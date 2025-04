Crédit immobilier : Fin de la baisse des taux ?

« Comme nous le craignions et comme nous l’anticipions le mois dernier, la flambée des OAT 10 ans toujours autour de 3,50 % et sans aucun signe de baisse réelle, impacte directement les taux des banques. Ces fameuses OAT 10 ans, c’est la référence pour fixer les taux des crédits immobiliers car c’est le taux auquel les banques françaises empruntent sur les marchés financiers. Or ces dernières ne baissent pas et son actuellement bloquées autour de 3,50 %. Dans ce contexte, les taux auxquels les banques prêtent ne peuvent plus baisser et sont même contraints de légèrement augmenter » précise Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

Des hausses selon les établissements

En avril les taux s’affichent avec des hausses en moyenne de 0,10% à 0,15%, selon les établissements et les profils et même 0,25% pour certains.

Entre 3,15% sur 15 ans,

Entre 3,35% sur 20 ans

et autour de 3,50% sur 25 ans.

A noter également que les meilleurs dossiers avec de l’épargne peuvent encore trouver des financements autour des 3% sur 20 ans.

N’attendez pas pour signer !

« Dans ce contexte, nous avons deux conseils à partager : tout d’abord, si vous avez une offre, signez-là et n’attendez pas trop. Ensuite, toujours et encore, comparez si vous êtes au début de votre recherche de prêt, car toutes les banques n’affichent pas les mêmes barèmes et elles n’ont pas toutes les mêmes marges de négociation. Gardez toutefois en tête que cette hausse ne signifie pas, bien au contraire que les banques ne veulent plus prêter, elles restent dans une phase de conquête forte avec des objectifs commerciaux ambitieux mais doivent faire face elles-mêmes à une réalité de financement plus élevée » conclut Maël Bernier.

