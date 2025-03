Immobilier : Guy Hoquet mise sur l’IA conversationnelle pour la formation de ses agents immobiliers

Dans un secteur en perpétuelle évolution, où la réactivité et la maîtrise des compétences sont essentielles, Guy Hoquet l’Immobilier et Brainsonic repoussent les limites de la formation. À l’occasion de Franchise Expo Paris, ils ont dévoilé une avancée majeure : l’IA conversationnelle au service de l’apprentissage.

Grâce à un moteur de recherche intelligent et interactif, les agents immobiliers du réseau Guy Hoquet peuvent désormais accéder, en temps réel, aux informations clés de leur métier en posant simplement une question en langage naturel. Un véritable assistant pédagogique, conçu pour répondre aux besoins concrets du terrain, qui offre un apprentissage instantané et sur mesure.

Une formation interactive et accessible à tout moment

L’outil a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l’immobilier en délivrant un accès rapide et précis aux bonnes pratiques du métier, grâce à une mise à jour continue des contenus en fonction des évolutions du marché qui permet un apprentissage plus fluide, en parfaite adéquation avec le quotidien des conseillers.

« Nous avons identifié des centaines de gestes clés, qui représentent autant d’interactions fondamentales entre un conseiller et son client, ou entre un manager et son équipe. Grâce à l’IA, nous sommes en mesure d’offrir une formation ultra-ciblée et réactive, adaptée aux défis quotidiens du métier. Nous ne remplaçons pas la formation humaine : nous la rendons plus accessible, plus efficace et plus naturelle. L’IA conversationnelle est un véritable accélérateur de compétences », précise Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet l’Immobilier.

L’IA au service de la compétence

En amont du moteur de recherche, Guy Hoquet et Brainsonic ont déjà intégré l’IA dans une méthode qui lie étroitement formation et pratique pour favoriser une montée en expertise plus efficace.

Les avantages ?

Des avatars IA délivrant des modules de formation percutants et accessibles en quelques minutes

Une formation évolutive, qui s’adapte en temps réel aux changements du marché

Une approche immersive et interactive, qui facilite l’apprentissage et l’assimilation rapide des compétences

En complément, les formations en présentiel sont dédiées aux mises en situation, aux jeux de rôle et aux exercices pratiques, renforçant ainsi l’intégration des compétences acquises via l’IA.

L’IA conversationnelle, un levier stratégique pour Guy Hoquet

Avec cette avancée, Guy Hoquet l’Immobilier redéfinit la formation des professionnels de l’immobilier en alliant expertise métier et intelligence artificielle.

Cette (r)évolution marque une étape décisive pour la formation en franchise et ouvre la voie à une expérience d’apprentissage plus fluide, plus efficace et centrée sur les besoins concrets des professionnels.

« Avec cette innovation, Guy Hoquet l’Immobilier passe d’une formation descendante à un apprentissage interactif, à la demande et personnalisé. L’IA ne remplace pas l’humain : elle l’accompagne, l’aide à monter en compétences plus rapidement et à s’adapter aux évolutions du marché. Elle devient un compagnon d’apprentissage, capable d’évoluer au rythme des professionnels », conclut Mathieu Crucq, Directeur général Brainsonic.

