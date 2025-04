« Nous voulons devenir la marque immobilière préférée des Français d’ici 2030 », Romain Odano

D’ici 2030, Nestenn ambitionne d’atteindre 600 agences et de devenir la marque immobilière préférée des Français. Les explications de Romain Odano, directeur réseau Nestenn, qui détaille les atouts de la franchise et les opportunités d’installation.

Romain Odano : 2024 a été une année à deux vitesses, avec un début d’année timide et une accélération à partir de l’été ; accélération qui était perceptible dès le mois d’avril sur le nombre d’offres, de visites et in fine de compromis signés. Au dernier trimestre, nous avons d’ailleurs enregistré + 22% de progression par rapport au dernier trimestre 2023.

Ce fut une année de rééquilibrage du marché. Il faut reconnaître que pour, nous, franchiseurs, ça aura été une année de challenges. Nous avons dû redoubler d’efforts pour animer davantage notre réseau, renforcer l’accompagnement individuel de l’ensemble de nos entrepreneurs, les convaincre de se former et nous tenir auprès des franchisés les plus fragilisés par deux années consécutives de baisse du marché.

Une des forces de Nestenn est d’avoir internalisé l’ensemble de ses services. Nous parvenons ainsi à former rapidement et efficacement nos franchisés et leurs collaborateurs aux outils que nous développons. C’est un véritable vrai agilité.

Cela nous permet aussi d’anticiper l’évolution du marché, ce qui est fondamental dans notre secteur qui dépend de paramètres pour la plupart exogènes. Prévoir le coup d’après, c’est précisément le rôle d’un franchiseur. Dès la mi-2023, nous avons formé nos agences à une stratégie davantage centrée sur les acquéreurs, pour les aider à s’adapter à un nouveau cycle. Nous avons pris les bonnes décisions. C’est ce travail en amont qui explique un début d’année 2024 encore timide mais une amélioration rapide.

MySweetImmo : Nestenn a-t-elle perdu des effectifs ?

Romain Odano : Comme tous, nous n’avons pas été épargné par les défaillances d’agences mais je me permettrais de dire que nous avons été meilleurs que le marché puisque notre taux de défaillance a été inférieur au taux de défaillance général. Évidemment, chaque agence qui ferme est une agence de trop mais, globalement, on s’en est bien sorti. Les statistiques sont d’ailleurs de notre côté : les professionnels franchisés résistent mieux à une crise.

Chez Nestenn, nous encourageons nos franchisés à se développer continuellement, en diversifiant leurs activités ou en ouvrant de nouveaux points de vente : 30% de nos franchisés sont multi-franchisés et représentent à eux seuls 50 % des agences. Le mouvement, est la clé de la réussite puisque la stagnation entraîne nécessairement un immobilisme des équipes qui ont inévitablement des velléités d’entreprendre, de diriger ou de progresser.

MySweetImmo : Qu’attendiez-vous du salon de la Franchise 2025?

Romain Odano : Nous avons fait un bon salon car nous avons rencontré certes moins de candidats qu’en 2021 ou 2022, mais des porteurs de projets mieux préparés et plus matures. De toute évidence, bien que l’entreprenariat immobilier a évolué avec la crise.

Peu de franchiseurs immobiliers présents cette année. Nestenn a fait le choix de participer pour deux raisons : montrer la solidité de notre marque et aller à la rencontre des candidats qui privilégient une approche humaine du métier.

Aujourd’hui, Nestenn, aujourd’hui c’est un peu plus de 400 agences et plus de 2 300 collaborateurs. A horizon 2030, nous serons la marque immobilière préférée des Français. C’est un objectif ambitieux pour autant réalisable qui s’appuie sur la qualité de nos services et l’excellence de notre relation client.

L’expansion du maillage territorial est un levier stratégique. Nous prévoyons une vingtaine d’ouvertures en 2025. Nous offrons des opportunités d’installation pour qui veut monter un projet intelligemment construit sur tout le territoire, aussi bien dans les grandes métropoles que dans les zones plus reculées.

Mais pas question de faire de l’industriel, nous privilégions une croissance saine et solide qui s’appuie notre capacité à intégrer les nouveaux franchisés. Notre métier c’est d’ouvrir des agences, pas de le fermer.

MySweetImmo : Quels profils recherchez-vous ?

Romain Odano : Nous recherchons des entrepreneurs qui bossent, qui ont de l’ambition, qui ont compris que l’immobilier est un beau métier qui nécessite de l’engagement et qui soient en capacité d’appliquer les méthodes de la franchise. Peu importe qu’ils soient agents immobiliers ou en reconversion professionnelle. Notre raison d’être est d’accompagner tous les entrepreneurs vers la réussite. Nous accueillons donc à bras ouverts ceux qui viennent d’autres horizons, à la condition qu’ils aient un projet ficelé et un bagage intéressant.

MySweetImmo : Existe-t-il un esprit Nestenn ?

Romain Odano : Oui et nous en sommes fiers. Nous avons reçu le 16 mars dernier, au Salon de la Franchise, le trophée de la Meilleure Franchise de France 2025 dans la catégorie +200 points de vente. Cette distinction est particulière puisqu’ elle repose sur les avis et les retours d’expérience des franchisés eux-mêmes. Ils ont répondu à un questionnaire de façon anonyme. Pour participer à ce trophée, le taux de retour devait être supérieur à 50 %.

Nous avions la conviction que nous serions bien placés mais le gagner est une vraie récompense car il est le gage de la qualité de service que nous apportons à nos franchisés. L’esprit Nestenn, c’est cet engagement des franchisés pour leur franchise. Et une proximité au sein du réseau. Chez Nestenn, le comité de direction, comme l’ensemble du personnel, est très accessible.

Romain Odano : Avec un cap clair, et de solides perspectives. Le 1er trimestre est très bon. Mois après mois, la performance des agences progressent. Le site Nestenn, c’est plus d’1,5 million de visiteurs par mois, 10% de l’audience dédiée aux agences immobilières. Ce volume est stable par rapport à l’an dernier, cependant les demandes de renseignements sur les annonces et demandes d’estimation ont bondi de 35 %. L’immobilisme, l’attentisme, semblent pouvoir se conjuguer au passé. Évidemment, on ne retrouvera pas les chiffres de 2021 ou 2022 qui étaient, certes, agréables à annoncer mais n’étaient qu’une résultante d’une surconsommation post COVID.

Maintenant que les conditions de financement et les prix sont globalement stables, la mécanique s’enclenche. Et ce, d’autant plus que tout le monde s’est peu habitué aux tensions géopolitiques.

Je suis confiant pour 2025.

