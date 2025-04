« Les startups ne sont pas une promesse lointaine : elles changent l’immobilier dès maintenant », Stéphane Scarella

Les 5 et 6 novembre, à la Porte de Versailles, RENT réunira pour sa 13ème édition professionnels et la Proptech. Stéphane Scarella, son directeur, rappelle à quel point les startups transforment l’immobilier.

Face aux défis du marché immobilier français, les startups Proptech dopées à l’Intelligence Artificielle ou pas, insufflent un vent d’optimisme et des outils concrets pour les professionnels et les particuliers.

Prix élevés, difficultés à construire, tensions sur l’offre de logements, évolutions des financements, enjeux environnementaux, modification sociétale du rapport au logement et gestion de ces logements : le secteur est en pleine mutation, mais les solutions existent.

Stéphane Scarella, directeur du salon RENT, observe cette transformation depuis plusieurs années, ayant accompagné près de 1 000 startups et toute l’industrie immobilière lors de cet événement annuel clé.

« Les startups Proptech, Fintech, Constructech, Legaltech ne sont pas une promesse lointaine : elles changent l’immobilier dès maintenant. Sur RENT, j’ai vu ces jeunes entreprises audacieuses arriver, grandir et doter les professionnels de solutions pratiques. Le fait que 62 % des entreprises immobilières aient un responsable dédié à l’innovation et à la transformation digitale montre une vraie dynamique et une envie d’avancer », précise Stéphane Scarella, directeur du salon RENT et témoin privilégié de cet élan.

Un marché immobilier en évolution, des opportunités à saisir

Le marché immobilier français connaît des ajustements : à Paris, le mètre carré dans l’ancien avoisine 10 000 € en mars 2025, Lyon (5 000 €) et Bordeaux (4 500 €) restent des villes prisées. La construction neuve a ralenti (-23,7 % de permis en 2023, un rythme qui se stabilise depuis), et les taux d’intérêt, désormais entre 3,5 et 4 % après un pic en 2024, redonnent de l’élan aux projets d’achat. Malgré une baisse de 12 % des transactions en 2024, des discussions autour des DMTO (droits de mutation) rappellent l’importance d’innover.

L’avenir dépend-il des startups ?

« Les défis sont réels mais les startups que je rencontre sur RENT apportent des réponses immédiates, opérantes et accessibles, renforçant la confiance entre professionnels et particuliers », souligne Stéphane Scarella.

Et il ajoute: « Ces startups ne se contentent pas d’imaginer l’avenir : elles apportent des solutions à l’industrie depuis des années et se perfectionnent avec elle en fonction de l’évolution des attentes et des modes de consommation. Année après année, rien ne change en termes de besoins immobiliers, professionnels et particuliers ont toujours en tête d’acheter, de louer, de vendre, de construire et de financer un logement… Ce qui évolue, c’est la question du comment – comment y arriver faute de moyens? »

Le RENT 2025 aura lieu les 5 et 6 novembre

Depuis 7 ans, Stéphane Scarella et son équipe ont fait du salon RENT un rendez-vous incontournable, croisant presque toutes les startups Proptech françaises au gré des éditions.

« J’ai pour certaines, vu leurs idées naître, grandir et transformer les pratiques du secteur pour donner du sens notamment aux projets des particuliers et à l’épargne des investisseurs », partage-t-il.

Fort d’une édition 2024 réussie, il prépare un rendez-vous 2025 pour l’industrie encore plus ambitieux, avec plus de 100 startups attendues qui adressent à la fois l’immobilier neuf, la construction, la transaction ou la gestion.

« Début novembre, RENT offrira aux 15 000 professionnels attendus des outils pour repenser, être encore plus efficients dans leurs métiers, s’inspirer des dernières innovations sur leur secteur et saisir de nouvelles opportunités de business », commente-t-il.

Pour Stéphane Scarella, l’enjeu sur le Salon RENT va au-delà des professionnels : « Les startups Proptech redessinent l’immobilier pour les professionnels mais leurs audacieuses innovations touchent aussi les Français qui portent un projet pour acheter, louer ou investir – des logements plus accessibles, des financements simplifiés, des habitats adaptés – aux nouveaux modes de vie. Dans sept mois, la treizième édition du Salon RENT accélèrera ces avancées. Aux acteurs du secteur de s’en emparer dès maintenant pour jouer collectif, renforcer la confiance et bâtir un immobilier plus fluide et inclusif. »

Acheter, vendre, louer, financer… les alternatives viables qui changent la donne

Financer autrement pour faciliter l’accès à la propriété et valoriser

Vasco facilite l’accès à la propriété sans apport conséquent en offrant jusqu’à 100 000 € de prêts relais ou de financements structurés pour des biens à rénover, en partenariat avec des banques et investisseurs privés. En sécurisant une partie du prêt ou en intégrant des aides publiques, Vasco accélère la concrétisation des projets immobiliers d’achat tout en aidant les agents immobiliers à conclure des ventes dans un marché où le crédit reste complexe.

Virgil co-investit pour alléger l’apport des acheteurs. Concrètement, l’entreprise investit jusqu’à 100 000 € dans l’achat d’un bien, prenant une part minoritaire (jusqu’à 15 %). L’acheteur rembourse cette contribution lors de la revente, dans un délai de 10 ans maximum, avec un partage de la plus-value. Cette solution aide les primo-accédants à concrétiser leur projet sans apport massif, tout en permettant aux agences immobilières de conclure des ventes plus rapidement.

Bricks.co démocratise l’investissement immobilier dès 10 € grâce au crowdfunding. Les particuliers achètent des parts dans des biens locatifs (résidentiels ou commerciaux), percevant une part des loyers ou des plus-values. Cette plateforme numérisée rend l’investissement accessible sans gros capital, tout en offrant aux promoteurs une alternative de financement et aux agences une nouvelle clientèle d’investisseurs.

Hyppo, avec 3 M€ levés en 2023, valorise les patrimoines immobiliers grâce à des outils d’analyse basés sur l’intelligence artificielle. La plateforme évalue la valeur des biens en temps réel, optimise les stratégies d’investissement (achat, vente, location) et conseille sur la fiscalité, renforçant le rôle de conseil des professionnels tout en offrant plus de transparence aux particuliers.

Bail Réel Solidaire (BRS) avec Procivis : Acheter un logement sans le terrain devient possible, réduisant les coûts de 30 à 50 %. Ce dispositif dissocie le foncier du bâti : l’acheteur devient propriétaire du logement, tandis que le terrain reste géré par un organisme foncier solidaire, moyennant une redevance modique. Des clauses anti-spéculatives garantissent l’accessibilité à long terme, facilitant l’accès à la propriété pour les ménages modestes et dynamisant les projets des promoteurs dans les zones tendues

Louer abordable ou avec option d’achat

Colonies réinvente les espaces pour répondre aux attentes des jeunes actifs avec des résidences de coliving, combinant logements partagés et services intégrés comme le Wi-Fi, le ménage ou des espaces communs (cuisines, salles de sport). Situées dans les grandes villes, ces offres ciblent les professionnels et étudiants en quête de loyers abordables et d’une vie communautaire, maximisant l’occupation et les revenus pour les gestionnaires locatifs tout en s’adaptant aux nouveaux modes de vie urbains.

Sezame, créée en 2022, propose un leasing immobilier, permettant de louer un bien pendant trois ans avec une option d’achat à terme – une formule flexible pour les particuliers et un atout pour les agences.

