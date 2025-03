Le configurateur 3D de Bouygues Immobilier a été développé en réponse aux attentes de ses clients pour pouvoir mieux se projeter et faciliter l’acte d’achat d’un logement neuf en VEFA. Personnalisation immédiate de leur appartement, sélection des options et des choix de prestations intérieures – avec les prix – sont autant de possibilités apportées par ce configurateur. L’objectif d’ici fin 2025 : 50 % des programmes Bouygues Immobilier en commercialisation équipés du configurateur.

452 appartements d’ores et déjà configurables

Le configurateur permet aux clients et prospects de Bouygues Immobilier de choisir l’organisation de l’espace de leur futur appartement. Ils peuvent ainsi, par exemple, modifier des cloisons ou ajouter des espaces de rangements / dressing, un espace de télétravail, ou une cuisine fermée.

Aujourd’hui, 452 appartements (29 résidences) sont configurables sur le site commercial Bouygues-Immobilier et 410 appartements supplémentaires (25 résidences) sont en cours de configuration. Les vues 3D générées donnent en direct, aux clients et prospects, une idée concrète des options retenues et une estimation précise des coûts de chaque configuration testée.

Depuis peu, les clients de Bouygues Immobilier ont accès à une visite immersive et personnalisée « à pied » à l’échelle 1 de leurs appartements, via leurs espaces clients.

La mise en place de ce configurateur est notamment possible grâce à l’intégration avancée du BIM (Building Information Modeling) et des maquettes numériques des résidences Bouygues Immobilier. Le promoteur se positionne ainsi comme un véritable pionnier dans le domaine, en intégrant des technologies de pointe pour améliorer l’expérience de ses clients et faciliter leur parcours d’achat.

Personnaliser son futur logement en quelques clics

Le configurateur 3D permet le choix des différentes finitions (revêtements de sol, meubles et faïence de salle de bains, cuisine, etc.), des différents aménagements possibles (pièce en plus, cuisine ouverte ou fermée, toilettes séparés, etc.), la personnalisation des prestations pièces par pièces, la visualisation en 3D des choix effectués, la visite immersive et personnalisée « à pied » de son appartement, l’estimation du prix global et de chaque prestation choisie et l’enregistrement de plusieurs configurations possibles.

« Acheter un appartement sur plan peut parfois s’avérer difficile car il peut être compliqué de se projeter et de visualiser un espace qui n’existe pas encore physiquement. Le configurateur de Bouygues Immobilier vient justement faciliter l’acte d’achat de nos clients. Cet outil, facile d’accès, est une aide supplémentaire et complète très bien notre parcours digital sans couture », souligne Fabien Le Pen, Directeur commercial & marketing et Relation Clients France de Bouygues Immobilier.

