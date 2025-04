Immobilier : Pour satisfaire ses clients pressés, Foncia s’ouvre à la vente aux enchères interactives

Cette nouvelle offre permettra aux vendeurs, grâce à une dynamique d’enchères ou d’appel d’offres stimulante, de vendre au plus vite, tout en bénéficiant d’une visibilité optimale sur le prix proposé.

« Chez Foncia, nous sommes convaincus que la vente interactive, portée par la technologie et l’expertise de Squarimo, répond aux exigences de rapidité et de transparence de certains de nos clients, tout en préservant leur liberté de choix final qu’ils ont lors d’une vente classique », souligne Jordan Frarier, Président de Foncia Transaction.

Et il ajoute: « Ce type de ventes optimise la valorisation des biens et accélère les transactions, reflétant notre volonté d’apporter des solutions toujours plus innovantes sur le marché. Dans un contexte où le marché immobilier, en net ralentissement depuis 2023, commence enfin à montrer des signes de reprise, cette nouvelle offre arrive à point nommé. Elle répond à une double exigence : rassurer les vendeurs sur la valeur de leur bien, et redonner confiance aux acquéreurs grâce à un processus plus fluide, plus transparent. Nous sommes convaincus qu’elle trouvera rapidement son public.»

Un fonctionnement simple et transparent pour accélérer la vente des biens

Avec un délai moyen de vente de 30 jours, cette solution s’adresse aux clients vendeurs qui ont besoin de vendre plus rapidement que le délai actuel moyen du marché (environ 3 mois).

En phase de déploiement sur l’ensemble du réseau Foncia Transaction avec déjà près de 100 annonces publiées, l’offre Squarimo permet de mener des ventes interactives en ligne, transparentes et sécurisées. La fiche du bien à vendre est publiée sur les portails immobiliers classiques, accompagnée de la mention spécifique « vente interactive ».

Les acquéreurs potentiels peuvent ainsi enchérir directement en ligne et en temps réel sur une durée donnée, sous réserve de respecter les conditions fixées, apportant plus de concurrence et de réactivité dans le processus de transaction.

Un service innovant pour renforcer la performance des mandats

Contrairement à une enchère traditionnelle, le vendeur reste maître d’accepter ou pas la meilleure offre en termes de prix et de qualité de dossier de l’acquéreur, lui garantissant une plus grande maîtrise de son projet de vente.

Les équipes Foncia Transaction, quant à elles, assurent le suivi et l’accompagnement des vendeurs et acquéreurs tout au long du processus, de la mise en ligne du bien jusqu’à la finalisation de la vente. En enrichissant son portefeuille de solutions de mise en vente, Foncia Transaction entend ainsi augmenter le taux de transformation de ses mandats.

« Nous sommes très fiers de collaborer avec Foncia Transaction pour faire évoluer la pratique de la vente immobilière en France. Grâce à notre solution de ventes interactives, les vendeurs valorisent pleinement leurs biens, tout en offrant aux acquéreurs un processus transparent et dynamique. Ce partenariat reflète notre volonté commune d’accompagner les acteurs du marché vers plus de simplicité et d’efficacité », précise Quentin Saint Guilhem, CEO de Squarimo.

