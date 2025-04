Crédit immobilier : Le taux remontent en avril mais le PTZ permet de limiter la casse

En avril, après un mois de mars marqué par des baisses de taux, la plupart des barèmes reçus sont orientés à la hausse, quand les autres sont stables.

Des hausses de taux de crédit dans plus de la moitié des barèmes reçus pour avril

Ces remontées de taux vont de 0,10 à 0,50 point pour certains profils – ceux avec les revenus les moins élevés – et concernent aussi bien des banques nationales que régionales. Une grande banque nationale vient ainsi de mettre fin à son offre promotionnelle (un taux unique à 2,99 % sur 15 et 20 ans), avec des taux revenus à des niveaux compris entre 3,20 et 3,50 % sur 20 ans.

Une autre banque nationale, après avoir baissé ses taux de 0,15 % en mars, les augmentent à nouveau de 0,25 point en moyenne. Pour autant, beaucoup de banques n’ayant pas renvoyé de barèmes laissent leurs taux stables, et toutes conservent la possibilité de baisser leurs taux au cas par cas en fonction des profils de clients qu’elles souhaitent capter.

« En avril, une partie des banques a clairement répercuté la hausse du taux d’emprunt d’Etat à 10 ans qui a atteint 3,50 % en mars. Pour autant, les barèmes présentent les taux affichés sur lesquels il est possible de négocier de belles décotes pour les meilleurs profils que les banques souhaitent capter notamment les primo-accédants mais aussi les hauts revenus et ceux qui peuvent rapatrier de l’épargne », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

En avril, les taux moyens se stabilisent à 3 % sur 15 ans, 3,20 % sur 20 ans et 3,40 % sur 25 ans, avec des taux plus bas négociés à 2,8 % sur 15 ans, 2,85 % sur 20 ans et 2,99 % sur 25 ans.

À lire aussi Crédit immobilier : La baisse des taux se maintient portée par la politique commerciale agressive des banques

L’élargissement du PTZ et son retour pour la maison individuelle au 1er avril

Bonne nouvelle, depuis le 1er avril, le prêt à taux zéro est de retour pour la maison individuelle et élargi à tout le territoire pour le neuf collectif ou individuel. Si les plafonds de revenus et montants maximum d’opération n’ont pas évolué, les quotités de PTZ sont légèrement plus faibles pour le logement individuel (de 10 à 30 % du montant de l’opération selon les tranches) que pour le logement collectif (de 20 à 50 %).

Les deux grands gagnants de ce PTZ 2025 sont ceux qui ont un projet de construction et qui n’avaient plus accès au PTZ depuis un an, mais aussi ceux qui veulent acheter un appartement neuf en zones détendues (B2 et C) dans lesquelles seules le PTZ dans l’ancien, sous conditions de travaux, était disponible.

Un exemple concret avec et sans PTZ

Couple avec 2 enfants et 31 000 € de revenu fiscal de référence N-2 qui achète un appartement neuf au Puy-en-Velay à 200 000 € avec 5 % d’apport et 2700 € de revenus nets par mois à 2.

Financement début 2025, sans PTZ

Emprunt de 200 000 € à 3,4 % sur 25 ans

Mensualité : 990,55 €

Coût total : 97 166 €

Endettement : 36,6 % = non finançable au regard du HCSF

Financement après le 1er avril

Éligible au PTZ 2025 à hauteur de 100 000 € (soit 50 % du montant du bien) avec un différé de remboursement de 10 ans

Complété par un prêt complémentaire de 100 000 € à 3,4 % sur 25 ans avec un lissage

Mensualité : 771 €

Coût total : 31 376 € soit l’équivalent du coût d’un crédit de 200 000 € avec un taux à 1,20 % sur 25 ans !

Endettement : 28,5 % = finançable

« Le retour du prêt à taux zéro est une excellente nouvelle qui va permettre à certains acheteurs potentiels de concrétiser leur projet actuellement bloqué par un endettement trop élevé. C’est un vrai coup de pouce pour les primo-accédants qui vont pouvoir accéder à la propriété, dans le neuf, à des conditions très attractives, à un moment où les taux de crédit, malheureusement, commencent à remonter. Le différé d’amortissement et le lissage du PTZ avec le prêt principal permettent en effet une baisse de la mensualité et de l’endettement, avec à la clé, plus d’acceptation de financement ! Et ce, sans parler de la possibilité de bénéficier d’un prêt à taux bonifié complémentaire, jusqu’à 20 000 € dans certaines banques », analyse Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

À lire aussi Agents immobiliers : Et si le PTZ devenait votre allié pour relancer les ventes ?

Une hausse des frais de notaire dans la plupart des départements au 1er avril ou au 1er mai

Comme annoncé par le gouvernement en novembre dernier, les départements qui le souhaitent ont désormais la possibilité d’augmenter de 0,5 % des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), communément appelés » frais de notaire « , qu’ils perçoivent. Bien que non obligatoire et temporaire – pour 3 ans dans un premier temps – une trentaine de départements ont déjà acté cette hausse au 1er avril et une quarantaine devrait suivre le 1er mai. Les droits d’enregistrement reversés aux départements atteindront donc désormais 5 %, versus 4,5 % avant la hausse.

Si cette augmentation de 0,5 % semble faible, cela représente tout de même 1000 € de frais de plus à verser pour un achat à 200 000 €.

« Les frais de notaire pèsent déjà dans le budget des acheteurs, pénalisés par des taux qui sont en train de remonter, mais aussi par des prix qui restent élevés. Le marché sera donc forcément impacté par cette mesure, même si les primo-accédants ne sont heureusement pas concernés par ces hausses », conclut Julie Bachet.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Always active Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements