Immobilier : Une île privée ? Le nec plus ultra pour amateurs d’exception

Si l’achat d’une île est avant tout un choix de vie, il représente aussi un engagement, celui de préserver un patrimoine naturel et culturel unique, pour en faire un havre d’exception entre histoire, nature et exclusivité.

Posséder une île privée, en métropole ou en outre-mer, est une opportunité rare et prisée. Ce marché confidentiel attire une clientèle en quête d’exclusivité et de déconnexion. Toutefois, au-delà du prestige et du charme indéniable, la réalité de la vie insulaire est bien plus complexe. Entre contraintes environnementales, autonomie technique et coûts d’entretien, l’achat d’une île est autant un engagement qu’un privilège.

« Acquérir une île, c’est plus qu’un achat immobilier, c’est une invitation à créer un lieu à son image, c’est un choix de vie à part entière. Chaque île est un territoire unique avec son histoire, son environnement et ses possibilités d’aménagement », explique Olivier Brunet, directeur associé de BARNES Propriétés & Châteaux.

Une tendance renforcée par la quête de liberté

Le marché des îles privées en France est extrêmement restreint. En France métropolitaine, la Bretagne concentre à elle seule la majorité des îles privées du pays, avec environ 145 îles répertoriées.

En outremer, une poignée de particuliers sont propriétaires d’îles, îlots et îlets* entre la Polynésie française et les Antilles françaises. Chaque année, seules deux ou trois transactions sont enregistrées, avec des prix oscillants entre 1,5 et plusieurs millions d’euros en fonction de la superficie, de l’équipement et de la localisation. Certaines îles disposent de bâtiments rénovés et habitables, tandis que d’autres restent vierges de toute construction.

Quelques exemples

Île des Rimains (Cancale) : vendue pour 5M€ en 2012

Île de Boëdic (Golfe du Morbihan) : achetée 2,5M€, chiffre d’affaires 4M€

Île Roc’h Ar Hon (Côtes-d’Armor) : cédée pour 1,5M€ en 2022

Motu Rauoro (Polynésie française) : 7 hectares en vente pour 13M€, un écrin de nature au cœur du Pacifique

Loin d’être un simple investissement, acheter une île est avant tout une aventure personnelle, une quête d’un mode de vie exclusif et préservé.

À lire aussi Immobilier Côte Basque : Un marché solide porté par une demande forte

Liberté et autonomie : des défis maîtrisés pour une vie insulaire réussie

Certaines îles en vente ces dernières années illustrent la diversité du marché insulaire. On trouve ainsi des îles équipées de bâtisses rénovées et autonomes en énergie, mais aussi des îlots préservés, abritant une faune et une flore remarquables. La majorité des îles en vente en France sont soumises à des réglementations environnementales strictes, notamment celles des zones Natura 2000 qui couvrent 13% de la surface terrestre et 35,7% de la surface marine française, et du Conservatoire du Littoral. Toute construction ou rénovation doit se conformer aux exigences environnementales, et l’installation de réseaux d’eau et d’électricité nécessite des solutions alternatives.

Dans certains cas les câbles sous-marins ne sont pas envisageables, l’autonomie énergétique repose alors souvent sur des panneaux solaires couplés à des batteries, parfois complétés par un groupe électrogène. Pour l’eau potable, les propriétaires ont recours à des forages avec systèmes de filtration. La gestion des déchets est également un enjeu majeur, l’absence d’infrastructures obligeant à un transport régulier vers le continent. Enfin, la question de la connectivité haut-débit à internet est toujours un sujet d’actualité.

Par ailleurs, l’entretien d’une île représente un coût non négligeable. Le transport des matériaux et des équipements nécessite l’utilisation de barges ou de chalands, ce qui entraîne des frais supplémentaires. En moyenne, les travaux sur une île coûtent 30 à 40 % de plus que sur le continent. Ces infrastructures, bien que permettant une vie confortable, impliquent une maintenance rigoureuse et des coûts d’exploitation élevés. Par exemple, pour une île évaluée à 6 millions d’euros, les coûts de maintenance sur 10 ans pourraient représenter une part significative du capital, sans inclure les dépenses supplémentaires engendrées par des événements exceptionnels comme les tempêtes.

« Chaque île a son potentiel et ses spécificités. Notre rôle est d’accompagner nos clients pour faire de leur projet une réussite, en leur apportant des solutions adaptées à leurs envies et à leur mode de vie », souligne Edmond Tran, spécialiste des îles privées en Polynésie.

Polynésie française : une autre approche du rêve insulaire

Au-delà de la Bretagne et du littoral méditerranéen, la Polynésie française offre une expérience insulaire différente, entre lagons translucides et nature sauvage. Le motu Rauoro, situé à proximité de Bora Bora, illustre parfaitement cette exclusivité : 7 hectares de plages préservées, une cocoteraie et une barrière de corail intacte.

Ce cadre idyllique a d’ailleurs servi de décor pour la saison 2021 de Koh-Lanta. En charge de la vente, Edmond Tran, de BARNES Biens d’exception souligne que « la mise sur le marché d’un motu comme Rauoro est un événement. Je ne lui connais pas d’équivalent tant en beauté pure que pour son emplacement ou ses possibilités de développement ! » Son prix de vente : 13 millions d’euros.

Ce type de bien peut être envisagé pour un projet de résidence secondaire ou pour un développement hôtelier responsable, respectueux du cadre naturel. Un investissement rare, à la hauteur des passionnés de nature et d’évasion.

Un rêve exclusif aux multiples visages

Les acquéreurs d’îles privées sont aussi variés que les opportunités offertes. Investisseurs, entrepreneurs en quête de discrétion, personnalités influentes ou familles en recherche d’un refuge unique, tous partagent une même aspiration : posséder un espace préservé et hors du temps. Mais au-delà du prestige, ce sont souvent des passionnés de nature qui s’engagent dans ces acquisitions, avec une volonté de préservation et de transmission.

En Bretagne, certaines îles, comme celles de l’archipel des Glénan, ont été acquises par des propriétaires attachés à la conservation de leur environnement. Dans les Antilles françaises, l’îlet Chancel illustre parfaitement cette démarche. Classé par un arrêté de biotope, ce joyau naturel abrite les vestiges d’une ancienne habitation sucrière ainsi que l’une des dernières colonies d’iguanes des Petites Antilles (Iguana delicatissima), une espèce protégée. Un équilibre subtil entre valorisation et préservation, qui permet aux visiteurs d’en découvrir la richesse tout en garantissant sa pérennité.

* Un îlot est une île de petite dimension. Le terme îlet est utilisé principalement dans les DROM pour désigner les îlots.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements