dans un premier temps, vous pouvez effectuer quelques recherches sur les avis laissés en ligne. Mais, l’essentiel réside dans le bouche-à-oreille. Vos amis, vos collègues, vos voisins et également les proches de ces derniers sauront vous renseigner sur leur expérience. Sergic, agence immobilière à Lille est une succursale ayant une notoriété largement reconnue. Établie au début des années 2010 à Lille, l’agence possède une excellente réputation dans la ville et dans tous les environs. Le groupe Sergic a été fondé en 1963. Il s’affirme, aujourd’hui, comme un acteur de référence du bien vivre. Chaque expert s’engage auprès de tous ses clients à respecter la réglementation en vigueur et les enjeux de la transition énergétique de l’immobilier. Présents en France, au Canada et au Maroc, les équipes, dans chaque agence, sont des experts au service de votre projet. Tous sont titulaires de la carte professionnelle délivrée par la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) garantissant leur compétence et leur capacité d’exercer.

À lire aussi Immobilier : Simplifiez la gestion de vos locations avec un logiciel performant

Privilégiez une agence qui connaît parfaitement Lille et ses environs

Pour obtenir des informations fiables sur les projets d’urbanisme de Lille, des environs proches et sur les tendances du marché, il est important de choisir un expert de l’immobilier local. Il connaît parfaitement le secteur géographique et saura vous conseiller pour vendre ou louer votre bien. Vous pouvez vérifier les ventes de l’agence en consultant ses biens vendus récemment. Vous découvrirez alors si la maison, l’appartement ou le terrain que vous souhaitez vendre ou louer correspond à un bien semblable au vôtre. D’autre part, vous y verrez également les prix. Vous pourrez les comparer à ceux que vous estimez pour votre bien. Lors de votre premier contact, évaluez la réactivité du professionnel et sa clarté à répondre à vos questions. Il doit être en mesure de vous indiquer si le quartier où est située votre propriété est recherché. Il doit aussi vous mentionner les points forts et les points faibles de votre bien. De même, au fur et à mesure du temps, un expert en immobilier vous tient régulièrement informé de l’avancement de ses démarches, des visites effectuées et des retours des acheteurs potentiels. Sergic répond à toutes ces exigences.

À lire aussi Immobilier neuf : Pôle Habitat FFB entrevoit un nouveau souffle après l'asphyxie

Adaptez des stratégies marketing d’une vente et d’une location

Pour vendre ou louer un bien, un ensemble de stratégies peut être mis en place. Il s’agit de techniques et d’actions utiles pour attirer de potentiels clients et d’obtenir dans les meilleurs délais une transaction.

Conclure une vente

Dans un premier temps, après avoir contacté l’agence, un expert de l’immobilier prend rendez-vous avec vous pour venir expertiser votre bien. À la suite de cette visite, une fourchette de prix de vente vous est donnée. De plus, les différents services et engagements de l’agence vous sont communiqués. Ensuite, plusieurs supports marketing sont mis en place, notamment des annonces avec des photographies de grande qualité et des descriptions détaillées du bien. Par ailleurs, des vidéos et des visites virtuelles sont ajoutées ainsi qu’une publicité dans les journaux, la radio, les blogs, les réseaux sociaux… Lorsqu’une vente est conclue, l’expert qui a suivi votre dossier se déplace chez le notaire avec vous pour la signature de l’acte de vente.

Encadrer une location

La location d’un bien immobilier par le propriétaire demande beaucoup de temps et de nombreuses compétences administratives et juridiques. Il vous faut rédiger et faire signer divers documents administratifs (bail, état des lieux, encaisser les loyers, réceptionner le congé du locataire…). Alors qu’une agence immobilière, comme Sergic, offre plusieurs avantages au bailleur. Ce dernier s’épargne du temps et des contraintes. Le propriétaire a deux possibilités de contrats avec une agence immobilière. Le mandat de location est un contrat par lequel vous confiez à l’agence immobilière le soin de trouver un locataire. Un mandat de gestion a pour principe de déléguer la gestion de votre bien à l’agence. Cette formule a pour point fort qu’en cas de désaccords avec les occupants, c’est l’agence qui gère les problèmes d’avocats, d’huissiers, d’artisans…

Pour vendre ou louer votre bien immobilier avec une agence immobilière à Lille, plusieurs critères sont à retenir. Vous devez analyser la réputation de l’agence et privilégier celle qui connaît le mieux Lille et sa périphérie. Par ailleurs, étudiez les différentes stratégies appliquées pour vendre ou louer rapidement votre maison, votre appartement ou votre terrain.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements