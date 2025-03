Immobilier Paris 14e : Les groupes Giboire et Galia retenus pour transformer l’ancien hôpital de la Rochefoucauld

Le groupement Giboire & Galia, en partenariat avec Paris Habitat, a été désigné lauréat de la consultation menée par l’AP-HP pour transformer l’ancien hôpital de la Rochefoucauld en un nouveau cœur de ville, vivant et ouvert sur son quartier. Pensé comme un refuge climatique, le projet “Vivant”, plébiscité à l’unanimité par la commission de sélection, redonne vie à un site historique du 14e arrondissement en conciliant préservation du patrimoine, mixité des usages et excellence environnementale.

« Transformer un site aussi riche d’histoire en un projet urbain innovant et ouvert sur la ville est un défi passionnant. Avec nos partenaires, nous avons l’ambition d’en faire un lieu emblématique du 14e arrondissement, où nature, culture et habitat durable coexistent en harmonie« , se réjouit Brice Errera, Président du Groupe Galia.

Pour relever ce défi ambitieux, les groupes Giboire et Galia s’appuient sur une équipe pluridisciplinaire d’experts : François Brugel, Architectes Associés, Atelier Rita, Atelier Aïno, Sébastien Cord (architecte du patrimoine) et Atelier Jacqueline Osty & Associés (paysagistes). Ensemble, ils ont imaginé un nouveau lieu de vie favorisant les liens entre les habitants et leur environnement, où patrimoine et modernité dialoguent harmonieusement.

Un quartier réinventé autour d’un grand parc ouvert à tous

Le projet se distingue par plusieurs axes. Un parc ouvert au public de 1,2 hectare, offrira une continuité verte entre l’avenue du Général Leclerc et l’avenue René-Coty, en accord avec le PLU bioclimatique de Paris. Il proposera un habitat diversifié et inclusif avec plus de 40% de logements sociaux, des logements en accession libre et un campus dédié aux métiers du paysage.

Un pôle culturel et éducatif, comprenant une salle de spectacle, une galerie d’art, un centre d’agriculture urbaine et des espaces favorisant les échanges et l’animation du quartier, verra le jour. Ainsi que des commerces et services de proximité, avec un café-restaurant familial, des cabinets médicaux et un espace dont l’usage sera défini en concertation avec les habitants.

Le projet prévoit également la rénovation complète des bâtiments existants, dont l’ancien hôpital, son annexe et les pavillons d’entrée, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments sur les emprises déjà artificialisées, notamment l’ancien parking, transformé en deux ensembles de logements.

Préserver l’histoire, construire l’avenir : un projet durable et responsable

Giboire et Galia s’engagent à respecter l’âme du site tout en l’adaptant aux enjeux urbains de demain. Les bâtiments historiques (ancien hôpital, annexe, pavillons d’entrée et ancienne école d’infirmières) seront rénovés et réhabilités avec le plus grand soin, sous l’expertise de l’Architecte des Bâtiments de France et en collaboration avec la DRAC.

Le projet affiche également une exemplarité environnementale en privilégiant le réemploi des matériaux issus du site pour limiter l’empreinte carbone du chantier, l’optimisation énergétique des logements, conçus pour être traversants et dotés d’une isolation performante (label RE2028) et le renforcement de la biodiversité, avec la plantation de 145 nouveaux arbres, la préservation des espaces de pleine terre et l’amélioration de la perméabilité des sols.

Un projet évolutif, co-construit avec les habitants

Dans une logique d’ouverture et de dialogue, Giboire et Galia veilleront à associer les riverains et les acteurs locaux tout au long du projet. Dès l’été 2025, une phase d’occupation temporaire portée par Plateau Urbain permettra d’ouvrir le site aux Parisiennes et Parisiens, avec un accès libre aux jardins tous les après-midis et le week-end.

Prochaine étape : le dépôt du permis de construire, accompagné de nouvelles concertations pour affiner les usages et intégrer les attentes des habitants. Les travaux débuteront en 2027 pour une livraison à horizon 2030.

« La réhabilitation urbaine est aujourd’hui l’une des priorités du Groupe Giboire. Pouvoir intervenir sur un site historique au cœur de la capitale est donc une immense fierté. Nous disposons d’une opportunité unique de conjuguer préservation du patrimoine et transition écologique, grâce à une rénovation mettant l’accent sur la qualité architecturale de l’ensemble et l’utilisation de matériaux nobles et bas-carbone. Nous avons à cœur de créer un projet pensé en lien avec ce qui fait l’ADN du groupe : un véritable lieu de vie pensé pour les habitants, proposant une mixité d’usages particulièrement importante, mêlant logements, culture et convivialité, pour une ville plus durable et plus vivante« , conclut François Giboire, Directeur général du Groupe Giboire.

